Что сделал Мутко в нашем футболе? «Зенит», лимит, Капелло и «фром май харт»

Футбол 19 декабря 2018 17:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» вспоминает главные вехи Виталия Мутко в российском футболе.

В «ЗЕНИТЕ» РАСКРЫЛСЯ КАК МЕНЕДЖЕР (1993 – 2003)

Именно с Мутко связывают главные успехи раннего «Зенита». При его руководстве клуб выиграл Кубок России в 1999-м и занял третье место в сезоне-2001. Кстати в тот момент Виталий Мутко уже совмещал руководящие посты в «Зените» и свежесозданной РФПЛ. Помните такой трофей, как кубок Премьер-лиги? Этот странный турнир в 2003 году выиграл его «Зенит».

ПРИШЕЛ В РФС И ВВЕЛ ЛИМИТ (2005)

Сменил на посту президента организации Вячеслава Колоскова и начал прокачивать сборную России. В 2005-м в интересах национальной команды и для обеспечения игрового практики российских игроков был введен лимит на легионеров. Поначалу это даже помогало, вспомните русский костяк «Зенита». Но с годами стало ясно, что самое сильное поколение российских футболистов заявили о себе до лимита или в самом начале того времени.

ПРИГЛАСИЛ ХИДДИНКА (2006)

Свой вкус в выборе тренера для сборной Мутко проявил, когда пригласил на это место Юрия Семина. Но к счастью для функционера, как раз в это время в российский футбол стал активно вкладывать деньги Роман Абрамович. Бизнесмен создал фонд "Национальная академия футбола" (НАФ), через который вложил несколько миллиардов в строительство футбольных полей в разных городах (Виталий Мутко охотно ездил по этим городам и разрезал ленточки). Глава НАФ Сергей Капков занимался и приглашением на пост тренера сборной первого в истории иностранного тренера - голландца Гуса Хиддинка. Виталий Леонтьевич агитировал за знакомого ему по "Зениту" Дика Адвоката, быстро смирился с другим кандидатом, а когда на Евро-2008 сборная Хиддинка взяла бронзу, Виталий Мутко уже считался одним из соавторов этого успеха..

НЕ УГАДАЛ С АДВОКАТОМ (2010)

После Марибора и непопадания сборной России в ЮАР на ЧМ-2010 нужно было что-то менять. Мутко вспомнил про успешного для «Зенита» Дика Адвоката и позвал его в сборную. Второй голландец подряд ситуацию не улучшил, на Евро-2012 мы безлико вылетели из группы.

«ФРОМ МАЙ ХАРТ» (2010)

2 декабря 2010-го Россия выиграла право провести чемпионат мира 2018 года, а Виталий Мутко взорвал интернет и запомнился всем пламенной речью на ломаном английском. Главные тезисы того опуса: «Лец ми спик фром май харт ин инглиш», «Раша репрезенц итс нью харайнзыц фо фифа», «Ай олсоу промис, из ин твенти эйтин айлл спик инглишш лайк май фрэнд Джефф Томпсон (представитель Англии в исполкоме ФИФА)» ну и конечно финальное «Ай гарантии».

Мутко не парился по поводу произношения, а журналисты только этого и хотели. Так появились, и «Ноу криминалити» и «Туморроу митинг, будет евро-ассоциейшн», и много другое.

ПРОВАЛИЛСЯ С КАПЕЛЛО (2012)

Многомиллионый контракт Фабио Капелло подписывали Мутко и будущий президент РФС Николай Толстых. Мы отобрались на чемпионат мира 2014 года в Бразилии с первого места, обойдя португальцев. В то время Мутко брал на себя любую ответственность за приглашение итальянца, но когда Россия не вышла из группы с Кореей, Бельгией и Алжиром, он изменил свое мнение в связи с вопросами о тяжеленной неустойке Капелло. Вплоть до увольнения тренера Мутко переводил стрелки на Толстых и постоянно бросал в него камни.

СНОВА СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ РФС (2015)

Кадровые землетрясения РФС бесили всех, включая Мутко, поэтому он вернулся на пост президента спустя 10 лет после первого пришествия. В том время Леонид Слуцкий согласился возглавить сборную России в нагрузку к ЦСКА и вывел команду на Евро-2016. Но там мы снова не вышли из группы.

ЗАМОРОЗИЛ СЕБЯ В ДОЛЖНОСТИ (2017)

Второе пришествие получилось не таким ярким. Чиновнику во избежание проблем России с ЧМ-2018 пришлось временно отойти от дел РФС из-за допингового скандала вокруг российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Во время Игр-2014 Мутко был министром спорта страны, поэтому де-факто отвечал за все происходящее тогда в нашем спорте.

Спустя пять дней после заморозки себя в должности президента РФС, 30 декабря прошлого года Мутко исключили из Оргкомитета ЧМ-2018 по тем же причинам.

ПОКИНУЛ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФС (2018)

19 декабря написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.

25-летняя карьера Виталия Мутко в спорте завершилась. А может, только прервалась на время - там видно будет.