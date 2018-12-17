«Как к ним обращаться? По имени-отчеству?». «Не надо, запнешься еще»

Футбол 17 декабря 2018 17:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

О том, как Дмитрий Лоськов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко и другие звезды футбола сдавали экзамен на тренерскую лицензию категории Pro.

«Ребята, я пошел!»

- Криотерапия! Ты слышал? - выходя из кабинета, смеется руководитель кафедры футбола Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ, он же ГЦОЛИФК – Государственный Центральный Ордена Ленина Институт Физической Культуры) Андрей Лексаков, обращаясь к одному из коллег. Вслед за ним выходит студент. - Криотерапия, блин.

- Андрей Владимирович...

- Всё, иди!

Доска, телевизор, два ряда парт, куртки, аккуратно сложенные в конце аудитории, отутюженные пиджаки, потные от стресса ладони и пакет из соседнего магазина с чем-то звенящим «снять стресс, когда все закончится» – выпускной экзамен для будущих главных тренеров РПЛ практически ничем не отличался от среднестатистического выпускного экзамена в любом другом вузе страны.

Пожалуй, с той лишь разницей, что здесь большинство студентов на 10-15 лет старше, и некоторые из них – обеспеченные люди, отлично известные всей стране. Как, например, легендарный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, дважды лучший бомбардир чемпионатов России Дмитрий Кириченко или обладатель Суперкубка Португалии в составе «Бенфики» Андрей Каряка.

На фоне менее звездных и опытных партнеров они смотрелись очень спокойно и уверенно. Немудрено, ведь у каждого из них за плечами не только большой игроцкий опыт, но и первые шаги на тренерском поприще. Лоськов в тренерском штабе Юрия Семина с 2016 года, Каряка три сезона отработал в «Амкаре», а Кириченко – вообще возглавляет «Уфу» и на днях лишился приставки «и.о.».

Другим студентам (каждый раз хочется взять это слово в кавычки, но ведь они и правда студенты, как ни сложно к этому привыкнуть) пришлось тяжелее. Как и обычные смертные, они так же нервничали перед тем, как зайти в кабинет, где проходит экзамен, не могли найти себе места, ходя из угла в угол, мялись, отвечая на вопросы, и ставили экзаменаторов в тупик неожиданными ответами.

И так же, как вы когда-то, спрашивали друг у друга, в каком настроении пребывают преподаватели (зря волновались, весь экзамен прошел в очень теплой и даже дружеской атмосфере) и что надо говорить, когда войдешь. Стоило закрыть глаза, чтобы не видеть известных всей стране тренеров, и диалоги становились до боли знакомыми, перенося слушателя на много лет назад, во времена собственных экзаменов, сессий и зачетов.

- Как к ним обращаться? По имени-отчеству?

- Не стоит. Запнешься еще. Обращайся просто на вы.

- Как бы дверь не выломать при входе.

Ничего не напоминает?

В будущем они окажутся на разных тренерских скамейках и чаще будут встречаться у кромки поля в статусе соперников, подчас и непримиримых. Но сейчас искренне поддерживают и переживают друг за друга.

- Ну как, нормально?

- Вроде да.

- Молодец. Ребята, я пошел!

«Записывайтесь на пересдачу»

Экзамен шел более трех с половиной часов. Будущие выпускники заходили по одному в лекционный зал, где отвечали на вопросы экзаменационной комиссии, в состав которой входили такие авторитетные в нашей стране специалисты, как тот же Лексаков или глава «Объединения отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович.

А после выступления можно и немного расслабиться в небольшом учебном классе, отведенном специально для экзаменуемых.

До 14 часов перерыв для тех, кто сдал. Можете кофе выпить или даже «допинг» принять. На него сдавших проверять уже не будем, - шутит один преподавателей. Под «допингом», очевидно, подразумевалось то, что звенело в пакете.

Вход в зал, где проходил экзамен.

Все-таки очень забавно и непривычно было наблюдать за тем, как некоторые студенты, например, Каряка, периодически выходили покурить. То есть для обычных студентов в этом событии, конечно, нет ничего из ряда вон выходящего, но от бывшей звезды сборной России такого, прямо скажешь, не ждешь.

Зато где еще увидишь столько российских тренеров в деловых костюмах? Многие из них даже на матчи выходят в спортивной форме, а костюмы надевают по большим праздникам и ввиду значимых мероприятий, поэтому встретить два десятка отечественных специалистов, одетых с иголочки, событие отнюдь не рядового масштаба.

Все экзаменуемые были разделены на две группы: первые должны были сдавать с 10 утра до небольшого перерыва, запланированного на 12 часов, вторые, соответственно, после полудня. Должны были – потому что поначалу процесс шел медленно, и Лоськов, бывший последним в первой группе, в запланированное время выступить не успел.

Зато после перерыва дело пошло значительно быстрее, и Лоськов, вернувшись в учебный класс и сев за стол преподавателя, только успевал вычеркивать фамилии отвечающих на специальном листе. Когда ушел отвечать последний студент (им был Дмитрий Кузнецов), Лоськов перевернул лист и предложил записываться на пересдачу, «кто в каком порядке хочет отвечать». Но это не потребовалось. Экзамен сдали все 19 выпускников.

Среди получивших тренерскую лицензию категории Pro помимо упомянутых выше Лоськова, Каряки, Кириченко и Кузнецова Евгений Аверьянов (помощник Дмитрия Парфенова в «Урале»), Евгений Калешин (работал в «Краснодаре-2» и «Кубани»), Николай Гунько (10 лет в структуре «Спартака»), Денис Клюев (фарм-клуб «Локомотива» «Казанка»), Сергей Томаров («Уфа») и многие другие.

Перечень сдавших экзамен в порядке очередности, вычеркнутые Лоськовым после выступления каждого из экзаменуемых.