Месси и Роналду сделали в два раза больше хет-триков, чем Овечкин! И вообще, забивают чаще

Футбол 26 декабря 2018 10:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей

Мы сравнили результативность двух лучших футболистов мира с результативностью самого забивающего хоккеиста. Результат поразил нас самих

Считается, что забрасывать шайбы в хоккее проще, чем забивать голы в футболе. Однако Лионель Месси опровергает это правило. Аргентинец не только соревнуется со своим извечным футбольным конкурентом Криштиану Роналду, но и имеет шанс опередить главного хоккейного бомбардира современности Александра Овечкина.

Запас в два года

Поразив в последнем туре ворота «Сельты» («Барселона» выиграла 2:0), Месси упрочил свое лидерство в споре бомбардиров испанского чемпионата. Теперь у него 15 голов. Еще 6 он забил в Лиге чемпионов. А всего за 2018 год Лео отличился 51 раз.

За карьеру в «Барселоне» Месси настрелял уже 573 гола. Плюс 65 – за сборную Аргентины. Итого получаем 638 забитых мячей.

У Криштиану Роналду (который в минувшие выходные промолчал, упустив пару стопроцентных моментов в победном матче «Ювентуса» с «Ромой») снайперский результат на клубном уровне составляет 583 гола. Добавляем 85 мячей в составе сборной Португалии и получаем феноменальный показатель – 668!

Пока Месси отстает на 30 мячей. Однако аргентинец на два года моложе португальца: Лео – 31, Криштиану – 33. При этом его средняя результативность в «Барсе» (0,87 гола за игру) выше, чем у Роналду в его клубах (0,75). Очевидно, что если лидер «Юве» завершит карьеру раньше легенды Каталонии, то у Месси будет шанс выйти на первое место в их споре.

Посчитайте хет-трики!

Ну а что там у Овечкина? Александр Великий – ровесник Роналду. То есть старше своего футбольного кумира Месси на два года. В регулярных чемпионатах он забил за «Вашингтон» 636 голов. Еще 61 – в плей-офф. Плюс 57 – в российских клубных соревнованиях. И еще 43 – за сборную. Итого получаем 797 заброшенных шайб. Больше, чем у любого из двух лучших футболистов мира. С другой стороны, Овечкину для достижения этого результата потребовались 1458 матчей. То есть, забивал он в среднем по 0,55 гола за игру.

Очевидно, продуктивность Месси и Роналду намного выше, чем у Овечкина (вы только вдумайтесь – оба футболиста делали хет-трики в два раз чаще Ови!). При этом аргентинец способен навязать россиянину конкуренцию и в абсолютных величинах. На данный момент он уже забил за «Барсу» и сборную больше голов, чем капитан «Вашингтона» в регулярке НХЛ (638 против 636). А если завершит карьеру на 4 сезона позже Александра (разница в возрасте между ними, повторимся, два года), то сможет перекрыть и суммарный голевой результат.

Откуда такой прогноз? Средняя результативность за сезон у Месси составляет 44 гола, у Овечкина – 45. Карьерный разрыв в голах между ними – 159. Делим эту величину на 44 и получаем 3,6. Это отставание аргентинца в сезонах, притом что у него есть резерв благодаря своей молодости относительно россиянина. Иначе говоря, если Овечкин завершит карьеру в условные 37 лет, то Месси нужно будет это сделать в 39. И он – абсолютный лидер!

Вот только по числу голов, забитых в большинстве (у Овечкина таких 237) ни Месси, ни Роналду с Александром никогда не сравняются - нефутбольный это показатель.