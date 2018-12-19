«Почему ушел Мутко? Я не вправе давать комментарии». У РФС снова нет президента

Футбол 19 декабря 2018 14:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Александр Алаев и Сергей Прядкин ответили на вопросы журналистов после очередной конференции РФС, на которой было решено освободить Виталия Мутко от должности президента.

Александр Алаев перестал быть исполняющим обязанности президента РФС, временную должность занял президент РПЛ Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС пройдут 22 февраля на очередной конференции организации.

Сергей Прядкин:

- На правах назначенного исполняющего обязанности президента РФС хочу поблагодарить Александра Алаева за проделанную работу. Лестно было слышать отзывы коллег о его работе. Решением исполкома меня назначили исполнять обязанности до конференции, которая пройдет 22 февраля. Никита Симонян в силу здоровья не готов возглавить РФС, а я согласился.

- Какие планы на эти два месяца?

- Сперва скажу, что Александр Алаев – знаковая фигура для РФС. Он выполняет свою работу качественно и умело. Мы, премьер-лига, благодарны ему за совместную работу. Никаких недопониманий у нас не было, мы всегда работали в полном согласии. Все решения будут согласованы с Алаевым или приняты вместе с ним.

У нас пауза в премьер-лиге, мне чуть-чуть полегче будет выполнять обязанности. Календарь сверстан, все нормально. Но основная нагрузка все равно ложиться на работников РФС.

Моя цель – достойно провести конференцию 22 февраля, подготовиться к ней. Есть ряд текущих моментов, которые нам надо решить. Это связано с бюджетом, легионерами. Повестка сегодняшнего заседания была насыщенной, конкретнее о ней расскажет мой коллега.

Александр Алаев:

- Для начала хотел бы выразить благодарность Виталию Мутко. Трудно переоценить, что он сделал для нашего футбола. Ему низкий поклон и огромная благодарность. Лично от меня. 12 лет назад он меня практически с поля пригласил работать в РФС.

ПИТЕР БОРЕТСЯ ЗА ФИНАЛ ЛЧ

- Из ключевых моментов повестки. Мы рассмотрели заявку Санкт-Петербурга и стадиона «Газпром-Арена» на право проведения финала Лиги чемпионов-2020/21. Главный конкурент – «Альянц Арена» в Мюнхене. Будем делать все, чтобы победить.

РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРНОЙ УДОВЛЕТВОРИТЕЬНЫЕ

- Также отчитались о проделанной работе главный трене сборной России Станислав Черчесов и спортивный директор Андрей Лексаков. Было много успехов, но были и неудачи. В целом результаты признаны удовлетворительными.

Михаил Галактионов также отчитался. Исполком утвердил его старшим тренером молодежной сборной России. Все единогласно поддержали его кандидатуру. Он работал с командой 1998 года рождения,, взял с ней бронзу Евро, после этого поработал на уровне премьер-лиги. Вместе с ним молодежка будет бороться за попадание на следующий чемпионат Европы.

ИНТЕРЕС К ФУТБОЛУ ВОЗРОС

- Кроме того по всем лигам был отмечен рост интереса к футболу. Это случилось благодаря чемпионату мира. Это, так сказать, просто информация к сведению.

ПО СТАТУСУ БЕЛОРУСОВ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

- Рассмотрели приказ Минспорта о легионерах. Пока это касается только граждан Белоруссии. Данный вопрос вызвал дискуссии. Единой позиции нет. Этот вопрос стоит дополнительно проработать и еще раз обсудить на конференции 22 февраля.

- По легионерам было много споров. В чем проблема?

- Мы получили обращение от Минспорта (о статусе белорусских спортсменов). Что с футболистами из Армении, Казахстана и Кыргызстана? Мы обсуждали только белорусов согласно обращению Минспорта. Ведомство может обжаловать решения суда ЕАЭС (лишить статуса легионеров не только белорусов, но и вышеуказанных граждан), дальше будет видно.

- Говорилось, что до ЧМ лимит менять не будут. Как будет теперь?

- Текущий лимит утвержден, он действует до сезона-2020/21. Дальше – лимит в заявке. Будем решать, какая форма заявки оптимальнее. В любом случае клубы выступают именно за заявку, а не количество игроков в поле. Прежний лимит пока действует, давайте не забегать вперед.

ЗА БАНКРОТСТВО БУДУТ ЖЕСТКО КАРАТЬ

- Утвердили новые правила по лицензированию. Внесено существенное изменение, согласно которому клубы непрошедшие лицензирование или находящиеся на грани банкротства будут лишены права будут называться прежним названием в течение четырех лет. Раньше был двухлетний бан, что было не совсем правильно, уже через два года клуб мог снова носить прежнее название несмотря на огромные долги.

МУТКО НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ. САМ

- Мутко написал заявление от сегодняшнего числа с просьбой освободить его с должности президента РФС. В связи с этим стали выбирать исполняющего обязанности.

Исполком в текущем составе будет работать до 22 февраля.

- Почему Мутко не попрощался? Он что, просто раствориться?

- Мы благодарим Виталия Леонтьевича за работу. Наверное, я больше всех присутствующих его знаю. Прощание безусловно состоится. Почему он не сделал этого сейчас? Не готов говорить о причинах.

Жизнь меняется, появляются другие направления длительности. Уверен, что прощание с РФС и болельщиками пройдет публично. Он обязательно прощается с коллективом и исполкомом.

- Мутко объяснил, почему ушел?

Сергей Прядкин:

- Я не в праве давать такие комментарии.

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ДО 13 ЯНВАРЯ

- 13 января – последняя дата подачи документов для выдвижения в кандидаты президента РФС. Минимум кандидата должны поддержать пять человек из РФС.

- А вы будете баллотироваться в президенты?

Александр Алаев:

- Я подумаю. Сегодняшняя ситуация немножко неожиданная. Я не готов отвечать на эти вопросы. Был тяжелый год, сложный, насыщенный. Давайте исходить из задач, которые перед нами стоят.

Сергей Прядкин:

- Я точно нет.

- Дюков говорил о своем желании баллотироваться?

Сергей Прядкин:

- Никаких вопросов, связанных с выборами президента в ходе текущей повестки не было. Дюков присутствовал, но мы не слышали его заявлений, что он будет выдвигаться.

Александр Алаев:

- Мне некорректно говорить за Александра. Ни о каких кандидатах речи не было. У любого кандидата есть время до 13 января, чтобы заявить о своих планах баллотироваться.