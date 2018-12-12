Сергей Семак: Как сложится игра никто не скажет, но футболисты всегда хотят побеждать

Футбол 12 декабря 2018 21:22 Источник: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о предстоящем заключительном матче группового этапа Лиги Европы с чешской «Славией».

– Какие у вас игроки травмированы и кто не прилетел на игру?

– Последняя игра отняла много сил. Усугубилась травма у Паредеса, травмирован Дзюба. Ерохин получил травму, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». – Из тех, кто еще не прилетел, — Иванович. Все остальные готовятся к игре.

– Учитывая, турнирное положение, увидим ли мы кардинально другой состав на поле.

– Думаю, да. Количество травмированных большое. Кто-то из тех, кто мало играл, тоже выйдет в старте. Есть еще время, посмотрим. Но состав будет существенно отличаться от последней игры.

– Чешские коллеги не сомневаются, что «Славия» возьмет одно очко и выйдет дальше вместе с «Зенитом». Престижно ли «Зениту» не дать завоевать это очко?

– Футболисты всегда хотят побеждать и на тренировках, и в матчах. Как сложится игра никто не скажет. Что касается турнирной ситуации, то ничего не изменится, – это правда. Но ребята хотят играть, они голодны до побед. Посмотрим, как сложится игра, и завтра увидим, правы ли ваши чешские коллеги.

– Прекрасно понимаю, что вам советы не нужны, но в Чехии есть парень, который забил 17 голов в 17 матчах, — это Коля Комличенко. Мы попросили его дать совет по поводу того, как играть против «Славии». Вот, что он сказал: «Когда они долго держат мяч на одной стороне, защитники скапливаются на ней и противоположная бровка остается пустой. Этим можно воспользоваться. И при атаках они действуют широко, в линии обороны крайние и центральные защитники выходят высоко». Как вам?

– Видите, как хорошо разбираются футболисты в тактических действиях. Все команды в чемпионате Чехии знают, как играет «Славия», но тем не менее догнать ее пока никто не может.

– В свое время Андре Виллаш-Боаш негодовал, что у «Зенита» выездные матчи начинаются слишком поздно по российскому времени. Есть ли особенности при подготовке к таким играм?

– Конечно, это сказывается. Есть зоны комфорта, когда футболисты привыкают играть в одно и то же время. Физиология не может полностью перестроиться за один день. Что делать, такое время назначается. Мы не можем сдвинуть время начала матча. Есть неудобство, оно достаточно серьезное, но сделать с этим ничего нельзя.

Напомним, матч «Славия» – «Зенит» состоится завтра, 13 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.