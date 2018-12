Психоделика, троллинг, Хэллоуин. Клубы РПЛ наконец-то прокачали свои соцсети

Казалось, что армейцы никогда не научатся креативить в социальных сетях. Сухие с болельщиками, приглашения на стадион через видео сомнительного качества, нулевая работа по продаже билетов – все это угнетало. ЦСКА как команда находится в топе нашего футбола все время, а медиа-менеджмент клуба начал подтягиваться к нужному уровню только в этом сезоне. ЦСКА классно отыгрывал некоторые тренды сезона в интернете, но больше всего запомнился ядерной презентацией новичков.

31 августа ЦСКА выложил в клубном твиттере психоделическое видео на тему Японии. В ролике смешалось все что можно, его проще посмотреть, чем описывать. Минута бреда закончилась презентацией Такумы Нисимуры, который предстал на картинке в виде восходящего солнца – главного символа Японии.

В тот же день ЦСКА представил Хердура Магнуссона. Футболист перешел в РПЛ еще в начале лета, но армейцы круто отыграли исландскую тему только в последний день августа. Вместе с другими исландцами Хердур не только ухал и хлопал в ладоши, но и пел «Калинку-малинку».

Твиттер стал главной информационной площадкой для наших клубов. И это правильно. Многофункциональность и популярность платформы позволила клуба троллить друг друга все этим полгода. Раньше на подколы в интернете клубы российские клубы шли не охотно, но в этом году все стали смелыми, нахальными и яркими.

Нельзя не вспомнить, как ЦСКА протроллил ролики «Локомотива», посвященные возвращению в Лигу чемпионов. В трех видео железнодорожники провели аналогию между салуном с Дикого Запада и ЛЧ. В роликах снялись Федор Смолов, Лопес Эдер и братья Миранчуки. Оригинал выглядит так:

А троллинг, перенесенный на суровую реальность чемпионата России выглядит как-то так:

С чувством юмора все хорошо и у СММщиков «Зенита». Команда два года подряд побеждает действующего чемпиона, забивая ему пять голов. По случаю в клубе даже придумали хэштег #ВПитереПять. «Зенит» гениально простебал «Спартак» и «Локомотив».

В России Хэллоуин никогда не считался традиционным праздником, но все равно прижился. Благодаря костюмам, вечеринкам и перевоплощениям. Это всегда весело, но наши клубы просекли фишку только в этом сезоне. Особенно отличились «Енисей» и «Локомотив», игравший в Кубке России накануне Дня всех святых. Красноярцы благодаря неординарному пресс-атташе Стасу Меркису клево отыграли тему с тыквой и стартовыми составами:

«Локо» среагировал на праздник сдержаннее, на стадионе в тот день продавали тыкву, а фото стартового состава то же претерпело некоторые изменения:

На волне всеобщего удовольствия от чемпионата мира премьер-лиге было чуть проще вкатиться в сезон благодаря качественно отработанным клубными медиа темам. Главным клубом, раскачавшим СММ-сообщества российского футбола, смело можно назвать «Енисей». Благодаря креативу Стаса Меркиса красноярцы в течение всего полугода разрывали информационное пространство. Именно прикол «Енисея» качественно закрыл российский сезон. Аутсайдер РПЛ классно прокомментировал увольнение Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед»:

We need the greatest translator for Alenichev’s team. pic.twitter.com/noTiT2iAoN