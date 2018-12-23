Черчесов, Лопырева, Глушаков и другие. «Совспорт – Футбол»: последний номер года

Перед уходом на зимние каникулы еженедельный журнал «Советский спорт – Футбол» радует читателя огромным количество ярких материалов.
Мы составили рейтинг всех наиболее заметных судейских ошибок за 17 туров чемпионата и составили «справедливую» таблицу первенства. Выяснилось, что выглядела бы она радикально иначе. Выяснилось, что в играх со «Спартаком» судьи ошибаются чаще всего – причем, в обе стороны.
Золотая лихорадка перед паузой в чемпионате проявилась двумя симптомами. Наш обозреватель увидел в арбитре матча «Краснодар» – «Уфа» (1:1), который прошёл в 17-м, последнем из сыгранных туров, художника-символиста. Впрочем, рефери Алексей Еськов, «убивший» матч своей чрезмерной педантичностью – это не единственная важная деталь многозначительного матча.
Как из кумира миллионов и капитана чемпионского «Спартака» докатиться до того, что тебя оскорбляют трибуны, а супруга через суд требует развода и боится за свою жизнь после телефонных звонков мужа. Мы вспомнили все, что нужно знать об истории капитана, в которую он наверняка не хотел бы влипнуть.
Хотя «Золотой мяч» ему напророчил два года назад Зидан, Лука до последнего момента в это не верил. Ну а раз так случилось, «считает за честь оказаться на одной доске с Роналду и Месси», которые, он уверен, «еще себя покажут»… Более скромного обладателя «Мяча» журналисты France Football еще не видели. Мы публикуем перевод интервью, которое обладатель меганаграды традиционно дает французскому журналу на следующий день после церемонии.
На 3 полосе вы можете во всех подробностях рассмотреть посла чемпионата мира по футболу-2018 Викторию Лопыреву. На недавней церемонии вручения Национальной премии «Советский спорт – Итоги года» Вика впервые совершила своеобразный каминг-аут, показав свой округлившийся животик. О самой же церемонии – подробно на 22-23 страницах. Именно там – фотоотчет о том, как Станислав Черчесов стал тренером года, а чемпионат мира был признан главным спортивным событием, а также откровения многих участников торжественного вечера.
ЦСКА – единственный клуб с положительным балансом против «Реала» и «Барселоны». Нанеся «Реалу» самое крупное в его истории домашнее еврокубковое поражение, армейцы вышли в плюс в историческом противостоянии с королевским клубом. Подробная история противостояний с двумя главными клубами Испании.
А вот эта статистика совсем печальна: после провалов в групповой стадии еврокубков Россия все еще удерживает шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, но Португалия уже наступает на пятки и вполне может обойти уже в нынешнем сезоне. Если перевести на понятный язык, это означает, что уже в 2020 году мы можем лишиться третьего клуба в Лиге чемпионов и шести клубов в сумме.
Тут тоже цифры. Но это уже об уровне сборных. В доступной и красочной инфографике на последней полосе вспоминаем о том, как сборная России отбиралась на чемпионаты Европы в последнюю четверть века.
Вместо привычного для постоянных читателей постера на центральном развороте – календарь на 2019 год, где приведены все топовые события футбольного года: матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, игры сборной, матчи на кубок России и РПЛ. Вырывай и вешай на стенку.