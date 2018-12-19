Андрей Червиченко: Прядкин кокетничает, отказываясь от выборов

Футбол 19 декабря 2018 18:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Бывший президент «Спартака» не видит в уходе Мутко ничего революционного.

«МУТКО КАК МОГ, ТАК И РАБОТАЛ»

– Как восприняли главную новость среды?

– Да никак. Спокойно. Поработал человек и ушел. Лично у меня по этому поводу нет никаких эмоций. Ничего нет вечного в мире.

– Мутко же уходил год назад временно, многие ждали его возвращения – и вот.

– Думаю, давление со стороны западных партнеров сказалось. Руководство нашей страны делало вид, что никогда не пойдет на поводу. Держали паузу, оформив якобы временное отстранение Мутко. А сейчас, чтобы не обострять и без того непростые отношения с международными организациями, человек спокойно ушел из спорта. Вроде как и имидж себе не испортили, и скандала избежали. Все в выигрыше.

– Чем вам запомнился Мутко в роли президента РФС?

– Я его знаю очень давно, со времен, когда он командовал «Зенитом». Критиковать Виталия Леонтьевича не хочу. Были у него и достижения, и всё остальное. Человек как мог, так и работал. И, на мой взгляд, неплохо. Проведен чемпионат мира, страна перешла в новую спортивную эпоху. Раньше мы имели полуразрушенные стадионы, для которых подогрев в зимнее время считался чем-то выдающимся, сейчас располагаем современными аренами. Это самое большое достижение Мутко.

«У ДЮКОВА БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ»

– Кто теперь должен возглавить РФС?

– Пока временно исполнять обязанности будет Сергей Прядкин. Его я тоже знаю с незапамятных времен. Он в футболе проработал уже так долго, что его можно назвать динозавром. На сегодняшний день, наверное, никто с этой должностью не справится лучше.

– Прядкин сказал, что не будет выдвигать свою кандидатуру на февральских выборах.

– Мало ли, кто что говорит. Порошенко в Украине тоже говорит, что пока не собирается в президенты на второй срок... Я не думаю, что человек, столько проживший в футболе, не захочет его возглавить. По крайней мере, я не вижу в этом логики. Насколько я знаю, Сергей Геннадьевич – человек военный, а плох тот солдат, который не хочет стать генералом, а уж тем более маршалом. Думаю, это больше похоже на кокетство.

– Однако главным кандидатом в президенты называют Александра Дюкова.

– Если только есть решение сверху. Человек в футболе уже давно. Дружбы с властью у него достаточно. И структурно, и финансово у Дюкова больше возможностей использовать свой ресурс, чем у Прядкина. Если он возглавит РФС – может, это будет даже лучше. Сергей Геннадьевич глубже разбирается в футбольных вопросах, но в административных вещах, финансировании у Дюкова преимущество.

– Верите слухам о том, что в команду Дюкова может войти гендиректор «Локомотива» Илья Геркус?

– Не знаю. У меня Геркус ничего кроме улыбки не вызывает. Какой-то он несерьезный персонаж, в стиле доктора Ватсона, когда он ходит в своей одежде. Это абсолютно нефутбольный человек.

– А вы сами не хотите выдвинуться на пост президента РФС?

– Да вы что! У меня спокойная размеренная жизнь в удовольствие. Зачем ее переворачивать и бросать в пропасть? Это ведь сплошная нервотрепка. Кому-то это нравится. Многие считают, что это сказка, а я думаю, что это идти убивать себя.

Если в этом и участвовать, то по полной программе. Значит, забыть про семью, про отдых, увлечения и отдать РФС последние двадцать лет жизни, если они еще остались. Не все стремятся к тому, чтобы толпа полоскала, а журналисты вешали всех собак. Кому-то нравится, но меня это точно не прельщает.