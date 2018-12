«Ливерпуль» размазал «Манчестер Юнайтед». Шакири забил два восхитительных гола

Главную встречу 17-го тура АПЛ поставили на вечер воскресенья не случайно. Во-первых, чтобы не пересекалась в другими топовыми событиями (финал гандбольного Евро не в счет). Во-вторых, для большей интриги. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:1) и вернулся на первое место в группе. «Ливерпулю» нужно было сравнять счет в битве городов и уложить «Манчестер Юнайтед», чтобы опять стать лидером чемпионата Англии.

К этой встрече так клеится ярлык с чемпионскими амбициями «Ливерпуля». Пока команда непобедима в АПЛ, она осталась единственной такой единственной. Игра против прагматичного и по-футбольному мерзкого Жозе Моуринью (больше и чаще разрушает чужое, чем строит свое) была невероятно важна для мерсисайдцев с точки зрения их самоопределения. Доросли ли они до уровня «Сити»? Действительно ли могут стать чемпионами и пошуметь в ЛЧ, как в прошлом году?

Юрген Клопп удивил, выставив в старте далеко не основного Фабиньо. Бразилец все еще не адаптировался к скоростям «Ливерпуля», поэтому помогать ему с решениями должен был Джорджиньо Вейналдум. В тройке полузащиты также появился взрывной Наби Кейта, попадающий в основу по большим праздникам. Впереди – неугомонное трио Мане – Салах – Фирмино.

Моуринью не далеко ушел от оппонента. Португалец с чего-то сразу выступил тяжелого Ромелу Лукаку вместе с Маркусом Рэшфордом. Где-то рядом под ними всегда был Джесси Лингрард, а Поль Погба, Хуан Мата и Антони Марсьяль наблюдали за происходящим со скамейки. Также Жозе продолжает верить в новичка-соотечественника Диогу Далота и всячески игнорирует Фреда. Кроме того в состав после травмы вернулся защитник Виктор Линделеф.

