Итоги-2018: ЦСКА – чемпион РПЛ, Чалов – лучший в атаке!

Футбол 19 декабря 2018 19:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

В уходящем году армейцы были лучшими в чемпионате страны, а майский чемпион по количеству набранных очков за год оказался лишь пятым.

Не прошло и десятка лет, как российский футбол перешел на систему «осень-весна», и с тех пор стало сложнее определить лауреатов уходящего года. Чтобы сделать это, мы суммировали результаты матчей чемпионата России, сыгранных только в 2018 году. На весеннем отрезке сезона-2017/18 команды провели по 10 туров, а осенью в сезоне-2018/19 – еще 17 туров. И вот, что мы получили в итоге.

ЦСКА – ПЕРВЫЙ, «КРАСНОДАР» – ВТОРОЙ, «ЛОКО» – ЛИШЬ В ПЯТЕРКЕ

Какие бы трудности ни стояли перед главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, он преодолевает их с кажущейся легкостью. На весеннем отрезке из 10 туров они были лучшими по всем показателям: забитые и пропущенные мячи (среди клубов, принявших участие в обоих сезонах – «Амкар» пропустил 11, но провел всего 10 матчей и летом был расформирован) и набранные очки. Причем, по первому и последнему пунктам – с большим отрывом.

Летом ЦСКА обновился более чем наполовину и все-таки несколько сбавил обороты (1,4 гола и 1,8 очка в среднем за матч против весенних 2,1 и 2,3 соответственно), зато стал пропускать еще меньше (0,47 гола за игру против 0,6).

Вторую строчку занял «Краснодар», чаще всех поражавший ворота соперников в 2018-м. «Быки» на протяжении всего года идут рука об руку с «Зенитом». Весной набрали на два очка больше, чем питерцы, и в мае по итогам сезона опередили их на одно очко, а осенью – на столько же отстали уже в чемпионской гонке. Да и другие статистические показатели команд не сильно отличаются.

А вот майский чемпион, как мы уже писали, разбирая его игру, свой титул завоевал благодаря гандикапу, набранному осенью-2017. Весной железнодорожники по количеству очков разделили восьмую-девятую (!) строчку с «Рубином», но все же дотянулись до золотых медалей. После перерыва подопечные Юрия Семина немного подтянулись и стали пятыми, соседствуя все с теми же казанцами, набравшими за год всего на три очка меньше.

А болельщиков «Спартака» должна утешать мысль, что с футболистами «Арсенала» Олегу Кононову в чемпионате России удалось назабивать голов больше, чем самим красно-белым. По этому показателю туляки – четвертые в лиге. Можно только представить, чего специалист может добиться, имея под рукой куда более крутых исполнителей.

Кратко отметим:

– Курбан Бердыев с «Рубином» тихой сапой подбирается к лидерам и уже входит в шестерку лучших;

– В 17 осенних турах «Динамо» набрало всего на два очка больше, чем в 10 весенних – это 1,18 очка за матч против 1,8. Седьмое итоговое место – результат успешной игры до чемпионата мира.

– Расхваливаемый болельщиками и экспертами за яркую атакующую игру «Ростов» забивает меньше одного мяча за игру (0,89), зато пропускает еще реже (0,81) и имеет одну из самых надежных защитных линий в РПЛ.

Чемпионат России-2018

Клуб Весна (10 туров) Осень (17 туров*) Всего Голы Очки Голы Очки Голы Очки 1. ЦСКА 21-6 23 23-8 30 44-14 53 2. Краснодар 14-7 18 31-13 33 45-20 51 3. Зенит 15-8 16 27-17 34 42-25 50 4. Спартак 15-9 19 22-17 28 37-26 47 5. Локомотив 9-6 15 23-17 28 32-23 43 6. Рубин 12-8 15 17-14 25 29-22 40 7. Динамо 10-10 18 16-13 20 26-23 38 8. Арсенал 15-18 17 23-25 20 38-43 37 9. Ростов 10-11 12 14-11 24 24-22 36** 10. Ахмат 8-8 13 15-17 23 23-25 36 11. Урал 9-10 12 18-28 22 27-38 34 12. Уфа 14-8 16 12-18 16 26-26 32 13. Оренбург - - 17-15 22 17-15 22 14. Анжи 9-17 5 9-25 15 18-42 20 15. Крылья Советов - - 10-22 17 10-22 17 16. Амкар 8-11 14 - - 8-11 14 17. Енисей - - 11-28 10 11-28 10 18. Тосно 5-19 4 - - 5-19 4 19. СКА-Хабаровск 0-18 1 - - 0-18 1

* – для всех участников сезона-2018/19, кроме «Оренбурга» и «Крыльев Советов», чья очная встреча, запланированная на 1 декабря, была перенесена на неопределенный срок.

** – «Ростов» выше «Ахмата» в турнирной таблице за счет очной домашней победы (1:0) в сезоне-2018/19. Эта встреча стала для команд единственной в рамках РПЛ в 2018 году, оба матча прошлого сезона состоялись в 2017-м («Ахмат» победил дома и в гостях – по 1:0).

БОМБАРДИРЫ РПЛ-2018

Победителем бомбардирской гонки по итогам года стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, отличившийся 15 раз. Следом за ним Артем Дзюба, забивший за Тулу в 10 весенних турах больше, чем в 17 за «Зенит» после чемпионата мира. Видимо, слишком много сил было отдано на мундиале.

По 10 мячей на счету Александра Ерохина (из них четыре он забил в домашней встрече с аутсайдером СКА-Хабаровск в заключительном домашнем матче сезона, завершившемся разгромом – 6:0) и Сердара Азмуна.

Место Игрок Клуб Весна Осень Всего 1. Федор Чалов ЦСКА 6 9 15 2. Артем Дзюба Арсенал/Зенит 6 5 11 3-4. Александр Ерохин Зенит 5 5 10 3-4. Виктор Классон Краснодар 4 6 10 5-7. Сердар Азмун Рубин 4 4 8 5-7. Федор Смолов Краснодар/Локомотив 4 4 8 5-7. Алексей Ионов Ростов 4 4 8 8-11. Зе Луиш Спартак 0 7 7 8-11. Луис Адриано Спартак 3 4 7 8-11. Антон Миранчук Локомотив 3 4 7 8-11. Эрик Бикфалви Урал 3 4 7

АССИСТЕНТЫ РПЛ-2018

Наибольшее количество передач в году на счету нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси. Он, как и все его конкуренты, большую часть статистики набил во втором полугодии. Аргентинец вообще под руководством Сергея Семака здорово прибавил. Если весной в 10 проведенных матчах он записал на свой счет по системе «гол плюс пас» четыре результативных действия (0,4 за игру), то осенью – уже 10 в 15 играх (0,67).

Здорово прибавил после чемпионата мира и Юрий Газинский. Причин тут две – прогресс самого футболиста, ставшего одним из важнейших игроков центра поля в команде Станислава Черчесова, и более агрессивная и результативная модель игры «Краснодара», владеющего мячом еще больше, чем в предыдущие сезоны.

Место Игрок Клуб Весна Осень Всего 1. Себастьян Дриусси Зенит 2 6 8 2. Юрий Газинский Краснодар 1 6 7 3-6. Федор Чалов ЦСКА 2 4 6 3-6. Сердар Азмун Рубин 2 4 6 3-6. Сергей Ткачев Арсенал 2 4 6 3-6. Евгений Луценко Динамо 2 4 6

ГОЛ + ПАС В РПЛ-2018

Самым результативным футболистом в чемпионате России стал уже упомянутый Чалов. К своим 15 мячам он добавил весьма солидные 6 результативных передач и опередил ближайшего конкурента (все того же Дзюбу) сразу на 5 очков.

Бросается в глаза и мощный осенний рывок Ари, набравшего в 10 матчах 10 очков. Если бы новичок сборной России пореже попадал в лазарет и почаще появлялся на поле, его статистика могла быть и еще лучше. Примечательно, что в первом полугодии форвард довольно регулярно играл за «Локомотив», но ни одного результативного действия на свой счет так и не записал.