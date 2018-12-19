Итоги-2018: ЦСКА – чемпион РПЛ, Чалов – лучший в атаке!

В уходящем году армейцы были лучшими в чемпионате страны, а майский чемпион по количеству набранных очков за год оказался лишь пятым.
Не прошло и десятка лет, как российский футбол перешел на систему «осень-весна», и с тех пор стало сложнее определить лауреатов уходящего года. Чтобы сделать это, мы суммировали результаты матчей чемпионата России, сыгранных только в 2018 году. На весеннем отрезке сезона-2017/18 команды провели по 10 туров, а осенью в сезоне-2018/19 – еще 17 туров. И вот, что мы получили в итоге.
Какие бы трудности ни стояли перед главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, он преодолевает их с кажущейся легкостью. На весеннем отрезке из 10 туров они были лучшими по всем показателям: забитые и пропущенные мячи (среди клубов, принявших участие в обоих сезонах – «Амкар» пропустил 11, но провел всего 10 матчей и летом был расформирован) и набранные очки. Причем, по первому и последнему пунктам – с большим отрывом.
Летом ЦСКА обновился более чем наполовину и все-таки несколько сбавил обороты (1,4 гола и 1,8 очка в среднем за матч против весенних 2,1 и 2,3 соответственно), зато стал пропускать еще меньше (0,47 гола за игру против 0,6).
Вторую строчку занял «Краснодар», чаще всех поражавший ворота соперников в 2018-м. «Быки» на протяжении всего года идут рука об руку с «Зенитом». Весной набрали на два очка больше, чем питерцы, и в мае по итогам сезона опередили их на одно очко, а осенью – на столько же отстали уже в чемпионской гонке. Да и другие статистические показатели команд не сильно отличаются.
А вот майский чемпион, как мы уже писали, разбирая его игру, свой титул завоевал благодаря гандикапу, набранному осенью-2017. Весной железнодорожники по количеству очков разделили восьмую-девятую (!) строчку с «Рубином», но все же дотянулись до золотых медалей. После перерыва подопечные Юрия Семина немного подтянулись и стали пятыми, соседствуя все с теми же казанцами, набравшими за год всего на три очка меньше.
А болельщиков «Спартака» должна утешать мысль, что с футболистами «Арсенала» Олегу Кононову в чемпионате России удалось назабивать голов больше, чем самим красно-белым. По этому показателю туляки – четвертые в лиге. Можно только представить, чего специалист может добиться, имея под рукой куда более крутых исполнителей.
Кратко отметим:
– Курбан Бердыев с «Рубином» тихой сапой подбирается к лидерам и уже входит в шестерку лучших;
– В 17 осенних турах «Динамо» набрало всего на два очка больше, чем в 10 весенних – это 1,18 очка за матч против 1,8. Седьмое итоговое место – результат успешной игры до чемпионата мира.
– Расхваливаемый болельщиками и экспертами за яркую атакующую игру «Ростов» забивает меньше одного мяча за игру (0,89), зато пропускает еще реже (0,81) и имеет одну из самых надежных защитных линий в РПЛ.
Чемпионат России-2018
Клуб
Весна (10 туров)
Осень (17 туров*)
Всего
Голы
Очки
Голы
Очки
Голы
Очки
1. ЦСКА
21-6
23
23-8
30
44-14
53
2. Краснодар
14-7
18
31-13
33
45-20
51
3. Зенит
15-8
16
27-17
34
42-25
50
4. Спартак
15-9
19
22-17
28
37-26
47
5. Локомотив
9-6
15
23-17
28
32-23
43
6. Рубин
12-8
15
17-14
25
29-22
40
7. Динамо
10-10
18
16-13
20
26-23
38
8. Арсенал
15-18
17
23-25
20
38-43
37
9. Ростов
10-11
12
14-11
24
24-22
36**
10. Ахмат
8-8
13
15-17
23
23-25
36
11. Урал
9-10
12
18-28
22
27-38
34
12. Уфа
14-8
16
12-18
16
26-26
32
13. Оренбург
-
-
17-15
22
17-15
22
14. Анжи
9-17
5
9-25
15
18-42
20
15. Крылья Советов
-
-
10-22
17
10-22
17
16. Амкар
8-11
14
-
-
8-11
14
17. Енисей
-
-
11-28
10
11-28
10
18. Тосно
5-19
4
-
-
5-19
4
19. СКА-Хабаровск
0-18
1
-
-
0-18
1
* – для всех участников сезона-2018/19, кроме «Оренбурга» и «Крыльев Советов», чья очная встреча, запланированная на 1 декабря, была перенесена на неопределенный срок.
** – «Ростов» выше «Ахмата» в турнирной таблице за счет очной домашней победы (1:0) в сезоне-2018/19. Эта встреча стала для команд единственной в рамках РПЛ в 2018 году, оба матча прошлого сезона состоялись в 2017-м («Ахмат» победил дома и в гостях – по 1:0).
Победителем бомбардирской гонки по итогам года стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, отличившийся 15 раз. Следом за ним Артем Дзюба, забивший за Тулу в 10 весенних турах больше, чем в 17 за «Зенит» после чемпионата мира. Видимо, слишком много сил было отдано на мундиале.
По 10 мячей на счету Александра Ерохина (из них четыре он забил в домашней встрече с аутсайдером СКА-Хабаровск в заключительном домашнем матче сезона, завершившемся разгромом – 6:0) и Сердара Азмуна.
Место
Игрок
Клуб
Весна
Осень
Всего
1.
Федор Чалов
ЦСКА
6
9
15
2.
Артем Дзюба
Арсенал/Зенит
6
5
11
3-4.
Александр Ерохин
Зенит
5
5
10
3-4.
Виктор Классон
Краснодар
4
6
10
5-7.
Сердар Азмун
Рубин
4
4
8
5-7.
Федор Смолов
Краснодар/Локомотив
4
4
8
5-7.
Алексей Ионов
Ростов
4
4
8
8-11.
Зе Луиш
Спартак
0
7
7
8-11.
Луис Адриано
Спартак
3
4
7
8-11.
Антон Миранчук
Локомотив
3
4
7
8-11.
Эрик Бикфалви
Урал
3
4
7
Наибольшее количество передач в году на счету нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси. Он, как и все его конкуренты, большую часть статистики набил во втором полугодии. Аргентинец вообще под руководством Сергея Семака здорово прибавил. Если весной в 10 проведенных матчах он записал на свой счет по системе «гол плюс пас» четыре результативных действия (0,4 за игру), то осенью – уже 10 в 15 играх (0,67).
Здорово прибавил после чемпионата мира и Юрий Газинский. Причин тут две – прогресс самого футболиста, ставшего одним из важнейших игроков центра поля в команде Станислава Черчесова, и более агрессивная и результативная модель игры «Краснодара», владеющего мячом еще больше, чем в предыдущие сезоны.
Место
Игрок
Клуб
Весна
Осень
Всего
1.
Себастьян Дриусси
Зенит
2
6
8
2.
Юрий Газинский
Краснодар
1
6
7
3-6.
Федор Чалов
ЦСКА
2
4
6
3-6.
Сердар Азмун
Рубин
2
4
6
3-6.
Сергей Ткачев
Арсенал
2
4
6
3-6.
Евгений Луценко
Динамо
2
4
6
Самым результативным футболистом в чемпионате России стал уже упомянутый Чалов. К своим 15 мячам он добавил весьма солидные 6 результативных передач и опередил ближайшего конкурента (все того же Дзюбу) сразу на 5 очков.
Бросается в глаза и мощный осенний рывок Ари, набравшего в 10 матчах 10 очков. Если бы новичок сборной России пореже попадал в лазарет и почаще появлялся на поле, его статистика могла быть и еще лучше. Примечательно, что в первом полугодии форвард довольно регулярно играл за «Локомотив», но ни одного результативного действия на свой счет так и не записал.
Место
Игрок
Клуб
Весна
Осень
Всего
Голы
Пасы
Голы
Пасы
Голы
Пасы
Г+П
1.
Федор Чалов
ЦСКА
6
2
9
4
15
6
21
2.
Артем Дзюба
Зенит
6
3
5
2
11
5
16
3.
Александр Ерохин
Зенит
5
2
5
3
10
5
15
4.
Сердар Азмун
Рубин
4
2
4
4
8
6
14
5.
Себастьян Дриусси
Зенит
2
2
4
6
6
8
14
6.
Виктор Классон
Краснодар
4
0
6
3
10
3
13
7.
Федор Смолов
Краснодар/Локомотив
4
4
4
1
8
5
13
8.
Сергей Ткачев
Арсенал
2
2
4
4
6
6
12
9.
Алексей Ионов
Ростов
4
1
4
1
8
2
10
10.
Луис Адриано
Спартак
3
0
4
3
7
3
10
11.
Ари
Локомотив/Краснодар
0
0
6
4
6
4
10
12.
Евгений Луценко
Динамо
1
2
3
4
4
6
10