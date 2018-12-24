Ассист Черышева, провал «Сити» и «Челси», «Реал» – чемпион мира: итоги выходных

Футбол 24 декабря 2018 15:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о главных футбольных событиях минувших выходных.

«РЕАЛ» СНОВА ЧЕМПИОН МИРА

Наверное, не самое крутое достижение – победы в клубном чемпионате мира в третий раз подряд. Но от этого точно становится тепло на душе у болельщиков «Реала». Их команда ужасна в чемпионате Испании, в группе Лиги чемпионов дважды проиграла ЦСКА, у тренера отсутствует харизма, а заменить Криштиану Роналду так и не удалось. Клубный ЧМ всегда был обособленным турниром. Со спортивной точки зрения, определить лучшую команду на планете лучше и нельзя, но имидж турнира оставляет желать лучшего.

В финале клубного чемпионата мира «Реал» встречался с «Аль-Айном». В Абу-Даби было не так чтобы жарко по погоде, но довольно огненно на поле. Пять голов, четыре в ворота «Аль-Айна», но как же это предсказуемо. Вот если бы в финале против «Реала» играл «Ривер Плейт»… Возможно накала и страсти было бы больше. Но уж как случилось. «Реал» в третий раз подряд стал самым сильным клубом планеты, но по сути на его звание по-настоящему никто не претендовал. Получилась выставочная победа в выставочном турнире имени ФИФА.

«СИТИ» И «ЧЕЛСИ» ПРОИГРАЛИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» БЕЗУПРЕЧЕН

18-й тур АПЛ получился космическим, плотность в топ-5 достигает критических отметок. Кажется, еще немного и в премьер-лиге случится взрыв. И пока лихорадит всех, кроме «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа продолжает идти без поражений, мерсисайдцы впереди ближайшего преследователя уже на четыре очка. Скажите спасибо Виргилу ван Дейку, мощному трио Салах – Мане – Фирмино и классным заменам главного тренера по ходу матча. «Ливерпуль» может подкосить только раздвоенность, когда выкладываться на полную придется в Лиге чемпионов. Каким турниром в случае чего пожертвует «Ливерпуль»? Конечно же ЛЧ.

«Манчестер Сити» подарил на Рождество всем конкурентам и непосредственно «Кристал Пэлас» свое второе поражение в сезоне. Пеп Гвардиола дома проиграл (2:3), чем с «Сити» не случалось с прошлого сезона. Отрыв от «Ливерпуля» растет, болельщикам потихоньку становится страшно, а игроки в кои-то веки чувствуют себя догоняющими. У «Сити» проблемы с ментальностью? Возможно. Поражения «МС» никак не связаны с плохим качеством футбола, это чистое невезение. Но оно порой играет огромную роль.

Проигрыш «Челси» шокировал не так сильно. Но в совокупности с неудачей «Сити» он все-таки здорово дал по ушам. Два клуба из топ-5 проиграли представителям второй десятки. И кто тут отстой, а? Вряд ли «Лестер», который усилиями Джейми Варди воткнул в ворота уставшего «Челси» один мяч. Это напомнило чемпионский сезон Клаудио Раньери, вот только Канте играл за другую команду в синей форме. Уступив «Лестеру», «Челси» позволил опять присосаться «Арсеналу».

«ВАЛЕНСИЯ» НАБИРАЕТ. ЧЕРЫШЕВ СЫГРАЛ 90 МИНУТ

Ох и трудный матч получился у «Валенсии» против «Уэски». Казалось, команда Марселино снова сыграет вничью (вместе с «Атлетиком» лидер по этому результату в примере – 10), но футбольный бог отвел. А точнее даже помог. Первый гол валенсийцев забил Дани Парехо с передачи Дениса Черышева. Россиянин кстати сыграл 90 минут, что бывает с ним крайне редко (до этого только раз в сезоне). Гости сравняли счет на 72-й минуте с пенальти усилиями Кучо, но «Валенсия» не перестала напирать с желанием взять три очка.

Это получилось благодаря сказочной концовке. Газон практически горел, в последние 10 минут шесть игроков получили желтые карточки, было много грубых фолов. Но на 94-й минуте отличился Кристиано Пиччини. Его гол поднял «Валенсию» с 14-го места на восьмое! Чемпионат Испании ушел на двух недельную паузу, а «летучие мыши» немного выправили свое положение и теперь почти вплотную приблизились к еврокубковой зоне.