Психоделика, троллинг, Хэллоуин. Клубы РПЛ наконец-то прокачали свои соцсети

Корреспондент «Советского спорта» собрал главные темы клубов РПЛ в социальных сетях за последние полгода.
Казалось, что армейцы никогда не научатся креативить в социальных сетях. Сухие с болельщиками, приглашения на стадион через видео сомнительного качества, нулевая работа по продаже билетов – все это угнетало. ЦСКА как команда находится в топе нашего футбола все время, а медиа-менеджмент клуба начал подтягиваться к нужному уровню только в этом сезоне. ЦСКА классно отыгрывал некоторые тренды сезона в интернете, но больше всего запомнился ядерной презентацией новичков.
31 августа ЦСКА выложил в клубном твиттере психоделическое видео на тему Японии. В ролике смешалось все что можно, его проще посмотреть, чем описывать. Минута бреда закончилась презентацией Такумы Нисимуры, который предстал на картинке в виде восходящего солнца – главного символа Японии.
ようこそ! 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 pic.twitter.com/25SM984aUk— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.
В тот же день ЦСКА представил Хердура Магнуссона. Футболист перешел в РПЛ еще в начале лета, но армейцы круто отыграли исландскую тему только в последний день августа. Вместе с другими исландцами Хердур не только ухал и хлопал в ладоши, но и пел «Калинку-малинку».
🇮🇸 Viking is coming home! pic.twitter.com/Xy5Yg2AxiH— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) 31 августа 2018 г.
Твиттер стал главной информационной площадкой для наших клубов. И это правильно. Многофункциональность и популярность платформы позволила клуба троллить друг друга все этим полгода. Раньше на подколы в интернете клубы российские клубы шли не охотно, но в этом году все стали смелыми, нахальными и яркими.
Нельзя не вспомнить, как ЦСКА протроллил ролики «Локомотива», посвященные возвращению в Лигу чемпионов. В трех видео железнодорожники провели аналогию между салуном с Дикого Запада и ЛЧ. В роликах снялись Федор Смолов, Лопес Эдер и братья Миранчуки. Оригинал выглядит так:
А троллинг, перенесенный на суровую реальность чемпионата России выглядит как-то так:
👶👊🚂 #ЦСКАЛОКО pic.twitter.com/YptbNkYQNh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 октября 2018 г.
С чувством юмора все хорошо и у СММщиков «Зенита». Команда два года подряд побеждает действующего чемпиона, забивая ему пять голов. По случаю в клубе даже придумали хэштег #ВПитереПять. «Зенит» гениально простебал «Спартак» и «Локомотив».
Действующие чемпионы на стадионе «Санкт-Петербург» #НовыеТрадиции #ВПитереПять pic.twitter.com/YgnIgUtpvO— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 24 сентября 2018 г.
В России Хэллоуин никогда не считался традиционным праздником, но все равно прижился. Благодаря костюмам, вечеринкам и перевоплощениям. Это всегда весело, но наши клубы просекли фишку только в этом сезоне. Особенно отличились «Енисей» и «Локомотив», игравший в Кубке России накануне Дня всех святых. Красноярцы благодаря неординарному пресс-атташе Стасу Меркису клево отыграли тему с тыквой и стартовыми составами:
Завершаем разминку! #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/P0MD087yRU— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 октября 2018 г.
Наш состав на матч #ЛокоЕнисей! 🎃🎃🎃 pic.twitter.com/yCodJhiCUC— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 октября 2018 г.
«Локо» среагировал на праздник сдержаннее, на стадионе в тот день продавали тыкву, а фото стартового состава то же претерпело некоторые изменения:
Стартовый состав «Локо» на матч #ЛокоЕнисей.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 31 октября 2018 г.
В стартовом составе пять (!) воспитанников Академии клуба, ещё пять в запасе 😱😍 pic.twitter.com/TWtML67F9M
На волне всеобщего удовольствия от чемпионата мира премьер-лиге было чуть проще вкатиться в сезон благодаря качественно отработанным клубными медиа темам. Главным клубом, раскачавшим СММ-сообщества российского футбола, смело можно назвать «Енисей». Благодаря креативу Стаса Меркиса красноярцы в течение всего полугода разрывали информационное пространство. Именно прикол «Енисея» качественно закрыл российский сезон. Аутсайдер РПЛ классно прокомментировал увольнение Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед»:
We need the greatest translator for Alenichev’s team. pic.twitter.com/noTiT2iAoN— FC Enisey English (@FCEniseyEN) 18 декабря 2018 г.