Будут отдуваться за всех. Только «Краснодар» и «Зенит» прошли в евровесну. Анонс свежего «ССФ»

Футбол 17 декабря 2018 14:02 Источник: «Советский спорт»

Во вторник, 18 декабря появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

КОНОНОВ – ШЕФ-ПОВАР, НО «СПАРТАК» ДО СИХ ПОР ГОЛОДНЫЙ

«Спартак» уходит на зимовку скорее живым, чем мертвым, – и это уже хорошо. Обозреватель «ССФ» рассуждает о том, как же все-таки новый тренерский штаб красно-белых организовал три победы.

ПОВТОРИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!

По итогам общего собрания клубов премьер-лиги приняты решения о довольно революционных изменениях. Их нам обещали давно. Теперь осталось дождаться выполнения обещанного.

КТО КОРОЛЬ ЮГА? В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ СЕРЬЕЗНОЕ ЮЖНОЕ ДЕРБИ

Дерби – матч земляков. Как правило, не по формальному признаку, а принципиальное противостояние. Матч «Динамо» – «Чертаново» (если бело-голубые снова

опустятся в ФНЛ или же молодая команда поднимется в РПЛ) дерби не станет. Но и вечно нелепое обозначение «Спартак» – «Зенит» как «дерби двух столиц» тоже таковым не может считаться. Между тем часто дерби – это противостояние не в рамках одного города, а двух соседних городов. Андалусийское дерби «Севилья» – «Малага» – яркий пример. В России теперь тоже появилось южное дерби.

МНОГО ТРАВМ? ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ ОБУЧЕННЫХ ТРЕНЕРОВ

Нынешний год получился весьма травматичным для игроков премьер-лиги. Кто-то из-за повреждений не смог сыграть на чемпионате мира, кто-то выбыл из строя после яркого выступления на главном турнире четырехлетия. А может, в клубах РПЛ есть проблемы с физподготовкой? Разбираемся со специалистом.

РАЗРЫВ СВЯЗОК И КОНТРАКТА

Football Leaks продолжают свою серию разоблачений в мировом футболе. Дошло дело и до женского футбола, свидетельствуют данные, опубликованные в Der Spiegel и European Investigative Collaborations (EIC).

ФИФА ЗАПЛАТИТ НАМ ЗА ВСЕ!

На чемпионате мира российские клубы умудрились заработать как всю Южная Америка. Наши команды получат более 10 млн долларов, а больше всех – «Зенит» и ЦСКА.