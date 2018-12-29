Итоги осени. ЦСКА: Двукратные победители «Реала» и провал в Лиге чемпионов

Футбол 29 декабря 2018 17:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Журналист «Советского спорта» о трудностях переходного возраста армейской молодежи.

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА

Никола ВЛАШИЧ, полузащитник

Статистика: 20 матчей, 7 голов, 4 передачи

Никола Влашич, пожалуй, стал лучшим футболистом не только московского ЦСКА, но и всего чемпионата России. Хорват, приехав из глубокого запаса «Эвертона», сразу напомнил, почему англичане заплатили на него огромные деньги и отказались прописывать опцию выкупа по окончании аренды в ЦСКА. Футболист может все: разогнать атаку из глубины, выдать пас в разрез на выход один на один, подать с фланга, обвести на скорости и на «носовом платке», а еще он классно бьет не только из пределов штрафной, но и с позиции на подступах к ней и отлично видит поле.

Марио ФЕРНАНДЕС, защитник

Статистика: 23 матча, 0 голов, 6 передач

Защитник ЦСКА, сборной России, а теперь еще и самый дорогой футболист нашего чемпионата, Марио Фернандес, провел, пожалуй, самый сильный остаток года после окончания чемпионата мира, если сравнивать с остальными членами сборной России, сотворившими чудо на ЧМ-2018. Да и шесть результативных передач для защитника, пусть даже и крайнего – отличный показатель.

Федор ЧАЛОВ, нападающий

Статистика: 24 матча, 11 голов, 4 передачи

Лидера бомбардирской гонки чемпионата России Федора Чалова можно было бы назвать прорывом года, но ведь он еще в прошлом сезоне получил приз лучшему молодому футболисту года. Поэтому, если форвард и выдал прорыв, то он был вполне ожидаемым. Никто, правда, не ожидал, что он начнет так сразу с места в карьер – с первого места в списке снайперов. Под конец нападающий заткнул остававшихся критиков, говоривших, что он может забивать только «Уралам» и «Енисеям» - влепил отличный гол в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Абель ЭРНАНДЕС, нападающий

Статистика: 9 матчей, 2 гола, 1 передача

Изначально именно подписанный на правах свободного агента уругвайский форвард Абель Эрнандес должен был стать грозным орудием в атаке ЦСКА. Был риск, что «хрустальный» игрок продолжит получать травмы и в России. Так и произошло. Из-за постоянных повреждений Абель за первую половину сезона провел на поле всего 406 минут. Правда, худа без добра не бывает, без провала Эрнандеса мы могли бы и не увидеть бомбардирских свершений Чалова.

ПРОРЫВ

Ильзат АХМЕТОВ, полузащитник

Статистика: 18 матчей, 0 голов, 3 передачи

Пусть вас не обманывает скромная статистика молодого полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова. Он – один из важнейших винтиков в сложной машине Виктора Гончаренко. Именно он частенько исполняет роль диспетчера, определяя, в каком направлении будет развиваться атака ЦСКА. Он же обладает футбольным остроумием, которое позволяет клубу проникать в чужую штрафную площадь. Последних передач в исполнении Ильзата не так много, но сколько пасов в последнюю треть! Не просто так же его трансферная стоимость с 0,4 млн евро в июне поднялась до 6 млн евро в конце декабря. А еще вызвали в сборную России. Сложно поверить, что еще в мае парнишка сидел в кабинете отдела кадров в казанском «Рубине», который устроил ему настоящий террор.

ЛУЧШАЯ ПОКУПКА

Никола ВЛАШИЧ, полузащитник

Статистика: 20 матчей, 7 голов, 4 передачи

Было бы замечательно, если бы Влашич был именно покупкой…. Но нет – его можно назвать лишь приобретением, потому что футболист выступает в ЦСКА на правах аренды без права выкупа по окончании ее срока действия. Про него мы уже все сказали, описывая лучших футболистов ЦСКА. Осталось добавить, что за осеннюю часть сезона этот футболист прибавил в цене больше всех в нашем чемпионате – плюс 8 млн евро.

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЧ

14-й тур чемпионат России. ЦСКА – «Зенит» - 2:0

Голы: Федор Чалов, 15; Арнор Сигурдссон, 26.

Можно сколь угодно долго восхищаться двумя победами ЦСКА над мадридским «Реалом», но ни один из этих матчей идеальным не назовешь. В первой игре «галактикос» должны были добивать красно-синих, а во втором только чудо уберегло ворота ЦСКА от нескольких голов в первые 30 минут, после чего с «Реалом» случилось что-то страшное. Другое дело – матч молодого ЦСКА с «Зенитом», на тот момент не только единоличным, но и безоговорочным лидером турнирной таблицы. Идеальный первый тайм с двумя относительно быстрыми голами практически без шансов со стороны сине-бело-голубых сменился идеальной второй половиной, где ЦСКА грамотно оборонял добытое преимущество и не дал повода усомниться в своей силе.

ХУДШИЙ МОМЕНТ

3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. «Рома» - ЦСКА – 3:0

После домашней победы над «Реалом» ЦСКА ехал в Рим полный надежд и уверенности в себе. Однако «Рома» на деле показала, что симпатичной команде Гончаренко еще не по силам стабильно играть против европейских грандов. Разгром 0:3 больно ударил по психологии в команде. К крупному поражению еще примешалась трагедия, произошедшая в римском метро, когда фанатов ЦСКА начало засасывать под сломавшийся эскалатор прямо перед стартом матча.

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

5-й тур группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА – «Виктория» 1:2

Чтобы попасть еврокубковую весну, ЦСКА достаточно было сыграть с «Викторией» вничью в «Лужниках» со счетом 0:0 или 1:1. Победа не только гарантировала ЦСКА третье место в группе Лиги чемпионов и попадание в плей-офф Лиги Европы, но и оставляла шансы на борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Естественно, все ждали от российской команды только победы. После первого тайма чешские журналисты, приехавшие в Россию, признавали, что играют две команды совершенно разных классов. ЦСКА доминировал на всех участках поля. Лишь один гол с пенальти – это чудо, красно-синие должны были забивать минимум три. Однако после перерыва на поле вышла совершенно другая команда, не способная ни на что. Итог – два пропущенных мяча и последний тур, в котором даже крупная победа над «Реалом» не помогла занять третье место в группе.

РОЛЬ ТРЕНЕРА

Если в ЦСКА Леонида Слуцкого многое сводилось к золотому правилу врачей «не навреди», то новый ЦСКА – это команда, которую построил Джек. Под Джеком мы, естественно, имеем в виду Виктора Гончаренко. Построить-то построил, но управлять ей пока что не научился. От этого и берутся все те метаморфозы, которые претерпевает ЦСКА не только от игры к игре, а от тайма к тайму, будто катаясь на американских горках. Виктор Гончаренко хочет, чтобы его команда спокойно перестраивалась по ходу матча, меняла тактику, направленность игры. Но парни пока стабильно этого делать не могут. Некоторые попытки что-то изменить заканчиваются фатально, как в случае с матчем в «Краснодаре», где Гончаренко прямо по ходу второго тайма принялся менять тактические построения. Итог – два пропущенных мяча и поражение вместо победы в игре, в которой ЦСКА три четверти времени доминировал и должен был побеждать. Ничего – отладит. На это у него будет три зимних сбора.

ЛУЧШЕЕ В СОЦСЕТЯХ

Армейцы в этом сезоне сделали настоящий рывок в социальные сети. Клуб с одной из самых скучных пиар-составляющих вдруг резко ударился в маркетинг. ЦСКА нанял целую команду креативных специалистов, которые идут в атаку по всем фронтам. У команды появилось свое полноценное клубное телевидение с качественными передачами до, после и во время матчей. В социальных сетях ЦСКА – это прорыв года. Все помнят сюрреалистичные летние представления новичков команды: «обля…» в стиле «Поля чудес», глючный японский мультик, исландских викингов (коими они не являются)… В конце года затмила все передача «Вечерний Гинер» - пародия на культовые эфиры Ивана Урганта в которой в качестве ведущего выступает президент клуба Евгений Гинер.

ЦИТАТА

С точки зрения цитат ЦСКА, пожалуй, самая скучная команда – все от уборщицы на «ВЭБ-Арене» до президента знают, что и как говорить и вряд ли способны сказать что-то неожиданное. Поэтому мы выбрали яркие воспоминания Игоря Акинфеева о своей молодости, когда его просили сгонять за пивком «старшие»:

- Сейчас команды молодые, 20-25 лет. А тогда были я, братья Березуцкие, а дальше пошли матёрые игроки: Соломатин, Яновский, Гусев, Онопко. Они подбадривали, не было дедовщины и подзатыльников. И в ЦСКА проблем не было. Его возглавлял Валерий Георгиевич Газзаев, который всегда защищал молодых. Если кто-то из старших пытался задеть молодого игрока, то он чуть ли не выгонял с тренировки. Хотя были моменты, естественно, фамилий говорить не буду, когда мне старшие говорили: «Акинфеев, сгоняй за пивком». Раньше было и такое, что младший собирал мячи после тренировки. Это нынешнюю молодёжь не заставить таким заниматься. Нравы у этой молодёжи уже не те. Когда я попал в основной состав, меня, как молодого, заставляли грузить все баулы