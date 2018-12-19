Итоги-2018: ЦСКА – чемпион РПЛ, Чалов – лучший в атаке! - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 19:23Источник: «Советский спорт»Автор: Зибрак Артем

    Итоги-2018: ЦСКА – чемпион РПЛ, Чалов – лучший в атаке!

    В уходящем году армейцы были лучшими в чемпионате страны, а майский чемпион по количеству набранных очков за год оказался лишь пятым.

    Не прошло и десятка лет, как российский футбол перешел на систему «осень-весна», и с тех пор стало сложнее определить лауреатов уходящего года. Чтобы сделать это, мы суммировали результаты матчей чемпионата России, сыгранных только в 2018 году. На весеннем отрезке сезона-2017/18 команды провели по 10 туров, а осенью в сезоне-2018/19 – еще 17 туров. И вот, что мы получили в итоге.

    ЦСКА – ПЕРВЫЙ, «КРАСНОДАР» – ВТОРОЙ, «ЛОКО» – ЛИШЬ В ПЯТЕРКЕ

    Какие бы трудности ни стояли перед главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, он преодолевает их с кажущейся легкостью. На весеннем отрезке из 10 туров они были лучшими по всем показателям: забитые и пропущенные мячи (среди клубов, принявших участие в обоих сезонах – «Амкар» пропустил 11, но провел всего 10 матчей и летом был расформирован) и набранные очки. Причем, по первому и последнему пунктам – с большим отрывом.

    Летом ЦСКА обновился более чем наполовину и все-таки несколько сбавил обороты (1,4 гола и 1,8 очка в среднем за матч против весенних 2,1 и 2,3 соответственно), зато стал пропускать еще меньше (0,47 гола за игру против 0,6).

    Вторую строчку занял «Краснодар», чаще всех поражавший ворота соперников в 2018-м. «Быки» на протяжении всего года идут рука об руку с «Зенитом». Весной набрали на два очка больше, чем питерцы, и в мае по итогам сезона опередили их на одно очко, а осенью – на столько же отстали уже в чемпионской гонке. Да и другие статистические показатели команд не сильно отличаются.

    А вот майский чемпион, как мы уже писали, разбирая его игру, свой титул завоевал благодаря гандикапу, набранному осенью-2017. Весной железнодорожники по количеству очков разделили восьмую-девятую (!) строчку с «Рубином», но все же дотянулись до золотых медалей. После перерыва подопечные Юрия Семина немного подтянулись и стали пятыми, соседствуя все с теми же казанцами, набравшими за год всего на три очка меньше.

    А болельщиков «Спартака» должна утешать мысль, что с футболистами «Арсенала» Олегу Кононову в чемпионате России удалось назабивать голов больше, чем самим красно-белым. По этому показателю туляки – четвертые в лиге. Можно только представить, чего специалист может добиться, имея под рукой куда более крутых исполнителей.

    Кратко отметим:

    – Курбан Бердыев с «Рубином» тихой сапой подбирается к лидерам и уже входит в шестерку лучших;

    – В 17 осенних турах «Динамо» набрало всего на два очка больше, чем в 10 весенних – это 1,18 очка за матч против 1,8. Седьмое итоговое место – результат успешной игры до чемпионата мира.

    – Расхваливаемый болельщиками и экспертами за яркую атакующую игру «Ростов» забивает меньше одного мяча за игру (0,89), зато пропускает еще реже (0,81) и имеет одну из самых надежных защитных линий в РПЛ.

    Чемпионат России-2018

    Клуб

    Весна (10 туров)

    Осень (17 туров*)

    Всего

    Голы

    Очки

    Голы

    Очки

    Голы

    Очки

    1. ЦСКА

    21-6

    23

    23-8

    30

    44-14

    53

    2. Краснодар

    14-7

    18

    31-13

    33

    45-20

    51

    3. Зенит

    15-8

    16

    27-17

    34

    42-25

    50

    4. Спартак

    15-9

    19

    22-17

    28

    37-26

    47

    5. Локомотив

    9-6

    15

    23-17

    28

    32-23

    43

    6. Рубин

    12-8

    15

    17-14

    25

    29-22

    40

    7. Динамо

    10-10

    18

    16-13

    20

    26-23

    38

    8. Арсенал

    15-18

    17

    23-25

    20

    38-43

    37

    9. Ростов

    10-11

    12

    14-11

    24

    24-22

    36**

    10. Ахмат

    8-8

    13

    15-17

    23

    23-25

    36

    11. Урал

    9-10

    12

    18-28

    22

    27-38

    34

    12. Уфа

    14-8

    16

    12-18

    16

    26-26

    32

    13. Оренбург

    -

    -

    17-15

    22

    17-15

    22

    14. Анжи

    9-17

    5

    9-25

    15

    18-42

    20

    15. Крылья Советов

    -

    -

    10-22

    17

    10-22

    17

    16. Амкар

    8-11

    14

    -

    -

    8-11

    14

    17. Енисей

    -

    -

    11-28

    10

    11-28

    10

    18. Тосно

    5-19

    4

    -

    -

    5-19

    4

    19. СКА-Хабаровск

    0-18

    1

    -

    -

    0-18

    1

    * – для всех участников сезона-2018/19, кроме «Оренбурга» и «Крыльев Советов», чья очная встреча, запланированная на 1 декабря, была перенесена на неопределенный срок.

    ** – «Ростов» выше «Ахмата» в турнирной таблице за счет очной домашней победы (1:0) в сезоне-2018/19. Эта встреча стала для команд единственной в рамках РПЛ в 2018 году, оба матча прошлого сезона состоялись в 2017-м («Ахмат» победил дома и в гостях – по 1:0).

    БОМБАРДИРЫ РПЛ-2018

    Победителем бомбардирской гонки по итогам года стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, отличившийся 15 раз. Следом за ним Артем Дзюба, забивший за Тулу в 10 весенних турах больше, чем в 17 за «Зенит» после чемпионата мира. Видимо, слишком много сил было отдано на мундиале.

    По 10 мячей на счету Александра Ерохина (из них четыре он забил в домашней встрече с аутсайдером СКА-Хабаровск в заключительном домашнем матче сезона, завершившемся разгромом – 6:0) и Сердара Азмуна.

    Место

    Игрок

    Клуб

    Весна

    Осень

    Всего

    1.

    Федор Чалов

    ЦСКА

    6

    9

    15

    2.

    Артем Дзюба

    Арсенал/Зенит

    6

    5

    11

    3-4.

    Александр Ерохин

    Зенит

    5

    5

    10

    3-4.

    Виктор Классон

    Краснодар

    4

    6

    10

    5-7.

    Сердар Азмун

    Рубин

    4

    4

    8

    5-7.

    Федор Смолов

    Краснодар/Локомотив

    4

    4

    8

    5-7.

    Алексей Ионов

    Ростов

    4

    4

    8

    8-11.

    Зе Луиш

    Спартак

    0

    7

    7

    8-11.

    Луис Адриано

    Спартак

    3

    4

    7

    8-11.

    Антон Миранчук

    Локомотив

    3

    4

    7

    8-11.

    Эрик Бикфалви

    Урал

    3

    4

    7

    АССИСТЕНТЫ РПЛ-2018

    Наибольшее количество передач в году на счету нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси. Он, как и все его конкуренты, большую часть статистики набил во втором полугодии. Аргентинец вообще под руководством Сергея Семака здорово прибавил. Если весной в 10 проведенных матчах он записал на свой счет по системе «гол плюс пас» четыре результативных действия (0,4 за игру), то осенью – уже 10 в 15 играх (0,67).

    Здорово прибавил после чемпионата мира и Юрий Газинский. Причин тут две – прогресс самого футболиста, ставшего одним из важнейших игроков центра поля в команде Станислава Черчесова, и более агрессивная и результативная модель игры «Краснодара», владеющего мячом еще больше, чем в предыдущие сезоны.

    Место

    Игрок

    Клуб

    Весна

    Осень

    Всего

    1.

    Себастьян Дриусси

    Зенит

    2

    6

    8

    2.

    Юрий Газинский

    Краснодар

    1

    6

    7

    3-6.

    Федор Чалов

    ЦСКА

    2

    4

    6

    3-6.

    Сердар Азмун

    Рубин

    2

    4

    6

    3-6.

    Сергей Ткачев

    Арсенал

    2

    4

    6

    3-6.

    Евгений Луценко

    Динамо

    2

    4

    6

    ГОЛ + ПАС В РПЛ-2018

    Самым результативным футболистом в чемпионате России стал уже упомянутый Чалов. К своим 15 мячам он добавил весьма солидные 6 результативных передач и опередил ближайшего конкурента (все того же Дзюбу) сразу на 5 очков.

    Бросается в глаза и мощный осенний рывок Ари, набравшего в 10 матчах 10 очков. Если бы новичок сборной России пореже попадал в лазарет и почаще появлялся на поле, его статистика могла быть и еще лучше. Примечательно, что в первом полугодии форвард довольно регулярно играл за «Локомотив», но ни одного результативного действия на свой счет так и не записал.

    Место

    Игрок

    Клуб

    Весна

    Осень

    Всего

    Голы

    Пасы

    Голы

    Пасы

    Голы

    Пасы

    Г+П

    1.

    Федор Чалов

    ЦСКА

    6

    2

    9

    4

    15

    6

    21

    2.

    Артем Дзюба

    Зенит

    6

    3

    5

    2

    11

    5

    16

    3.

    Александр Ерохин

    Зенит

    5

    2

    5

    3

    10

    5

    15

    4.

    Сердар Азмун

    Рубин

    4

    2

    4

    4

    8

    6

    14

    5.

    Себастьян Дриусси

    Зенит

    2

    2

    4

    6

    6

    8

    14

    6.

    Виктор Классон

    Краснодар

    4

    0

    6

    3

    10

    3

    13

    7.

    Федор Смолов

    Краснодар/Локомотив

    4

    4

    4

    1

    8

    5

    13

    8.

    Сергей Ткачев

    Арсенал

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    12

    9.

    Алексей Ионов

    Ростов

    4

    1

    4

    1

    8

    2

    10

    10.

    Луис Адриано

    Спартак

    3

    0

    4

    3

    7

    3

    10

    11.

    Ари

    Локомотив/Краснодар

    0

    0

    6

    4

    6

    4

    10

    12.

    Евгений Луценко

    Динамо

    1

    2

    3

    4

    4

    6

    10

    #Футбол-Россия#рпл#фк цска#фк краснодар#фк зенит#фк локомотив
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