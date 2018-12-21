Вот теперь чемпионат мира закончился. Оргкомитет отчитался книгой и торжествами - Советский спорт
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    • Футбол21 декабря 2018 21:00Источник: «Советский спорт»Автор: Яременко Николай

    Вот теперь чемпионат мира закончился. Оргкомитет отчитался книгой и торжествами

    Главный редактор «Советского спорта» рассказывает о финальной точке работы оргкомитета чемпионата мира по футболу.

    У любых крупных турниров есть оргкомитет. Крупнее турнир – масштабнее и оргкомитет. Когда формируется оргкомитет – примерно понятно: когда становится известно о проведении турнира, о его сроках и т.п. А когда заканчивает работу? С окончанием турнира? А вот и нет. Чемпионат мира по футболу завершился в июле, а оргкомитет в течение полугода после этого еще продолжал работать. И вот в минувший вторник была поставлена официальная точка в работе оргкомитета. Не беремся судить, в какой момент в трудовых книжках его сотрудников будет проставлена последняя запись, но последнее публичное мероприятие, последняя активность зафиксированы сторонними наблюдателями в минувший вторник, 18 декабря.

    В этот день прошла презентация книги «Россия-2018». Выглядит книга, как говорится, #дорогобогато. Красочные иллюстрации под массивной обложкой, золотое тиснение корешка, внушительный вес. По сути – фотоальбом, возвращающий нас к самым ярким мгновениям чемпионата мира. Видно, что денег потратили немало.

    Собрали почти всех значимых персон, кто на разных этапах имел отношение к подготовке и/или проведению мундиаля. На сцену поднимались Алексей Нарышкин, курировавший со стороны правительства российскую заявку в 2010 году, Аркадий Дворкович, руководивший оргкомитетом на поздних его этапах, проводники поездов, которые обслуживали гостей чемпионата, волонтеры, комментаторы. Они произносили заранее напечатанные для них тексты, выложенные на пюпитрах. Все это перемежалось рэпом – видимо, не зря Госдума амнистировала тех, кто умеет не петь, а только наговаривать в микрофон.

    Все были благостны и доступны, Елена Исинбаева опаздывала на время куда большее, чем запланированная продолжительность самой церемонии. Улучив минутку, подошел к Станиславу Саламовичу – показать обложку последнего в этом году номера «Советский спорт – Футбол» (она у пеня готова была заранее).

    – И чего я у тебя без свистка? Без секундомера?

    – Зато харизму не спрячешь никуда, – приходится парировать. – Видите, аж на стадионе не поместились.

    Грустен был немного Алексей Сорокин. Он-то как раз преодолел марафон весьма себе долгий – от первых документов, которые подавались задолго до декабря 2010 года, когда Зепп Блаттер, еще не объявленный в ту пору главным коррупционером мирового футбола.

    Хорошо помню историю начала 2010 года, рассказанную мне тогдашним гендиром РФС Андреем Балашовым когда к власти в РФС пришел Сергей Фурсенко, не сильно веривший в возможность выиграть у англичан право провести чемпионат. Сергею Александровичу надо было где-то найти кабинет для своего психолога-нумеролога Карине Гюльазизовой – он зашел в комнатку на первом этаже РФС, где сидели подчиненные Алексея Сорокина. Сам Сорокин в ту пору лежал под капельницами, так как с трудом приходил в себя после малярии, полученной где-то в Африке.

    – А вам всем надо освободить помещение, – мрачно произнес Фурсенко. – Ваш начальник все равно скоро умрет.

    Не знаю, какова в этой истории доля правды. Но я очень рад, что Сорокин на старте марафона выжил.

    Напоминать ему об этом не стал. Повторюсь, сильной радости на его лице я не видел. Знающие подчиненные директора оргкомитета пояснили: из кресла гендира «Россия-2018» он переместился в аналогичное кресло «Евро-2020». Но размах крыльев здесь уже совершенно не тот: вместо 64 матчей – только четыре, вместо 12 стадионов – один «Крестовский», вместо 11 городов – только Питер. Если на пике минувшего чемпионата у него было в подчинении 2000 человек, то теперь будет только 150. Да и оргкомитет, понятное дело, не единственный, а один из 12 – по числу стран, принимающих чемпионат.

    А вот финал мероприятия был хорош. Откуда ни возьмись, появился духовой оркестрик, вслед за которым все собравшиеся промаршировали на специально организованную здесь же «Никольскую улицу» – место, где все, как на настоящем карнавале перемешались и стерли любые различия. Аркадий Дворкович делал селфи с футбольным хулиганом Дмитрием Егоровым, наконец появившаяся Елена Исинбаева стояла в очереди за книгой, один из вице-президентов РФС вспоминал грехи молодости и упрекал журналиста «МК» Алексея Лебедева, что больше в их газете не найдешь объявлений типа «Досуг. Выезд», все желающие пытали Сергея Прядкина и Александра Алаева, что же завтра случится на исполкоме (а в эту минуту они и в самом деле ничего еще не знали). А из импровизированных ларьков заманчиво манили тебя символизирующию Россию пельмени и салат оливье (почему-то с креветкой и красной икрой), обозначающие Германию – брецели с пивом. До Франции и прочих я уже, честно говоря, и не дошел.

    #чм-2018#Футбол-Россия
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