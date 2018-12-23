Черчесов, Лопырева, Глушаков и другие. «Совспорт – Футбол»: последний номер года

Футбол 23 декабря 2018 21:00 Источник: «Совспорт Футбол» Автор: Яременко Николай

Перед уходом на зимние каникулы еженедельный журнал «Советский спорт – Футбол» радует читателя огромным количество ярких материалов.

Дела судейские: таблица без судейских «ляпов» и проклятие «Спартака»

Мы составили рейтинг всех наиболее заметных судейских ошибок за 17 туров чемпионата и составили «справедливую» таблицу первенства. Выяснилось, что выглядела бы она радикально иначе. Выяснилось, что в играх со «Спартаком» судьи ошибаются чаще всего – причем, в обе стороны.

«Зенит» не упустил лидерство. Почему это хорошо для «Краснодара»

Золотая лихорадка перед паузой в чемпионате проявилась двумя симптомами. Наш обозреватель увидел в арбитре матча «Краснодар» – «Уфа» (1:1), который прошёл в 17-м, последнем из сыгранных туров, художника-символиста. Впрочем, рефери Алексей Еськов, «убивший» матч своей чрезмерной педантичностью – это не единственная важная деталь многозначительного матча.

Денис Глушаков: хроника падения капитана

Как из кумира миллионов и капитана чемпионского «Спартака» докатиться до того, что тебя оскорбляют трибуны, а супруга через суд требует развода и боится за свою жизнь после телефонных звонков мужа. Мы вспомнили все, что нужно знать об истории капитана, в которую он наверняка не хотел бы влипнуть.

Лука Модрич: «Золотой мяч» просто поставил у кровати

Хотя «Золотой мяч» ему напророчил два года назад Зидан, Лука до последнего момента в это не верил. Ну а раз так случилось, «считает за честь оказаться на одной доске с Роналду и Месси», которые, он уверен, «еще себя покажут»… Более скромного обладателя «Мяча» журналисты France Football еще не видели. Мы публикуем перевод интервью, которое обладатель меганаграды традиционно дает французскому журналу на следующий день после церемонии.

Лопырева рассказала всю правду о том, как стала беременной

На 3 полосе вы можете во всех подробностях рассмотреть посла чемпионата мира по футболу-2018 Викторию Лопыреву. На недавней церемонии вручения Национальной премии «Советский спорт – Итоги года» Вика впервые совершила своеобразный каминг-аут, показав свой округлившийся животик. О самой же церемонии – подробно на 22-23 страницах. Именно там – фотоотчет о том, как Станислав Черчесов стал тренером года, а чемпионат мира был признан главным спортивным событием, а также откровения многих участников торжественного вечера.

Статистика: ЦСКА круче «Баварии»

ЦСКА – единственный клуб с положительным балансом против «Реала» и «Барселоны». Нанеся «Реалу» самое крупное в его истории домашнее еврокубковое поражение, армейцы вышли в плюс в историческом противостоянии с королевским клубом. Подробная история противостояний с двумя главными клубами Испании.

Португалия слишком близко

А вот эта статистика совсем печальна: после провалов в групповой стадии еврокубков Россия все еще удерживает шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, но Португалия уже наступает на пятки и вполне может обойти уже в нынешнем сезоне. Если перевести на понятный язык, это означает, что уже в 2020 году мы можем лишиться третьего клуба в Лиге чемпионов и шести клубов в сумме.

Европейские приключения сборной России

Тут тоже цифры. Но это уже об уровне сборных. В доступной и красочной инфографике на последней полосе вспоминаем о том, как сборная России отбиралась на чемпионаты Европы в последнюю четверть века.

Главные футбольные события-2019

Вместо привычного для постоянных читателей постера на центральном развороте – календарь на 2019 год, где приведены все топовые события футбольного года: матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, игры сборной, матчи на кубок России и РПЛ. Вырывай и вешай на стенку.