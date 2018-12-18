«90 допросов и 6 экспертиз – это не волокита». Кокорина и Мамаева оставили под стражей

Футбол 18 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Как рассматривалась апелляция защитников футболистов.

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

НАКАНУНЕ

За два дня до рассмотрения апелляционной жалобы в инстаграме Александра Кокорина (больше 370 тысяч подписчиков) появилась просьба его поддержать: «18.12.2018 в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день для ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 18 декабря у Московского городского суда».

Тут же знающие и понимающие люди в комментариях начали объяснять, что такое собрание могут принять за митинг. Тогда не поздоровится ни участникам, ни тем, кто их призывал. Скорее всего, это был не сам Александр (у него по закону в камере СИЗО не должно быть телефона), а его мама либо девушка Дарья Валитова.

Через сутки, 17 декабря там же появилась другая надпись: «Друзья! По поводу завтрашнего дня – завтра не будет никакого митинга, просто имеется предложение встретиться всем, кто поддерживает Сашу. Мирно, без всяких криков. Воспринимайте информацию правильно».

УТРО ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

Телевизионные бригады начали подтягиваться к зданию Мосгорсуда, начиная с девяти часов утра. Еще через 30 минут перед дверями появились два юноши. Обоих зовут Никитами. В руках у ребят – достаточно большие фотобаннеры. Если они напечатали их за свои деньги, значит, они – настоящие фанаты Александра Кокорина.

Поддержать Кокорина и Мамаева к зданию Мосгорсуда пришли два (!) человека pic.twitter.com/xdFuXnMtsd — Руслан Абушкин (@abushkin) 18 декабря 2018 г.

Один из юношей сразу представился: «Никита Барсуков, болельщик «Зенита», – и немедленно перешел к делу:

– Мы считаем, что Александра Кокорина и Павла Мамаева провоцировали и они были вынуждены отвечать. Ребята понесли очень серьезное наказание в виде пребывания в СИЗО. Оно, на наш взгляд, необоснованное. Делаем выводы из общения с девушкой Александра Дарьей Валитовой и его мамой. Их пора отпускать. Все же видят, как того же Саши Кокорина не хватает «Зениту» и сборной России. Они же защищали честь страны!

Вскоре заговорили и адвокаты, которые вслух выразили надежду, что всех четверых могут выпустить из СИЗО под подписку о невыезде уже во вторник.

– Сколько даете процентов?

– 60. Судебные экспертизы показали, что потерпевшим нанесен ЛЕГКИЙ вред здоровью. Освобождение стало бы справедливым решением. И гуманным – ведь впереди новогодние праздники.

– Как-то может повлиять на решение суда приход болельщиков с баннерами в поддержку Кокорина и Мамаева?

– Мы, адвокаты, привыкли действовать в правовом поле, но все видят реакцию общества. Процент россиян, которые считают, что пребывание в СИЗО – слишком серьезное наказание, очень высок.

ДЕНЬ Х

На рассмотрение апелляций редко привозят подозреваемых. общение с четверкой подследственных происходило по видеосвязи. Они уместились в одну крошечную клетку – Александр Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Кирилл Кокорин (слева направо). По видеосвязи показывают только первых трех – Кирилл находится за кадром.

Мамаев то и дело грызет ногти, Александр Кокорин – что-то рисует на листочки и постоянно хихикает.

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов: – Психолог команды «Зенит» считает…

Судья: – Как это психолог считает?

Адвокат: – У Кокорина есть медицинские противопоказания. Они не были рассмотрены в суде первой инстанции.

По заключению врачей «Зенита», присланных на официальном бланке клуба «У Кокорина имеются признаки артроза и артрита коленного сустава. Курс лечения не закончен. В СИЗО (камера 7 кв. метров и комната для прогулок 10 кв. м) проходить реабилитацию невозможно, поскольку необходимы занятия в том числе в бассейне и тренажерном зале. Необходимы помощь врача реабилитолога и тренера по физподготовке. В противном случае, возможна инвалидизация.

А вот, что написал психолог «Зенита»: «В течение нескольких месяцев футболист пребывал в напряженном психологическом состоянии. Серьезная травма поставила под угрозу всю его спортивную карьеру, а также не позволила сыграть на домашнем чемпионате мира. Поскольку Кокорин защищает честь страны на международном уровне, ему необходимо подтверждение своей ценности для общества. Однако футболист не обучен управлению эмоциями и не умеет самостоятельно снижать напряжение. Вышеуказанные факторы истощают психику».

Кокорин и Мамаев переглядываются и улыбаются.

ЗАЩИТА

Адвокат Ромашов выступает с предложением: переквалифицировать обвинения по ч. 2 ст. 123 и ст. 116 на части 1 и 2 ст. 115, которая гораздо легче и с более гуманным наказанием. А также изменить меру пресечения либо на залог в 10 млн рублей, либо на домашний арест.

Другой адвокат форварда «Зенита» Татьяна Стукалова добавила: «Лучше под залог, чтобы он мог продолжать восстанавливаться после травмы».

Сам Кокорин сказал суду:

– Не понимаю, почему на суде никак не могут приобщить к делу видеодоказательства. Экспертизу ведь провели уже через три дня. Хочется, чтобы рассмотрели эти документы. По моему мнению, дело уже окончательно изучено. Мы нанесли легкий вред здоровью потерпевших.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сразу бросился в атаку:

– Доводы следствия противоречат сами себе. Расследование уже по факту завершилось, так как все необходимые факты собраны и удерживать обвиняемых в СИЗО не имеет смысла.

Он напомнил, что Мамаев находился в четырех метрах от чиновника Пака, на которого напал Кокорин. Таким образом, он не имел отношения к этому эпизоду, и не может проходить обвиняемым по статье «Хулиганство».

Мамаев свое выступление зачитывает по бумажке:

– Я приношу свои извинения. Я компенсировал пострадавшему от моих действий ущерб, заплатив 500 тысяч рублей, хотя в практике в случае нанесения легкого вреда присуждается штраф размером в 30-50 тысяч. Мы сотрудничаем со следствием. Отдали все документы! В наших интересах, чтобы этот процесс завершился как можно скорее. Мы не будем скрываться. Позвольте встретить Новый год с моими детьми, в кругу семьи.

ОБВИНЕНИЕ

Не все в зале заседания были согласны с апелляцией адвокатов. Следователь заявил: «Прошу в апелляционной жалобе защитникам отказать. Проведено не менее 90 допросов, шесть экспертиз. Не считаю, что все затянуто и допущена волокита. Содержание под стражей необходимо для следственных действий. Находясь на свободе, обвиняемые могут заниматься преступной деятельностью и оказывать давление на потерпевших. Дело будет направлено в суд в январе 2019 года».

Прокурор тоже высказался, что нет оснований для отмены судебного решения о продлении ареста.

Александр Кокорин улыбнулся и переглянулся с соседями. По лицам адвокатов стало понятно, что апелляция не пройдет.

Мамаев продолжал бороться:

– Я думаю, что следствие действует по шаблонам! Все самые важные следственные действия уже закончены. Зачем нужна экспертиза машины? Я возьму на себя все расходы по ее ремонту. Мы ведь не рецидивисты! Зачем нас держать в СИЗО? Стоимость ущерба 160 тысяч рублей – это вывод экспертизы. Я возмещу все это и добавлю еще за моральный ущерб. Если надо будет, приедем по первому требованию. Мы – не уголовники!

Александр Кокорин поддерживает атаку друга:

– Следователь не может сказать, зачем нас держать еще два месяца. Уже разобрались во всем. Как можно утверждать, что мы попытаемся куда-то скрыться? Впереди большие праздники, дайте нам возможность насладиться ими в кругу семьи.

ВЕРДИКТ

Судья после 15-минутной паузы зачитывает решение: «Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения. Жалобу защитников – без удовлетворения».

Мамаев отреагировал на него, как на подкат сзади:

– Это – просто позор! Я больше ничего обжаловать не хочу. Можете отключить аудио. Больше ничего не надо. Мы вам все уже ответили.

Веселая компания после решения суда pic.twitter.com/XhZGuaCpJv — Руслан Абушкин (@abushkin) 18 декабря 2018 г.

После этого были слезы мамы братьев Кокориных – ее утешали те два Никиты, которые пришли с фотобаннерами.

Похоже, все-таки Новый 2019 год четверка подозреваемых встретит в СИЗО. Больше апелляции подавать просто некуда. Правда, по словам адвокатов, есть небольшая вероятность того, что братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого освободят либо под залог, либо под подписку о невыезде, либо посадят под домашний арест. Это случится только в случае завершения всех следственных действий и по решению Тверского районного суда.