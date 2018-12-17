На место Комбарова или Ханни? «Спартак» подписал бразильского защитника

Футбол 17 декабря 2018 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Красно-белые уже начали комплектоваться на 2019 год.

«Спартак» объявил о первом приобретении после появления Олега Кононова на тренерском мостике. Новичком красно-белых стал 21-летний бразильский защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас. Пресс-служба москвичей не распространяется о деталях контракта, сообщив лишь о том, что он – долгосрочный.

Трансфер

Две недели назад защитник прошел медосмотр в Риме, после чего переход был согласован и оформлен. По информации СМИ, сумма трансфера составила €7 млн. Из них €3,5 млн получит «Флуминенсе», владеющий только 50% прав на Айртона, еще столько же – представители футболиста.

Некоторые уже называют эту сумму завышенной, ссылаясь на данные авторитетного портала transfermarkt, где стоимость футболиста составляет всего 1,5 млн. Однако в данном случае обязательно надо оговориться, что на этом сайте не очень следят за южноамериканским футболом, и их цены редко совпадают с реальностью.

Так, в первый день нового, 2019 года из «Флу» в «Коринтианс» за €1,79 млн уходит 24-летний Ричард, а transfermarkt оценивает его всего в €900 тыс. Другой пример – тот же «Коринтианс» в июле приобрел за €3,4 млн 21-летнего чилийского полузащитника Анжело Араоса, а по мнению портала, он не стоил более €600 тыс. Тем же летом «Коринтианс» продал донецкому «Шахтеру» Майкона – €6,6 млн по документам против €5 млн на transfermarkt. В общем, это не аргумент.

И все же нельзя не отметить, что стоимость трансфера Айртона превышает «номинальную» в 4,7 раза. Это действительно много. К тому же «Флуминенсе» испытывает финансовые трудности и даже задерживает выплаты зарплат, так что при желании цену наверняка можно было сбить. «Спортинг», например, предлагал за него только €4 млн.

Карьера

Лукас родился на севере Бразилии, в городе Карнауба-дус-Дантас в штате Риу-Гранди-ду-Норти. Уже в 16 лет дебютировал на профессиональном уровне, сыграв в серии B за АБС, а на следующий год перешел в академию «Флуминенсе». Сходу попасть в первую команду ему не удалось, поэтому пришлось покататься по арендам, и только в нынешнем сезоне он пробился в основу, зато сразу стал третьим по количеству проведенных на поле минут (3313) среди полевых игроков.

Всего за сезон (в Бразилии играют по системе весна – осень) он провел 49 матчей. Забитыми мячами не отметился и записал на свой счет всего одну результативную передачу. Вместе с трехцветными дошел до полуфинала Южноамериканского кубка (что-то вроде местной Лиги Европы – турнира для тех, кто попроще). Но в 38 турах чемпионата Бразилии «Флуминенсе» пропустил 46 мячей и финишировал во второй половине турнирной таблицы – 12-м.

В 2016 году Лукас вызывался в молодежную сборную страны.

⚽️🇧🇷🇧🇷 Публикация от Ayrton Lucas (@ayrton97_) 6 Окт 2016 в 8:44 PDT

Стиль игры

Айртон – левый защитник. Отличается высокой скоростью и тем, что проводит в атаке как минимум не меньше времени, чем в обороне. Техничен, активно идет в дриблинг (хотя и с переменным успехом). Впрочем, на выдумку он не очень горазд – делает ставку на скорость рывка по флангу и точный прострел (опять же – точность подач у него при этом не самая высокая).

Обладает приличным для крайнего защитника ростом (180 см) и хорош в верховой борьбе. Во «Флу» нередко длинные передачи при начале атаки адресовались на чужую половину поля именно ему, после чего следовала скидка на партнера. В «Спартаке» эту роль исполняет нападающий Зе Луиш, и ему бы не помешал надежный партнер. Это добавило бы Кононову вариативности.

Не конкурент Комбарову

Отечественная пресса поспешила сделать вывод о том, что Айртон – долгожданная замена Дмитрию Комбарову. В первую очередь потому, что бразилец выступал на родине на его позиции. Если это действительно так, значит, красно-белые согласны на значительный крен в сторону атакующих действий. По некоторым статистическим показателям в атаке Айртон превосходит Комбарова, но в обороне – слишком авантюрен (может выброситься на оппонента и потерять позицию), не очень цепок и не лучшим образом играет один в один.

Поэтому рискну предположить, что Айртон – возможная замена Комбарову только отчасти. Во-первых, у «Спартака» с уходом Квинси Промеса появилась вакансия на левом фланге обороны. За полсезона на этой позиции успели попробовать себя многие, а завершал год Софьян Ханни, намного лучше чувствующий себя под нападающими.

Во-вторых, хотя Комбаров и не подарок, но по статистике даже он лучше Айртона в том, что касается оборонительных действий. В-третьих, бразилец действительно очень склонен к игре на чужой половине поля. Своей высокой техникой, скоростью и умением зацепиться за верховой мяч он идеально подходит для Кононова (если исходить из того, что мы успели увидеть за короткий осеннее-зимний отрезок) именно на эту позицию. В-четвертых, лимит на легионеров еще никто не отменял. И пусть в «Спартаке» сейчас много россиян, по ходу сезона может сложиться любая ситуация, и Комбаров наверняка еще пригодится.

Так что Айртон при желании вполне может и заменить Комбарова, но вполне вероятно и то, что на протяжении сезона будет менять позиции вдоль фланга в зависимости от соперника и тактики на матч. Если, конечно, вообще сможет пробиться в основу, а не осядет на лавке, как Педро Роша.

Семья

Айртон женат, а месяц назад стал отцом. На шее у него татуировка («след от поцелуя»), посвященный матери. По признанию Лукаса, рисунок получился больше, чем он ожидал, но удалять его он не стал. Да и матери, говорят, картинка понравилась.

❤️👫🙏🏻 Публикация от Ayrton Lucas (@ayrton97_) 23 Июн 2018 в 9:23 PDT

Альтернатива

Ранее «Спартак» рассматривал вариант с приглашением защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева. Если Кононов все-таки видит Айртона в средней линии, тогда, не исключено, шансы на этот трансфер сохраняются. В том случае, если у красно-белых вообще остались деньги на покупки. Нельзя ведь забывать и про финансовый фэйр-плей.

Информация

Бразилец присоединится к новой команде уже на первом сборе, который начнется 9 января в ОАЭ.

Факт

Айртон стал 25-м бразильским легионером в истории «Спартака».