Салах вытащил «Ливерпуль» в плей-офф. «Наполи» отправляется в Лигу Европы

Футбол 12 декабря 2018 01:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Великолепный гол гениального египтянина вывел «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ТОРЖЕСТВО АТАКИ

Группа С, в которой сошлись «Ливерпуль», «Наполи» и «ПСЖ» с самого начала виделась группой смерти. Так оно и получилось. До самого последнего тура команды не определись ни с одним участником плей-офф, и даже «Црвена Звезда» в этой суперзвездной компании не потеряла шансов на Лигу Европы.

К решающему матчу «Ливерпуль» подошел на третьей строчке, и его на своем поле устраивала только победа. Так что можете себе представить тот безумный настрой, которым накачал подопечных Юрген Клопп. С первых минут он выпустил свою неугомонную троицу Мохамед Салах – Роберто Фирмино – Садио Мане.

Опытнейший Карло Анчелотти ответил своему оппоненту схемой 4-4-2 с Лоренсо Инсинье и Дрисом Мертенсом на острие. Пять форвардов на две команды – матч со стартового свистка обещал стать очень ярким. И не обманул ожиданий болельщиков.

С первых минут в составе гостей на позиции правого защитника вышел отыгравший прошлый сезон за «Спартак» Никола Максимович.

ГЕНИЙ САЛАХА

Игра началась на очень высоких скоростях. Команды быстро проходили середину поля и агрессивно доставляли мяч в штрафную. Настрой хозяев наглядно демонстрирует эпизод на 13-й минуте, когда Вирджил ван Дейк едва не сломал ногу пытавшемуся прошмыгнуть мимо Дрису Мертенсу. Стало ясно, что хозяева ради победы готовы убивать и умирать. Эти настроения поддерживал и бушующий «Энфилд».

Этот эпизод сбил итальянцам дыхание и как будто бы напугал. «Ливерпуль» прижал соперника в штрафной, но нередко страсть мешала хозяевам принимать правильные решения. Так, когда после фланговой передачи Мане забивал из метрового офсайда, сразу двое его не попавших по мячу партнеров также находились во вне игры.

Мерсисайдцы встречали соперника очень высоко, не давая защитникам опомниться ни с мячом, ни без него, и на 34-й минуте умотали. Марио Руй более получаса на равных сражался с Салахом, а в решающий момент дрогнул. Египтянин поставил оппоненту корпус и оставил недоумевать за спиной, затем на рывке ушел в сторону от не успевшего подстраховать партнера Калиду Кулибали и с острого угла пробил Давида Оспину. Причем, перед ударом он успел посмотреть на партнеров, чем ввел вратаря в заблуждение, и ожидавший передачи в центр колумбиец перестал контролировать ближний угол. Это высший класс!

Mohamed Salah has been directly involved in 48 goals in 38 games in all competitions for Liverpool at Anfield (35 goals, 13 assists). Colossus. #LIVNAP via OptaJoe 👑 pic.twitter.com/wA8X6dt6oB — Added Liverpool (@LiverpoolAdded) 11 декабря 2018 г.

В параллельном матче «ПСЖ» выигрывал в Белграде со счетом 2:0, гарантируя себе выход в плей-офф и оставляя «Наполи» один на один со своим соперником. Во втором тайме итальянцам во что бы то ни стало надо было отыгрываться.

ИЛЛЮЗИЯ РАВЕНСТВА

После перерыва «Ливерпуль» стал переключать скорости. Проведя стартовые минуты в бешеном ритме, футболисты устали и стали периодически позволять себе передохнуть. Но в те моменты, когда англичане включали скорости, не давали сопернику даже разыграть мяч у своих ворот. Как и в первом тайме, хозяева накрывали соперника на его половине поля и провели таким образом несколько атак. В результате самой опасной из них Салах отодвинул Марио Руя и пробил в штангу.

Чувствуя, что игра не клеится, Анчелотти за восемь минут в середине тайма использовал все три замены, сняв так и не пришедшего в себя Мертенса и уступающего Салаху Руя. Вышедшие на поле свежие Петр Зелински, Аркадиуш Милик и Фаузи Гулам освежили игру гостей, и мяч стал держаться у них чаще. Но не более того.

Хозяева перешли на контратакующий футбол и провели несколько опаснейших контрвыпадов. Оспина в рамке творил настоящие чудеса. Сначала вытащил мяч из-под перекладины после шикарного черпака Салаха, затем отразил удар в упор от Мане (он вообще должен был делать хет-трик).

Были два момента и у гостей, но Кальехон с пяти метров не попал в пустой угол, а Милик не смог с восьми метров пробить мимо Алисона, и «Ливерпуль» одержал заслуженную победу, решив таким образом задачу по выходу в 1/8 финала Лиги, а «Наполи» отправился в Лигу Европы. «ПСЖ» в параллельной встрече выиграл у «Црвены Звезды», скинув неаполитанцев с первого места сразу на третье.

«Ливерпуль» – «Наполи» – 1:0 (1:0)

Гол: Салах (Милнер), 34

«Ливерпуль» (Англия): Алисон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд (Ловрен, 90), Хендерсон, Вейналдум, Милнер (Фабиньо, 85), Салах, Фирмино (Кейта, 79), Мане

«Наполи» (Италия): Оспина, Максимович, Руй (Гулам, 70), Альбиоль, Кулибали, Гамшик, Аллан, Руис (Зелиньски, 62), Мертенс (Милик, 67), Кальехон, Инсинье

Предупреждения: ван Дейк, 13. Кулибали, 40. Салах, 83. Робертсон, 90+1. Мане, 90+3

Судья: Скомина (Словения)