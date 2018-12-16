«Ливерпуль» размазал «Манчестер Юнайтед». Шакири забил два восхитительных гола

Футбол 16 декабря 2018 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Ливерпуль» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» (3:1) в центральном матче 17-го тура АПЛ.

МАТЧ ЧЕМПИОНСКИХ АМБИЦИЙ ДЛЯ «ЛИВЕРПУЛЯ»

Главную встречу 17-го тура АПЛ поставили на вечер воскресенья не случайно. Во-первых, чтобы не пересекалась в другими топовыми событиями (финал гандбольного Евро не в счет). Во-вторых, для большей интриги. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:1) и вернулся на первое место в группе. «Ливерпулю» нужно было сравнять счет в битве городов и уложить «Манчестер Юнайтед», чтобы опять стать лидером чемпионата Англии.

К этой встрече так клеится ярлык с чемпионскими амбициями «Ливерпуля». Пока команда непобедима в АПЛ, она осталась единственной такой единственной. Игра против прагматичного и по-футбольному мерзкого Жозе Моуринью (больше и чаще разрушает чужое, чем строит свое) была невероятно важна для мерсисайдцев с точки зрения их самоопределения. Доросли ли они до уровня «Сити»? Действительно ли могут стать чемпионами и пошуметь в ЛЧ, как в прошлом году?

Юрген Клопп удивил, выставив в старте далеко не основного Фабиньо. Бразилец все еще не адаптировался к скоростям «Ливерпуля», поэтому помогать ему с решениями должен был Джорджиньо Вейналдум. В тройке полузащиты также появился взрывной Наби Кейта, попадающий в основу по большим праздникам. Впереди – неугомонное трио Мане – Салах – Фирмино.

Моуринью не далеко ушел от оппонента. Португалец с чего-то сразу выступил тяжелого Ромелу Лукаку вместе с Маркусом Рэшфордом. Где-то рядом под ними всегда был Джесси Лингрард, а Поль Погба, Хуан Мата и Антони Марсьяль наблюдали за происходящим со скамейки. Также Жозе продолжает верить в новичка-соотечественника Диогу Далота и всячески игнорирует Фреда. Кроме того в состав после травмы вернулся защитник Виктор Линделеф.

АЛИССОН ВКЛЮЧИЛ РЕЖИМ КАРИУСА

Кто бы знал, что одной из ключевых фигур в игре станет Фабиньо. Полузащитник с нестандартным для своего амплуа третьим номером разнообразил игру «Ливерпуля». Бразилец с первых минут превратился в еще один козырь Клоппа. В отличии от ядерной тройки форвардов, с которой «МЮ» все-таки справлялся с переменным успехом, позиция и роль Фабиньо стала для Моуринью сюрпризом. Хавбек постоянно оставался один. Он либо бил издали (два раза за 15 минут), либо разрезал пространство скрытыми передачами.

На 24-й минуте Фабиньо вновь остался один. После передачи от Фирмино полузащитник своевременно закинул мягкую и неудобную для защитников передачу на Мане. Садио оказался в в зоне между центральным (Байи) и крайним защитником (Янг), в это место нападающие «Ливерпуля» открываются чаще всего. Сенегалец эффектно обработал мяч грудью, а затем в касание отправил его под Давидом де Хеа. Красиво и логично, ведь хозяева доминировали на протяжении первой половины тайма и на гол наиграл.

Но «Энфилд» недолго утопал в удовольствии. На 33-й минуте «Юнайтед» спаразитировал на ошибке соперника. Впервые в матче «Юнайтед» пошел вперед большими силами, и это дало результат. Лингард разогнал слева Лукаку, а тот сильно прострелил в штрафную, где Алиссон пошел на перехват, но включил режим Кариуса. Вместо того чтобы забрать мяч намертво, вратарь выпустил его из рук после погашения удара подарил Лингарду. Джесси четко сработал на добивании.

Далее и до перерыва у «Ливерпуля» получалось мало. Пропущенный гол подействовал не лучшим образом, мерсисайдцы стали испытывать анафилактический шок: им снова нужно было выходить вперед, а химия впереди куда-то резко улетучилась.

ШАКИРИ ВЫШЕЛ И СДЕЛАЛ ВСЕ САМ

После перерыва Моуринью бросил в бой стриженого джокера Маруана Феллайни вместо пустого и неинтересного Далота. Уникальность бельгийца часто помогала «Юнайтед» в самых непростых ситуациях. Клопп, чтобы привести свою команду в чувства, использовал не только мотивирующие речи в раздевалке, он тоже освежил состав. Но позже. До 70-й минуты у хозяев в стартовом сочетании по-прежнему получалось мало (начал сказываться матч против «Наполи»), пару раз они могли даже пропустить, но «Юнайтед» постоянно не хватало игрока в зоне завершения.

На 20 последних минут вышел Джердан Шакири. Швейцарец моментально вписал свою фамилию в ход встречи. Не прошло из двухсот секунд после выхода, как моторный хавбек, сменивший Кейта, вывел «Ливерпуль» вперед. Прострел Мане слева ногой прервал де Хеа. После этого кикса мяч полетел в пустую зону на правом полуфланге. На подборе оказался Шакири, мощно всадивший мяч в ближнюю «девятку». Удар, крестовина, линия ворот, сетка. 2:1.

Shaqiri goal. LIVERPOOL GOAL. That Sadio Mane skill #LIVMUN Liverpool Vs Manchester United. pic.twitter.com/mUzkWNvHGv — Thee Main Tweep (@jikisekka) 16 декабря 2018 г.

Но и это не все. Еще через семь минут Шакири отличился снова. На этот раз Шакири воспользовался отскоком от своего игрока. Фирмино сделал проникающую передачу на Салаха, мяч отскочил от египтянина к Джердану. Не долго думая герой вечера пробил по воротам и угодил в ногу Байи. После контакта с ногой защитника мяч пошел по касательной и недосягаемой для вратаря траектории. Игра сделана, выход Шакири на место свободного художника – ключевой эпизод игры. Клопп вернул «Ливерпуль» на первое место. «Юнайтед» отстает от своего обидчика уже на 19 очков.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1 (1:1)

Голы: Мане, 24; Шакири, 73, 80 – Лингард, 33

«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, Робертсон, Клайн, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Шакири, 70), Мане (Хендерсон, 84), Салах, Фирмино

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Линделеф, Янг, Байи, Эррера (Марсьяль, 79), Лингард (Мата, 85), Матич, Далот (Феллайни, 46), Рэшфорд, Лукаку

Предупреждения: Далот,26; Лукаку, 40