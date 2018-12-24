Итоги осенней части сезона-2018/19. «Спартак»: от Карреры до Кононова

Футбол 24 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Подводим итоги осенней части сезона в РПЛ.

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА

Красно-белые настолько слабо для себя провели первую часть сезона, что выделять лучших в их составе довольно затруднительно – каждый приложил руку к неудачным результатам. Однако и положительные моменты в игре москвичей, конечно, тоже были.

ЗЕ ЛУИШ, нападающий

Статистика: 24 матча – 11 голов, 1 передача

27-летний форвард в нынешнем сезоне избавился от прошлогодних болячек, перестал получать странные повреждения на ровном месте (помните мышечную травму живота?) и стал одним из ключевых игроков атаки. Он не только больше всех в «Спартаке» забил, но и благодаря невероятной прыгучести, прекрасной игре головой и умению зацепиться за мяч стал важнейшим стратегическим элементом выхода в атаку. Во многом поэтому по количеству выигранных верховых единоборств в среднем за игру (2,6) кабовердианец уступает только центральным защитникам: Самюэлю Жиго (4,7), Илье Кутепову (2,9) и Сальваторе Боккетти (2,7).

Георгий ДЖИКИЯ, центральный защитник

22 матча – 1 гол



Спартаковцы сохранили ворота в неприкосновенности в шести из первых восьми матчей сезона, (включая 0:0 в Петербурге), причем в Салониках (2:3) Джикия не играл. Тогда могло показаться, что Массимо Каррера построил наконец крепкую защиту, но ожидания не оправдались. Игра «Спартака» стала словно ситцевое одеяло, которое как ни натягивай, где-нибудь да дует – прикрыли ноги, мерзнет шея. В переводе на русский это означает, что москвичи практически перестали забивать, особенно с игры.

Стоило же Каррере сместить акцент в пользу атаки, и вновь всем стали заметны голые пятки. И все же из всех игроков обороны Джикия все был наиболее стабильным и надежным (не считая Жиго, но тот большую часть осени пропустил из-за травмы).

Лукас ФЕРНАНДО, центральный полузащитник

20 матчей – 1 гол, 3 передачи

От бразильца второй сезон ждут куда более качественной игры, однако в его отсутствие становится понятно, насколько важную роль он играет в команде, даже пребывая в не идеальной форме. При Каррере и Рианчо почти все атаки начинались через опорника, которому досталась роль глубинного плеймейкера. А стандарты в его исполнении – это вообще искусство. В матче с «Енисеем» (3:2) они принесли «Спартаку» все три гола, хотя по статистике в этой встрече Фернандо заработал только одно очко результативности и ни разу не отличился сам.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Роман ЕРЕМЕНКО, атакующий полузащитник

7 матчей

Подписание контракта с не игравшим два года Еременко изначально было рискованным, поэтому красно-белые составили его таким образом, чтобы к зиме иметь возможность его расторгнуть при необходимости. Дисквалификация завершилась только в начале октября, и до этого момента он не мог помочь своим одноклубникам. Выйдя наконец на поле, провел несколько довольно серых матчей, после чего столкнулся с последствиями старой травмы и пропустил концовку сезона.

Поэтому неудивительно, что он оказался в списке из шести футболистов, от которых, по утверждениям СМИ, руководство «Спартака» решило избавиться уже в зимнее трансферное окно.

ПРОРЫВ

Николай РАССКАЗОВ, правый защитник

19 матчей – 2 передачи

Еще год назад о 20-летнем защитнике знали только специалисты и те немногие фанаты красно-белых, которые следят за жизнью дубля и в курсе, что за свое хладнокровие среди товарищей он имел кличку Спокуха. Осенью Рассказов заявил о себе и абсолютно по делу вытеснил из основы опытного ветерана Андрея Ещенко. По количеству единоборств за матч (2,4) в РПЛ среди одноклубников он уступает только конкуренту по позиции, но, в отличие от него, позволяет себя обыгрывать в четыре раза реже (0,3 против 1,2 за матч).

ЛУЧШАЯ ПОКУПКА

Самюэль ЖИГО, центральный защитник

8 матчей – 1 гол, 1 передача

Вообще один из лучших трансферов «Спартака» последних лет в своей ценовой категории (был приобретен у бельгийского «Гента» за €8 млн), тем более в оборонительной линии. С приходом 24-летнего на тот момент француза, практически не имевшего за спиной опыта игры на самом высоком уровне, оборона красно-белых неожиданно для многих приобрела монолитные очертания.

Во многом именно благодаря ему москвичи на старте сезона почти не пропускали. К сожалению, в матче 6-го тура Жиго получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл до конца года. В начале декабря он провел первую тренировку и уже в январских сборах будет принимать участие наравне со всеми.

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЧ

17-й тур. «Анжи» – «Спартак» – 0:3

Голы: Зе Луиш, 45+1 (пен.), 84; Адриано, 55 (пен.)

Удаление: Гиголаев, 54 (2 ж.к.)

Красно-белые настолько слабо провели осеннюю часть сезона и были столь беззубы в атаке в большинстве матчей, что из 28 встреч на идеальную всерьез может претендовать только одна – против «Анжи» в заключительном туре РПЛ 2018 года. Критерии «идеальности»: единственная разгромная победа в сезоне, сухая, голы обоих форвардов, один из забитых мячей – с игры. Красно-белые единственный раз в сезоне максимально спокойно набрали три очка, чему способствовал и самоотвод, взятый Роландом Гиголаевым на 54-й минуте.

ХУДШИЙ МОМЕНТ

Сентябрь. Дело «о лайках»

Самая дурацкая история сезона во всем чемпионате России. Капитан «Спартака» Денис Глушаков, имевший, по всей видимости, массу претензий к Каррере, лайкнул стихи болельщика «Спартака» и актера (не самого, впрочем, известного) Дмитрия Назарова, в которых тот критически отзывался о работе итальянского наставника и сравнивал того с гусем.

Каррера, уже имевший конфликт со своим капитаном, воспользовался случаем, чтобы перевести Глушакова в дубль, но вместе с ним пришлось убрать и Андрея Ещенко, также не слишком внимательного к постам, которые лайкает. В отличие от Глушакова, Ещенко все же вернул расположение тренера и пришел на прощальный вечер, когда итальянец покидал «Спартак», но на сезоне к тому моменту уже можно было ставить крест.

До сих пор группа активных спартаковских фанатов уверена в том, что Глушаков сплавлял Карреру, и требует его продажи. А вслед за ним – отставки занимающихся оперативным руководством в клубе Наиля Измайлова и Сергея Родионова. Пока безуспешно.

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

«Спартак» – «Рапид» – 1:2

Голы: Зе Луиш, 20 – Мюльдюр, 80; Шобесбергер, 90+1

С появлением на тренерском мостике Олега Кононова спартаковцы заиграли несколько лучше и одержали в чемпионате России три победы подряд, а вот в Лиге Европы упустили шанс прорваться в евровесну. Ключевым стало обиднейшее домашнее поражение от венского «Рапида», в котором красно-белые до 80-й минуты вели в счете, но сначала не уследили за Мюльдюром при подаче углового, а уже в компенсированное время провалились в обороне и позволили Шобесбергеру беспрепятственно переиграть Артема Реброва.

В результате этой победы «Спартаку» и не хватило для выхода в следующий раунд – «Рапид» набрал 10 очков (а было бы 7), красно-белые – 5 (а было бы 8).

РОЛЬ ТРЕНЕРА

Массимо Каррера (по 22 октября)/Рауль Рианчо (22 октября-12 ноября)/Олег Кононов (с 12 ноября)

Весной «Спартак» провел несколько хороших матчей, но проиграл две ключевые встречи – «Тосно» в полуфинале Кубка России (1:1, 4:5 по пен.) и «Динамо» в 30-м туре РПЛ (0:1) – и лишился возможности выиграть трофей и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. С этого начались беды итальянца в России. Летом красно-белые пропустили в квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК, а затем выдали чудовищную серию домашних поражений, и Каррера был отправлен в отставку.

Место и.о. наставника занял ассистент итальянца солнцеликий испанец Рауль Рианчо, всю жизнь мечтавший выйти на первые роли. Он запомнился лишь тем, что каждый день ждал восхода солнца и очень старательно пытался понравиться журналистам.

Своим шансом Рианчо воспользоваться не удалось, и ему на смену пришел Олег Кононов, чей «Арсенал» и добил перспективы Карреры остаться в Москве. Под руководством российского специалиста «Спартак» одержал три победы (все – в РПЛ), один матч сыграл вничью (с «Уралом» в Кубке) и два проиграл («Рапиду» и «Вильярреалу» в Лиге Европы).

ЛУЧШЕЕ В СОЦСЕТЯХ

Здесь и комментировать ничего не надо. Сообщение об отставке Карреры клуб сопроводил картинкой стадиона. Позорную публикацию пытались объяснить не менее позорными отмазками вроде технических моментов и отсутствия удачной фотографии тренера (между прочим, отработавшего в клубе более двух лет), что окончательно довело ситуацию до абсурда и вынудило сомневаться в адекватности некоторых официальных лиц.

Так расстаться с тренером, выигравшим золотые медали чемпионата страны, мог только тот, кто сам в жизни ни разу на пьедестале не стоял.

⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак



Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г .

ЦИТАТА

«Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь – не птица,

А наше счастье – не Каррера?

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость.

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться –

Все с гуся как вода стекает.

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает».

Народный артист России Дмитрий Назаров, болельщик «Спартака»