Шпаргалка для Венгера: 11 молодых россиян на продажу в Европу

Футбол 17 декабря 2018 16:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

В клубах премьер-лиги подрастает, пожалуй, лучшее поколение молодых футболистов в истории.

Тренеру сборной России обычно не позавидуешь – выбирать себе подопечных практически не из кого – приходится брать то, что дают и не жаловаться. О молодежной сборной и говорить нечего – на нее вообще без слез раньше было не взглянуть.

Однако за последние несколько лет ситуация в корне изменилась. Сейчас мы критикуем тренера молодежки за то что он не может вывести одну из лучших команд в истории в финальную стадию чемпионата Европы и обеспечить парням участие в Олимпиаде, а ведущих клубах российской премьер-лиги тон задают именно молодые футболисты – хоть сейчас в Европу продавай.

И ведь есть покупатели. Мы даже не об уехавшем в «Монако» Александре Головине говорим. Сразу несколько молодых футболистов из ЦСКА заинтересовали западные клубы. А ведь классных игроков хватает и в «Краснодаре» и даже в «Спартаке».

Николай Рассказов, 20 лет

Матчей в РПЛ (в этом сезоне): 9

Минут в РПЛ: 736

Оценочная стоимость: 1 млн евро

Лучше остальных молодых игроков в «Спартаке» себя проявляет Николай Рассказов. На него обращал внимание еще Массимо Каррера, но итальянец старался наигрывать футболиста на левый фланг, где необходима была замена Дмитрию Комбарову. При Олеге Кононове Рассказов стабильно играет справа – на своем «природном» месте. Выглядит просто отлично. Учитывая полное бессилие Марко Петковича и травму, выведшую из строя Андрея Ещенко на ближайшие полгода, у Николая в запасе будет целая весна, чтобы показать, на что он способен. Жаль только, что «Спартак» не пробился в плей-офф Лиги Европы.

Александр Максименко, 20 лет

Матчей в РПЛ: 14

Минут в РПЛ: 1260

Оценочная стоимость: 1,5 млн евро

На протяжении всей осени, пока «Спартаком» руководил Массимо Каррера, молодой голкипер Александр Максименко был основным. Отчасти это произошло из-за травмы Александра Селихова, отыгравшего в воротах красно-белого клуба весь прошлый сезон. В любом случае, Максименко выиграл заочную борьбу у многоопытного Артема Реброва. Правда, после увольнения Карреры чаще в рамке работал именно ветеран «Спартака». Но под конец сезона даже Олег Кононов начал склоняться именно к Александру; И это все уже – при здоровом Селихове.

Михаил Игнатов, 18 лет

Матчей в РПЛ: 5

Минут в РПЛ: 258

Оценочная стоимость: 400 тыс евро

Самый молодой футболист в нашей подборке – центральный полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Он пока не так много сыграл на высоком уровне (5 матчей чемпионата, 1 в кубке и 3 в Лиге Европы), но уже успел проявить себя, как одного из самых талантливых игроков поколения и даже забил гол. Один минус – на этой позиции в «Спартаке» и так переизбыток футболистов – молодой талант может и затеряться, как в свое время случилось с Жано Ананидзе.

Иван Обляков, 20 лет

Матчей в РПЛ: 15

Минут в РПЛ: 1149

Оценочная стоимость: 3 млн евро

Талант правого полузащитника Ивана Облякова все разглядели еще в «Уфе». Быстрее всех подсуетился московский ЦСКА. В армейском клубе Обляков попал в компанию сверстников, играющих на высоком уровне и принялся быстро прогрессировать – уже вырос в футболиста уровня сборной России. На Ивана обратили внимание иностранные скауты.

Ильзат Ахметов, 20 лет

Матчей в РПЛ: 14

Минут в РПЛ: 890

Оценочная стоимость: 1,8 млн евро

То что Ильзат Ахметов будет большой звездой, можно было понять даже в те дебютные 15 минут, которые он провел на поле в составе «Рубина» в возрасте 17 лет. Даже сложный период в казанском клубе, когда его упорно отказывались ставить в состав и ссылали работать в отдел кадров, не сказался пагубно на игроке. Летом не без скандала он наконец-то сумел выбраться из Казани. В ЦСКА Ильзат тут же получил игровое время и за полгода выступлений был признан лучшим молодым футболистом России. За Ильзатом уже охотятся европейские скауты.

Федор Чалов, 20 лет

Матчей в РПЛ: 17

Минут в РПЛ: 1312

Оценочная стоимость: 5 млн евро

Лидер гонки бомбардиров чемпионата России по итогам осенней стадии – вот все, что нужно знать о нападающем ЦСКА Федоре Чалове, который становился лучшим молодым футболистом год назад. Еще можно посмотреть его гол в ворота мадридского «Реала» и действия во время второго мяча в ворота Тибо Куртуа. У нас растет настоящая звезда, которую уже зовут в Серию А.

Константин Кучаев, 20 лет

Матчей в РПЛ: 3

Минут в РПЛ: 81

Оценочная стоимость: 2 млн евро

Атакующий полузащитник ЦСКА, больше тяготеющий к левому флангу, Константин Кучаев, ударно провел прошлый сезон, получив в самом его конце тяжелую травму. Первую часть этого сезона он практически полностью пропустил, начав появляться на поле ближе к концу года. Но даже в те редкие минуты он напоминал себя прежнего. Если ничего не изменится, весной он должен стать одним из лидеров нового ЦСКА.

Шапи Сулейманов, 19 лет

Матчей в РПЛ: 9

Минут в РПЛ: 182

Оценочная стоимость: 800 тыс. евро

9 матчей и 5 голов – в среднем по голу каждые 36 минут – это показатели нападающего «Краснодара» Шапи Сулейманова – одни из лучших на планете на данный момент. Похоже, академия краснодарского клуба, о которой так много говорили в последнее время, начала давать свои первые плоды. Пока Шапи чаще появляется на замену, но к концу года наверняка станет одним из футболистов основы клуба и начнет свои выступления за молодежную сборную России.

Иван Игнатьев, 19 лет

Матчей в РПЛ: 12

Минут в РПЛ: 676

Оценочная стоимость: 1,5 млн евро

Подобных бомбардирских свершений, которыми может похвастаться Шапи, ждали скорее от Ивана Игнатьева, который «Краснодаре» в командах всех возрастных категорий был лучшим бомбардиром. Он чаще выходит на поле в старте, но забивает не так много и не так часто. Тем не менее, футболист смотрится классно, да и забивает все равно чаще, чем Дзюба со Смоловым. А что еще надо?

Михаил Лысов, 20 лет

Матчей в РПЛ: 5

Минут в РПЛ: 323

Оценочная стоимость: 1,2 млн евро

Молодой защитник «Локомотива» Михаил Лысов в чемпионский сезон умудрился выдавить сначала из состава, а потом и из команды, Виталия Денисова. Он постоянно выходил в основе и показывал не по годам зрелый футбол на левом фланге обороны. В этом сезоне он чаще остается в запасе, проигрывая борьбу поляку Мацею Рыбусю. Но, когда Лысов появляется на поле, он неизменно показывает хороший футбол.

Дмитрий Скопинцев, 21 год

Матчей в РПЛ: 15

Минут в РПЛ: 1220

Оценочная стоимость: 2,5 млн евро

«Ростов» Валерия Карпина стал одним из открытий первой части сезона, а левый латераль команды, Дмитрий Скопинцев – одним из самых ярких игркоов клуба. Мы наконец-то увидели тот футбол, за которые его забрали скауты «Лейпцига» из академии питерского «Зенита». Он – самый возрастной футболист нашего списка, но и один из самых ярких, если, конечно, не считать двукратных победителей «Реала» из состава ЦСКА.