Рекорды, классика, Знарок, «Авто». Топ-5 событий уходящего года в КХЛ

Футбол 26 декабря 2018 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

1. РЕКОРД В ПИТЕРЕ

67 770 зрителей вместили трибуны футбольного стадиона в Санкт-Петербурге на армейском дерби 22 декабря 2018 года. «Мы вернулись к истокам», – прокомментировал эксперт Александр Кожевников рекорд посещаемости отечественных чемпионатов. Хоккейная классика прошла очень круто – антураж и сам хоккей были на топ-уровне. Гости даже пожалели о том, чтобы раздвинули крышу. Но тогда зрителям было бы не комфортно. Теперь «Газпром Арена» ждет в гости клуб из НХЛ. Возможно, уже в сентябре в Питер приедет «Виннипег Джетс». Москва же ждет «Зимнюю классику» на главной арене России в «Лужниках».

2. ПЯТЬ КУБКОВ ЗАРИПОВА, ПОЛТЫСЯЧИ ГОЛОВ МОЗЯКИНА

Кубок Гагарина, завоеванный «Ак Барсом», стал пятым главным трофеем КХЛ для форварда Даниса Зарипова. Трижды (в 2009-м, 2010-м и 2018-м) он побеждал с Казанью, два раза (в 2014-м и 2016-м) с «Магниткой». Вряд ли кто-то в ближайшее время сможет посягнуть на достижение классика хоккея.

7 марта произошло еще одно историческое событие. Шайба, заброшенная капитаном «Металлурга» Сергеем Мозякиным в ворота «Автомобилиста», оказалась для главного бомбардира лиги 500-й, юбилейной, в чемпионатах страны. Его ближайший преследователь из продолжающих карьеру Зарипов 4 октября этого года покорил планку в 400 голов.

3. ВЗЛЕТ «АВТОМОБИЛИСТА»

Еще в середине прошлого сезона «Автомобилист» обозначил свои амбиции, сделав щедрое предложение Мозякину. Но тот продлил соглашение с «Магниткой», а в Екатеринбург отправился капитан «Барыса» Найджел Доус. Теперь он выходит с нашивкой «С», а его новая команда уверенно лидирует в Восточной конференции и сражается за победу в регулярном чемпионате с олигархами – ЦСКА и СКА. На старте чемпионата «Автомобилист» потряс победной серией из 18 матчей. Причем стихия уральцев – лихие атаки, а не засада в «болотных камышах» в расчете на ошибки соперников. Вряд ли команда Андрея Мартемьянова уступит лидерство на Востоке. Но сохранит ли она темп в плей-офф?

4. САМЫЙ ДОЛГИЙ МАТЧ

22 марта в ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте ЦСКА и «Йокерит» провели самый затяжной матч в истории лиги. Счет 1:1 продержался до восьмого периода. К тому времени зрители выпотрошили снэк-автоматы в фойе арены, подошли к концу запасы воды. Гол финна Микки Ниеми был встречен с облегчением. Секундомер показывал 142 минуты 9 секунд. В Москве наступил следующий день. Трибуны почти опустели.

Примечательно, что эта победа финнов мобилизовала не их а ЦСКА. Через день в Хельсинки армейцы дожали «шутов» и выиграли серию 4-2.

5. УХОД ЗНАРКА

Тренерские отставки были есть и будут. На дверь указывали мэтрам Аркадию Чернышеву, Анатолию Тарасову, Николаю Карпову, Владимиру Юрзинову, Петру Воробьву, Майку Кинэну… Но уход Олега Знарка из СКА и одновременно из сборной шокировал. Через несколько дней после поражения в финале Западной конференции от ЦСКА было объявлено об уходе триумфатора Пхенчхана. Подлинные причины до сих пор в тумане. Говорили о размолвке главного тренера с боссом клуба в самолете на пути в Москву после пятого матча в серии, выигранного столичными армейцами 1:0. Но это все слухи.

Вот и сейчас после отставки из «Нефтехимика» Андрея Назарова хоккейная общественность в недоумении. Почему харизматичного наставника нижнекамцев отстранили прямо в Риге, куда команда прибыла из Москвы поле успешного, пусть и проигранного матча с ЦСКА? Назарова заменил Вячеслав Буцаев, причем в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Он дважды успешно справлялся с ролью пожарного в ЦСКА, меняя по ходу сезона сначала Юлиуса Шуплера, а потом Валерия Брагина. Оба раза армейцы прорывались в плей-офф. Но у «Нефтехимика» положение критическое. Спасти «волков» может разве что чудо.