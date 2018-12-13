«Локомотив» все же пробился в евровесну. Но только на юношеском уровне

Футбол 13 декабря 2018 18:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Параллельно с групповым этапом Лиги чемпионов завершилась осенняя часть розыгрыша и в Юношеской лиге УЕФА, в которой осенью стартовали три российских клуба. Этот турнир появился сравнительно недавно и мало освещается в прессе, поэтому расскажем о нем поподробнее.

Что такое Юношеская лига УЕФА?

Это турнир, созданный Союзом европейских футбольных ассоциаций (собственно, УЕФА) в 2013 году в пику успешному частному европейскому турниру NextGen Series для футболистов не старше 19 лет, просуществовавшему всего два года. Его инициаторами стали, конечно, англичане: продюсер спортивного телевидения Джастин Эндрюс и два руководителя клуба Чемпионшипа «Брентфорда» – владелец Мэттью Бенем и спортивный директор Марк Уорбертон, решившие реализовать идею об объединении в едином соревновании лучших европейских футбольных академий.

В первый сезон они собрали 16 участников, на следующий – уже 24, и УЕФА взревновал и пожелал организовать аналогичный турнир. Третьему розыгрышу NextGen Series осуществиться было не суждено – все сильные участники перекочевали в соревнование, официально организованное УЕФА.

Впрочем, на официальном сайте организации сказано, что Юношеская лига УЕФА была создана по инициативе Ассоциации европейских клубов (от России в организацию входят «Локомотив», «Ростов», «Рубин», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА).

Зачем она нужна?

При создании Юношеской лиги УЕФА были заявлены следующие цели:

- развитие молодежного футбола на профессиональном клубном уровне;

- сокращение разрыва между юношеской и основной командами;

- получение молодежью уникального опыта международных матчей.

Сколько команд участвуют в турнире?

С первого розыгрыша на групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников групповой стадии взрослой Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такой же, как в ЛЧ. То есть игроки молодежных команд отправляются на выездные матчи в компании своих старших товарищей. Теперь эта часть соревнования именуется путем Лиги чемпионов.

С сезона-2015/16 добавились еще 32 участника. Они образовывают так называемый путь национальных чемпионов. Это некая квалификация в финальный раунд турнира, проводящийся осенью параллельно с путем Лиги чемпионов.

Итого в турнире участвуют 64 клуба.

Кто участвует в Юношей лиге УЕФА?

В путь Лиги чемпионов попадают юношеские команды тех клубов, которые пробились в групповой этап взрослой Лиги чемпионов. В путь национальных чемпионов попадают клубы, выигравшие чемпионат своей страны в возрасте до 19 лет.

Поскольку количество стран-членов УЕФА больше, чем свободных вакансий в пути чемпионов, здесь стартуют по одному клубу из 32 лучших ассоциаций согласно рейтингу УЕФА. Если клуб имеет право выступить в обоих путях, то он попадает в путь Лиги чемпионов, а место в пути национальных чемпионов занимает представитель следующей по рейтингу ассоциации. Если вакансия возникает в пути Лиги чемпионов, участника определяет специальное решение УЕФА.

От России в нынешнем розыгрыше турнира приняли участие «Локомотив», ЦСКА (путь Лиги чемпионов) и «Анжи» (путь национальных чемпионов).

Каков формат турнира?

Он довольно прост и состоит из двух групп команд, на первом этапе (до стыковых матчей) соревнующихся отдельно друг от друга.

Путь Лиги чемпионов полностью дублирует групповой этап Лиги чемпионов – от состава участников до календаря. 32 клуба образуют восемь групп по четыре команды и играют каждый с каждым в два круга. Восемь победителей групп выходят сразу в 1/8 финала. Еще восемь клубов, занявших вторые места, отправляются в стыки.

Путь национальных чемпионов представляет собой два раунда плей-офф (по два матча), в ходе которого из 32 участников остается только восемь. Они и попадают в стыки к тем восьми клубам, которые заняли в своих группах вторые места.

В стыковых матчах восемь победителей пути национальных чемпионов играют дома против восьми вторых мест из групп пути Лиги чемпионов. Раунд проводится в один матч. Победители получают восемь оставшихся путевок в 1/8 финала.

Плей-офф начинается с 1/8 финала. В каждом раунде команды играют по одному матчу. Полуфиналы и финал проходят на стадионе «Коловрэ» в Ньоне. Матч за третье место не предусмотрен.

Победитель турнира получает трофей имени Леннарта Юханссона – бывшего президента УЕФА, руководившего организацией с 1990 по 2007 год. В ноябре ему исполнилось 89 лет.

Как там наши?

В нынешнем розыгрыше – неважно. Только «железнодорожникам» удалось пробиться в евровесну, да и то они заняли в группе второе место (10 очков) и попали лишь в стыковой раунд. А значит, играть придется на выезде.

Впрочем, это лучше, чем ничего. Армейцы с двумя очками заняли последнее место в своем квартете, а «Анжи» не смог пройти по пути национальных чемпионов, уступив по сумме двух встреч израильскому «Маккаби» из Тель-Авива (3:2, 0:3) уже в первом раунде.

Раньше было лучше?

Для сравнения, в прошлом сезоне сразу два российских клуба играли в стыках. Более того, на равных бились с европейскими грандами и уступили только в серии последматчевых пенальти: «Спартак» в гостях проиграл «Интеру» (3:3; 1:3), а «Краснодар» – дома «Реалу» (0:0; 0:3). В том розыгрыше форвард «быков» Иван Игнатьев с 10 голами стал лучшим бомбардиром (правда, девять из них забил в двух матчах казахстанскому «Кайрату» и венгерскому «Гонведу»), а спартаковец Александр Руденко с 7 мячами разделил второе-четвертое места.

Лучшим достижением для россиян остается четвертьфинал армейцев в сезоне-2016/17. Выиграв с 13 очками группу у «Байера», «Тоттенхэма» и «Монако», в 1/8 финала красно-синие прошли «Русенборг» (2:1), и только затем «Бенфике» удалось остановить ЦСКА (0:2). В том матче принимали участие теперь уже хорошо нам известные Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Тимур Жамалетдинов и – барабанная дробь – Федор Чалов. На его счету тогда было 5 мячей в 5 встречах, причем четыре из них он забил «Монако» на его поле (5:0).

Кто фаворит Юношеской лиги УЕФА?

Полностью список победителей прошлых розыгрышей выглядит следующим образом.

2013/14 – «Барселона» (финалист «Бенфика»)

2014/15 – «Челси» («Шахтер»)

2015/16 – «Челси» (ПСЖ»)

2016/17 – «Зальцбург» («Бенфика»)

2017/18 – «Барселона» («Челси»)

Таким образом, лидером по количеству побед являются «Челси» и «Барселона» (по две), еще один раз «Челси» играл в финале. Статистика англичан впечатляет, если учесть, что состоялось всего пять розыгрышей турнира. Оба фаворита участвуют в турнире в нынешнем сезоне и могут еще улучить показатели.

Примечательно, что португальская «Бенфика» дважды добиралась до финала, но ни разу не смогла выиграть. Проклятие Белы Гутмана в действии.

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА СЕЗОНА-2018/19

Путь Лиги чемпионов. Групповой раунд, первое место (в 1/8 финала): «Атлетико», «Барселона», «Реал» (все – Испания), «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» (оба – Англия), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Голландия), «Хоффенхайм» (Германия).

Путь Лиги чемпионов. Групповой раунд, второе место (стыки, матч в гостях): «Монако», «ПСЖ», «Лион» (все – Франция), «Рома», «Ювентус» (оба – Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Локомотив» (Россия), «Бенфика» (Португалия).

Путь национальных чемпионов. Победители второго раунда (стыки, матч дома): «Динамо» (Киев, Украина), «Динамо» (Загреб, Хорватия), Герта (Германия), «Сигма» (Чехия), ПАОК (Греция), «Монпелье» (Франция), «Челси» (Англия) или «Мидтъюлланн» (Дания).