Лига Европы: последний шанс «Спартака», риск «Краснодара» и кайф для «Зенита»

Футбол 13 декабря 2018 16:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» - о главных матчах заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

«СПАРТАКУ» НУЖНА ТОЛЬКО ПОБЕДА

«Вильярреал» (Испания) – «Спартак» (Россия)

13 декабря. Вильярреал. Стадион «Эстадио-де-ла-Серамика», 20:55 (мск)

«Рапид» (Австрия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

13 декабря. Вена. Стадион «Герхард Ханаппи», 20:55 (мск)

У «Спартака» как всегда не все так просто. Олег Кононов пока нормально работает с москвичами (одно поражение в пяти матчах), но команду по-прежнему штормит. Лидеры сдали, кто-то, как Роман Зобнин, сломался, а капитан Денис Глушаков устроил разборки с женой на глазах у всей страны. Не самая благоприятная атмосфера перед важнейшим матчем.

Чтобы выходить в плей-офф Лиги Европы, красно-белым необходимо побеждать «Вильярреал» на его поле. Сделать это будет непросто, потому что в обороне решето, а в атаке все зависит от настроения, удачи и желания нападающих. Если «Спартак» не пробьется в еврокубковую весну, планы на сезон во многом можно будет считаться провальными. У москвичей перебор игроков, есть балласт, игра не поставлена, а трибуны поредели.

За «Вильярреал» в этой встрече, которому тоже нужна победа, не сыграют Бруно Сориано, Мариано Барбоса, Мигелон и Мануэль Итурра. Кононов не сможет рассчитывать на Самюэля Жиго, Андрея Ещенко, Романа Зобнина и Сальваторе Боккетти. Под вопросом выход Фернандо и Романа Еременко. Кадровые проблемы у «Спартака» очень серьезные и могут сыграть ключевую роль в предстоящей встрече.

«КРАСНОДАР» МОЖЕТ И НЕ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ. ЕСТЬ НЮАНС

«Севилья» (Испания) – «Краснодар» (Россия)

13 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан», 20:55 (мск)

Если объяснять доступно, «Краснодар» практически обеспечил себе выход из группы с 12 очками. Чтобы команда Мурада Мусаева осталась без весенних еврокубков, «Севилья» должна обыграть российского представителя с разницей в четыре мяча. К примеру, последний раз севильцы обыгрывали кого-то в таком стиле «Акхисар» (6:0), но во-первых, сейчас перед испанцами не стоит задачи победить крупно, а во-вторых, турецкий клуб даже во снах нельзя сравнить с «Краснодаром» по классу.

Скорее всего «Стандард» победит «Акхисар», но останется третьим с 12 очками в группе. Хотя может случиться, что «Севилья» не победит «Краснодар» и вылетит из турнира. Вот это будет сенсация.

За испанцев против «Краснодара» не сыграют ключевые Пабло Сарабия, Хесус Навас и Алеиш Видаль, а также Максим Гоналон. У «быков» возможно не будет только Ари, но это не беда, ведь есть разыгравшийся Иван Игнатьев. Ну и само собой не будет Павла Мамаева.

«ЗЕНИТУ» НИЧЕГО НЕ НУЖНО. КРОМЕ САМООЦЕНКИ

«Славия» (Чехия) – «Зенит» (Россия)

13 декабря. Прага. Стадион «Эден», 23:00 (мск)

«Копенгаген» (Дания) – «Бордо» (Франция)

13 декабря. Копенгаген. Стадион «Паркен», 23:00 (мск)

11 очков досрочно вывели «Зенит» в плей-офф Лиги Европы. Да еще и с первого места. Матч против «Славии» потерял всякий турнирный смысл. Однако Сергей Семак вряд ли может быть доволен своими игроками. Они безвольно проиграли несколько последних матчей в РПЛ и растеряли практически все преимущество над конкурентами в борьбе за чемпионство. А вдруг тренер разозлится и выставит супербоевой состав на совсем не нужный матч?

«Славия» же заинтересована в любых очках, так как может выйти из группы со второго места. В случае поражения «Славии» и победы «Бордо» над «Копенгагеном», в плей-офф шагнут французы. А если чехи обыграют питерцев, то результат параллельного матча им будет до лампочки. Датчан же устроит только победа.

У «Славии» в важнейшем матче будет Якуба Хромады, Марко Алвира, Лукаша Покорны, И Станислава Тецла. «Зенит» не сможет рассчитывать на естественно на Александра Кокорина, а также Юрия Жиркова, Кристиана Нобоа и Юрия Лодыгина (все трое – травмы).