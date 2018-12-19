«Он должен будет найти всех шлюх и поехать к ним со мной». Алана Мамаева поставила условия мужу

Футбол 19 декабря 2018 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана стала участницей «Шоу без названия», в котором поставила условия своему супругу.

В начале октября Павел Мамаев в компании друзей, в числе которых был нападающий «Зенита» Александр Кокорин, стал участников двух драк в Москве. Ситуация произвела общественный резонанс, после чего футболистов отправили в СИЗО на несколько месяцев, где они по сей день и находятся.

Инцидент с драками сделал востребованной героиней ток-шоу жену футболиста "Краснодара" Алану Мамаеву, и дал ей возможность публично обвинять мужа в супружеских изменах - об этом она не раз рассказывала в своих социальных сетях. Несколько дней назад Павел и Алана, вроде как, помирились. Но после выходы из «Бутырки» Мамаева ждет список правил, которые он должен выполнять, чтобы вернуть доверие жены.

Про обозревших футболистов

- Жду суда. По закону их всех четверых должны отпустить. Почему? Потому что мера пресечения слишком суровая. За эту драку с непонятной историей они должны сидеть под домашним арестом. Это мое мнение.

Это показательная порка. Если в начале народ кричал: «Давайте их посадим», то сейчас народ кричит: «Выпускайте, уже хватит».

Мне люди пишут разное. В начале по этой ситуации со мной общались жестко, материли. Потом начали поддерживать, и сейчас пишут, что пора освобождать их. Люди, которые общались с нашей семьей до этого конфликта, особо не поддерживали. Вся та «тусовочка» была в курсе происходящего. Поддержали меня люди новые, а не старые.

На этой ситуации многие начали пиариться. Не могу сказать "спасибо" каким-то публичным людям, которые выражали слова поддержки. Люди, которых мы не знаем, начали резко выражать свою позицию, помогать. Все пиарятся, как могут. Кто-то стихи пишет, кто-то песни, кто-то передачи делает.

Я не пытаюсь что-то донести, я стараюсь разъяснить. Когда все называли их бандитами, я рассказывала о том, что у них еще есть семьи и дети. Кроме них также страдают их близкие, которые остались на воле. Весь негатив пошел не только на Пашу, но и на меня и моих детей.

Футболисты не стали плохими, они просто немножко расслабились. В таком молодом возрасте они зарабатывают огромные деньги, которые сносят им головы. В таком возрасте они не знают куда себя деть, получая громадные зарплаты. У тебя есть деньги, у тебя есть безнаказанность – и ты делаешь, что хочешь.

Футболисты стали обозревшими, так и есть. Не могу сказать про всех. Но если смотреть в общем, то да. У нас в России так всегда было и будет.

В футбольных клубах и школах должны быть психологи, которые этим мальчикам ставили бы правильные цели. Вот недавняя история: Федор Смолов не забил пенальти (на чемпионате мира-2018), на него накинулась вся страна. Куда парню деваться? Ему потом выходить на поле. Психологи должны работать с командами. В «Краснодаре» нет команды, есть по отдельности взятые футболисты, у каждого своя жизнь. Они не общаются вне футбола, близких отношений у них нет. Каждый сам за себя.

Про отношения с мужем и измены футболистов

- Как себя муж в семье ведет – так у него в жизни все и происходит. Если у нас Паша ломает ногу, значит он где-то накосячил. Это карма. Если муж дает много денег жене, то ему придет в два раза больше. Это работает. Если муж жмотится, то у него всегда где-то будут минусы.

Глушаков сейчас не хочет платить алименты, нормально развестись с женой не получается. Ну и что у него сейчас творится в карьере? Его сейчас половина России ненавидит.

Я все равно люблю Пашу. Конечно у меня есть обида, потому что все знают, что произошло. Мне тяжело обсуждать свои эмоции, когда его нет рядом. Если бы он был дома, в начале мы, наверное бы, подрались.

Почему футболисты изменяют женам? Наверное, потому что не нагулялись. С раннего возраста они строят серьезно карьеру. Это, в первую очередь, зависит от человека.

Я думала, что мне мой муж никогда не изменял и не изменит. Я была в этом уверена. Я не топлю Пашу – утопил меня он. Это он ходил с непонятными дамами в Москве по заведениям, а не я. То, что я приоткрыла завесу тайны, что он там делал – это не значит, что я его погубила.

Что изменилось, пока Паша в тюрьме? У меня открылись глаза, на многие вопросы. Сейчас меньше иллюзий. Я опустилась с небес на землю. Мне стало понятней, как жить.

Я еще не простила Пашу. Я никогда не прощу измены. Я хочу вернуть семью, но такое простить невозможно. Если ты, как мужик, не можешь держать одно место в штанах – иди гуляй, не женись тогда. Есть те, которым совестно за свои измены. А есть такие, как мой муж, который приходит домой и меня еще пытался в чем-то уличить.

На месте жены избитого водителя, я бы забрала деньги за моральный и материальный ущерб и сказала мужу: «Забудь». Тяжелых увечий у него нет.

Если Кокорин и Мамаев выйдут, то их примерного поведения хватит на год. Что бы ни случилось – человек не поменяется. Да, они сейчас выйдут другими, я не сомневаюсь. Будут вести другой образ жизни, но это ненадолго. Как только все уляжется, жизнь станет более-менее ровной, в карьере все наладится, опять будут деньги – опять захочется погулять.

Про условия для Мамаева

- Что нужно Паше, чтобы загладить вину передо мной? Я составила список из 30 пунктов. Например, ежемесячный проход полиграфа. Он уже согласился. Это не угроза того, что я уйду, если пункты не будут выполняться. Это то, что мы сохраним семью, если он будет выполнять определенные условия, которые я ставлю.

Под первым пунктом идет полиграф. Потому что я не могу вычислить, когда он врет, а когда нет. Чтобы он ни делал, он будет клясться, что говорит правду. Нужен полиграф. Прошел месяц — на полиграф, изменял или не изменял. Это будет постоянная процедура, чтобы Паша привык. Хотя он такой, что еще может сказать, мол, полиграф старый и сломанный, неправильно показывает.

Еще пункты: смена телефона, новый аппарат, новый номер, новая сим-карта, только согласованные со мной контакты в телефоне, никакого кода. Я не позволю, чтобы все тянулось из прошлого. Пусть удаляет все контакты, а новые согласуем вместе. Причем с моей стороны все остается как и было, ведь за мной косяков не было. Почему я должна сидеть в четырех стенах в Краснодаре, который ненавижу, а он тусоваться 24/7 в любых городах мира?

Такие условия хуже, чем в тюрьме? Пусть уходит в тюрьму или разводится. Надо было думать, куда совать свое место. Если мне надо, я 15 раз выйду замуж.

Какой-то кредит доверия с моей стороны он может восстановить. Я ведь раньше не проверяла телефон, не звонила… Я искренне ему доверяла. Подруги спрашивали, почему я ему не звоню. Мне было спокойно, я ему доверяла и могла отпустить в тот же стриптиз.

Я хочу верного мужа, почему его не должно существовать? Если Паша вернется и согласится на мои условия, выполнит их, через какое-то время я расслаблюсь и начну ему верить. Речь идет не о его счастье, а обо мне. Его задача сделать меня счастливой.

Со мной у Паши автоматически не может быть плохой карьеры. Даже если после выхода из тюрьмы у него не будет денег, со мной он поднимется с низов. Я вам гарантирую. Я ходячий фарт. Если бы мне нужны были только деньги, то я бы не была с Пашей. Почему-то все думают, что футболисты самые богатые люди на планете. Я не идиотка, чтобы не любить деньги.

Мой жесткий список — для жесткого человека. Этот список будет биться об эту скалу и от него останется максимум 30%. В любом случае я буду гнуть свою линию. Если бы не дети и не мой возраст, то могла бы уйти. Но ко мне уже пришла мудрость.

Какие еще пункты в моем списке? Уничтожение всех вещей, которые будут мне напоминать об изменах. Он должен брать меня во все свои поездки. Должен будет найти всех шлюх, поехать со мной к ним, плюнуть им в лицо и сказать, что они — это шлюхи, которые не стоят даже моего мизинца. Он должен будет говорить все, что его не устраивает во мне, а также поддерживать во всех моих начинаниях. Еще — каждый день просить прощения и говорить, как меня любит. Тут много пунктов, и все такие странные. Вот еще — проводить искренний и откровенный разговор о сексе и предпочтениях, о страхах и о том, что ему не хватает.