«Удержав Гризманна, «Атлетико» встал в один ряд с «Реалом» и «Барселоной»

Футбол 26 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Известный телекомментатор «Матч ТВ» Роман Гутцайт подводит итоги 2018 года в чемпионате Испании.

Самое памятное событие 2018 года в чемпионате Испании

– Это даже не событие, а явление – «Атлетико» (Мадрид»), команда, которая становится в один ряд с «Реалом» и «Барселоной», потому что научилась удерживать своих звезд. То, что Антуан Гризманн остался в «Атлетико», много значит для испанского чемпионата. «Реал» и «Барселона», которые в предыдущие годы побеждали всех, теперь ощущают, что есть и третья сила.

Событие в испанском футболе, которое войдет в историю

– Формально это третья подряд победа «Реала» в Лиге чемпионов. Это 100% войдет в историю, потому что казалось, что в современном футболе такое и близко не возможно. Два раза-то подряд выиграть никто не мог, а тут сразу три победы.

Лучшая команда Испании в 2018 году

– Мадридский «Реал», несмотря на победу в Лиге чемпионов, назвать лучшей командой сложно. «Барселона» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, поэтому для Испании, если говорить о внутренней арене, лучшие все-таки каталонцы.

Тройка лучших футболистов

– Криштиану Роналду уехал, поэтому одно место освобождается. Лионель Месси и Лука Модрич однозначно должны быть в тройке лучших. Для хорвата это вообще был лучший календарный год в карьере. А третьим я бы назвал Гризманна, к которому испытываю большую симпатию. Он в большом порядке.

Самый прогрессирующий футболист Испании

– Я бы отметил Луку Эрнандеса из мадридского «Атлетико». Его история интересна сама по себе. Еще год назад широкая общественность имела лишь отдаленное представление о том, что есть такой парень, но вряд ли кто-то мог предположить, что на чемпионате мира он станет основным игроком сборной Франции и будет настолько полезен для «Атлетико».

Самая прогрессирующая команда

– Однозначно, это «Бетис». На него стоит обратить внимание, потому что он олицетворяет то, чем хорош испанский чемпионат. Когда команда играет в футбол, и делает это намного интереснее, чем «Манчестер Юнайтед» при Жозе Моуринью. «Бетис» опередил «Севилью» по итогам прошлого сезона и добился колоссального для себя результата – выхода в Лигу Европы.

Лучший тренер года

– Как раз-таки главный тренер «Бетиса» Энрике Сетьен. Он показал, что можно играть в футбол, даже когда у тебя нет Модрича, Месси, Неймара или других суперзвезд. «Бетис» это делает, и делает прекрасно.

Лучший матч года

– Лично мне очень запомнился матч, с которого начинался 2018 год. Это было севильское дерби. «Бетис» в той встрече победил «Севилью» на выезде со счетом 5:3. Это была настоящая Испания. Понятно, что все внимание приковывают к себе «Реал», «Атлетико» и «Барселона», но севильское дерби, когда оно проходит эмоционально, это нечто.