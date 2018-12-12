Лига чемпионов: матч смерти для ЦСКА, возвращение Роналду и гонка за «Ман Сити»

Футбол 12 декабря 2018 17:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» - о главных матчах среды в Лиге чемпионов.

ЦСКА ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ЧУДО

«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия)

12 декабря. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу», 20:55 (мск)

ЦСКА сам загнал себя в невыносимо сложную ситуацию. Для выхода в плей-офф Лиги Европы набрать в матче с «Реалом» (на его поле) больше очков, чем наберет дома «Виктория» в матче против немотивированной «Ромы». Насколько это реально? «Реал» ужасен в чемпионате Испании, зато в Лиге чемпионов держит марку. Единственное поражение мадридцам нанесли как раз армейцы в Москве (0:1). Так что сейчас в отсутствии турнирной мотивации действующий обладатель ЛЧ захочет вернуть должок. Матч смерти для ЦСКА, иначе не скажешь.

У «Реала» много травмированных, почти все ключевые футболисты. Против москвичей точно не сыграют Начо, Тони Кросс, Серхио Регулон, Мариано Диаз. Под вопросом появление Каземиро. ЦСКА не помогут Виктор Васин, Алан Дзагоев, Александр Макаров и лучший молодой футболист России Ильзат Ахметов.

РОНАЛДУ ВЕРНУЛСЯ. БЕРЕГИСЬ, «ЯНГ БОЙЗ»!

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Ювентус» (Италия)

12 декабря. Берн. Стадион «Стад-де-Суисс», 23:00 (мск)

Все трудности Криштиану позади. После футбольного голодания португальца будет не остановить. И не важно, что «Ювентус» уже решил все проблемы с выходом из группы. Роналду – атлет, сумасшедший спортсмен, вечно находящийся в погоне за результатом. Ему нужны новые цели и новые голы. В группе уже все давно решено: «МЮ» отправляется в плей-офф вторым, а «Валенсия» перемещается в Лигу Европы. «Янг Бойз» - пассажиры.

Чемпиону Италии не помогут Андреа Барцальи и Сами Хедира, но состав и без того сумасшедший. У швейцарцев точно не будет Жордана Лотомба, Грегори Вутриха, Джибриля Соу, Стива вон Бергена и Миралема Сулеймани.

КТО ВЫЙДЕТ ВСЛЕД ЗА «СИТИ»?

«Манчестер Сити» (Англия) – «Хоффенхайм» (Германия)

12 декабря. Манчестер. Стадион «Этихад», 23:00 (мск)

Команда Гвардиолы потеряла всякую мотивацию на выкладку в игре с «Хоффенхаймом». Немцы в отличие от англичан никуда еще не вышли, да и шансы есть только на Лигу Европы. Только в случае победы команда Юлиана Наггельсмана может хотя бы в теории рассчитывать на продолжение еврокубковой кампании этого сезона. Ведь зависит все еще и от результата параллельной встречи.

У «Сити» мощная группа игроков слегла из-за травм, кто-то точно пропустит игру за ненадобностью. Из-за повреждений не будет Серхио Агуэро, Давида Сильвы, Бенжамина Менди, Кевина де Брюйне и Клаудио Браво. У зинсхаймцев дисквалифицирован Адам Салаи, также проблемы со здоровьем у Лукаса Раппа, Денниса Гейгера, Надьема Амири, Ховарда Нордвейта и Давида Отто.

«Шахтер» (Украина) – «Лион» (Франция)

12 декабря. Киев. Стадион «Олимпийский», 23:00 (мск)

«Шахтер» при любом раскладе может сохранить шансы остаться в еврокубках. Но с другой стороны, для максимального результата необходимо в Киеве побеждать «Лион». Ничья может как телепортировать команду в Лигу Европы, но вдруг «Хоффенхайм» победит? Придется считать дополнительные показатели. Проще сыграть на победу, ведь в случае поражения можно откатиться на последнее место в группе. «Лион» тоже мотивирован, ведь играет с прямым конкурентом за выход из группы. Французом устроит и ничья.

Украинцы не смогут использовать Ивана Ордеца, Ярослава Ракицкого и Дентиньо. Лионцы будут без 18-летнего Амина Гюри. Правда, он и не был заявлен на Лигу чемпионов.