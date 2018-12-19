Вячеслав Колосков: Последний год РФС формально нарушал свой устав

Футбол 19 декабря 2018 16:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Бывший президент РФС прокомментировал итоги исполкома, по итогам которого Виталий Мутко окончательно покинул свой президентский пост.

«НЕ ДУМАЛ, ЧТО АЛАЕВА ЗАМЕНЯТ НА ПРЯДКИНА»

- Насколько неожиданным стал для вас уход Мутко из футбола?

- Для меня это точно не неожиданность, ведь я практически каждый день бываю в Российском футбольном союзе. Конечно, президента там не хватало.

Александр Алаев, исполнявший президентские обязанности с декабря прошлого года, очень много делал, но, по сути, у него были связаны руки. Алаев не был самостоятельной фигурой, и многие вопросы ему приходилось согласовывать с Виталием Леонтьевичем, а это непростая ситуация.

Все-таки вице-премьер – это фигура государственного масштаба. Времени у Мутко практически не было, чтобы подробно о чем-то переговорить. Многие стратегические вопросы не могли быстро решиться из-за отсутствия номинального руководителя. Слава богу, эта несуразица закончилась.

Виталия Леонтьевича можно только поблагодарить за то, что он принял такое решение. Видимо, понял окончательно, что его статус негласного руководителя уже не способствует развитию футбола. Повторюсь, на мой взгляд, это абсолютно правильное решение. Я лично очень рад, что все получилось так, как и предполагалось многими.

- До февральских выборов исполнять обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин. Удивлены, что Алаев не доработает в этом качестве до отчетно-выборной конференции?

- Да, удивлен. Полагал, что целесообразнее ничего не ломать в структуре управления, оставить на ближайшие два месяца все, как есть. Алаев мог продолжать работать «и. о.».

- Почему же его заменили на Прядкина?

- Думаю, это связано с уставом. Открою секрет: при назначении в прошлом году Алаева устав был формально нарушен. Там же четко прописано, что если президент длительное время не может исполнять свои обязанности, как было в случае с Мутко, его обязанности исполняет вице-президент, дольше всех проработавший в составе исполкома. А таким был как раз Прядкин.

То есть, Прядкина, по уставу, должны были назначить временно исполняющим обязанности президента после того, как Мутко отошел от руководства РФС. Но тогда почему-то было принято решение в пользу Алаева. Сейчас, задним числом, эту ошибку исправили…

- Но почему изначально назначали не Прядкина, а Алаева?

- Возможно, из-за того, что Виталий Леонтьевич полагал вернуться через два-три месяца. Но произошло то, что произошло. Он отсутствовал почти год. И сейчас формальные основания для назначения Прядкина имелись. Другое дело, что никто ведь не заметил допущенной неточности. Она не была принципиальной. И я, опять же, предполагал, что до февраля ничего менять уже не будут.

«ФЕВРАЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗДАСТ МУТКО ЗА ВСЕ ЗАСЛУГИ»

- Скорее всего, главным фаворитом президентских выборов будет председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Что думаете об этой кандидатуре?

- Ничего не думаю. Буду об этом думать, когда он официально зарегистрируется в кандидаты. Сейчас можно напридумывать все, что угодно. Я буду распинаться, а Дюков, возможно, и не планирует выдвигаться… Когда кто-то будет официально зарегистрирован – тогда мы с вами эту тему обязательно обсудим.

- Есть кандидаты, которых вы хотели бы видеть на посту президента РФС?

- Нет. Как решат, так и будет.

- Как оцениваете деятельность Мутко на посту президента?

- Оценки самые превосходные. За время его правления практически полностью поменялся облик российского футбола. Я имею в виду материально-спортивную базу. Помимо тех стадионов, которые были построены и реконструированы с его участием, это десятки тренировочных современных спортивных баз. Это также манежи, футбольные центры. В общем, все, что связано с современной инфраструктурой футбола, было сделано при участии Мутко, и здесь можно только поаплодировать.

Вы же помните, что когда он пришел в РФС, там был долг под два миллиарда. Мутко сумел этот долг спокойно свести к нулю. Я уже не говорю о том, что у РФС появились потрясающие спонсоры. Это тоже заслуга президента, и не замечать этого нельзя. Так что он поработал замечательно и полагаю, что конференция, которая пройдет в феврале, воздаст ему должное.