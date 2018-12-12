Мостовой: У ЦСКА есть шансы на ничью с «Реалом», а «Спартаку» осложнит жизнь мотивация «Вильярреала»

Футбол 12 декабря 2018 19:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей

Бывший футболист «Спартака», который часть карьеры провел в испанском чемпионате, поделился мнением о противостоянии трех российских клубов: «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА испанским командам «Вильярреалу», «Севилье» и Реалу».

- Какой из предстоящих матчей вызывает у вас наибольший интерес?

- Да все три игры, которые пройдут в Испании мне интересны. В двух из них решается судьба команд - «Спартака» и «Краснодара». Понятно, что ЦСКА уже не имеет шансов на выход из группы. Другое дело, что он играет против «Реала», поэтому интересно будет посмотреть эту встречу, хотя думаю, что мадридцы выпустят не основной состав.

- У армейцев даже на ничью нет шансов?

- На ничью, есть. Тому подтверждение вчерашние матчи. Кому-то везет, кому-то нет. Кто знал, что «Интер» дома не обыграет ПСВ, у которого тоже не было особых надежд. Или «Барселона» сыграет вничью с «Тоттенхемом». А что касается ЦСКА, вспомните первую встречу в Москве. Армейцы забили на третьей минуте, весь матч отбивались, и в конечном итоге выиграли.

- Испанцы будут держать в голове это поражение?

- Вряд ли. Они вышли из группы. Сейчас идет больше стратегическая борьба. Скорее всего, мы увидим не основной состав у хозяев. Другое дело, что молодые ребята, которые выйдут на поле, захотят показать, что они достойны играть в «Реале». Это хорошая возможность для них. Бывает, выйдет молодой парень, забьет два мяча и это остается у него на всю жизнь.

- Ждете голов от Чалова, который является лучшим бомбардиров российского чемпионата?

- Ой. Не знаю. Нужно посмотреть на стартовый состав «Реала». У ЦСКА мы приблизительно знаем состав, а насчет мадридцев у меня пока нет понимания.

- Нужна ли армейцам Лига Европы?

- Конечно. Еврокубки всем нужны. Все играют, чтобы побеждать. Иначе какой смысл выходить на поле? Хорошо, что есть такое правило, что если ты не выходишь из группы в Лиге чемпионов, то попадаешь в Лигу Европы. Все построено для того, чтобы команды играли и зарабатывали деньги.

- Верите, что «Рома», которой уже ничего не надо, поможет ЦСКА, обыграв «Викторию»?

- Здесь да. У меня больше вопросов к этому матчу. Нужно опять же дождаться состава. По идее, «Виктория» будет сверх мотивирована, а «Рома» нет. Хотя уровень команд очень разный.





- Если говорить о «Спартаке», с какими проблемами он может столкнуться в матче с «Вильярреалом»?

- Соперник сейчас непредсказуем. Он проиграл последний матч, затем снял тренера, назначил нового. В команде будут какие-то перестановки. Другое дело, что когда тренера меняют - у футболистов случается эмоциональный подъем. Они начинают максимально выкладываться и «Спартак» может под это попасть. Играть там непросто. Стадион немного душит, но играть можно.

- Эта смена наставника добавит сложности «Спартаку» при подготовке к матчу?

- Да нет. Такие перемены влияют только на эмоции. Вот вы спросили сейчас про тренера, а я даже не знаю, кто туда пришел (смеется). Возможно, его фамилия мне не о чем не скажет.

- Луис Гарсия Пласа. Не слышали о таком?

- Нет. У них там все Луисы и Гарсии (смеется).

- Кононов сказал, что если получится заставить соперника играть от «Спартака», то задачу удастся решить. Согласны?

- Это дежурные фразы любого тренера. Каждый наставник говорит: от себя, от соперника, от кого угодно. А когда выходишь на поле и на первой минуте тебе забивают мяч… Поверьте мне, все эти фразы сразу куда-то пропадают. Сказать можно что угодно, а что будет на поле - никто не знает.

- «Вильярреал» застрял внизу турнирной таблицы, и руководство заговорило о серьезной ротации состава зимой. Получается, у игроков последний шанс проявить себя. Осложняет это ситуацию для «Спартака»?

- Не думаю. Не осложнит. Но мотивация у них будет высокая.

- Должен ли сыграть Денис Глушаков, учитывая всю ситуацию вокруг него?

- Не удивлюсь, если он сыграет. И если не сыграет - тоже.

- Если говорить о матче «Краснодара» с «Севильей», испанцев устраивает только победа, а «Краснодар» даже поражение с разницей не больше трех мячей. Не сыграет ли это злую шутку с нашим клубом?

- Нет. Другое дело, что с «Севильей» будет нелегко, потому что это тоже играющая команда и ей нужна только победа. На стадионе там всегда сумасшедшая атмосфера и если «Севилья» ловит кураж, против нее очень тяжело приходится. Но в последнее время испанский клуб провел очень много игр и наелся. В физическом плане нагрузка у него приличная.

- Заметно ли отсутствие Мамаева в составе «Краснодара»?

- Ой, не хотелось бы поднимать эту тему. Думаю, все уже забыли, что Мамаев оказывается из «Краснодара».

- У «Краснодара» из всех наших клубов в Лиге Европы, которые играют с испанцами, наилучшие турнирные позиции. Удивлены этому, учитывая, что у него в группе «Севилья»?

- Нет, учитывая соперников, не удивлен. Изначально было ясно, что «Краснодар» и «Севилья» будет в числе двух первых клубов. Я даже не знаю, что это за турецкая команда у них в группе, а «Стандарт» - обычный середняк чемпионата Бельгии.

- Хоть одна из трех российских команд, играющих против испанских клубов, сумеет выйти в евровесну?

- Возможно, одна. Вчера мы смотрели матч «Локомотива», где «Шальке» вторым составом обыграл нашего чемпиона. Что здесь говорить? Гильерме такую дурацкую ошибку совершил на девяностой минуте… Вот так бывает!