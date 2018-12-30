«Ювентус» – чемпион, а Криштиану – лучший. Подводим итоги первого круга серии А

Футбол 30 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Корреспондент «Советского спорта» подвел промежуточные итоги в чемпионате Италии, где закончился первый круг.

ЛУЧШАЯ КОМАНДА – «ЮВЕНТУС»

Здесь вообще можно было бы ничего не писать – достаточно взглянуть на турнирную таблицу по итогам первого круга. К первому месту «Ювентуса» все уже давно привыкли. Удивляет количество набранных очков. До этого в серии А по итогам первого круга никому и никогда не удавалось набрать 53 очка – 17 побед при 2 ничьих и ни одного поражения. Ни одного!

В принципе, силу «Юве» уже давно пора измерять не по внутреннему чемпионату, а по Лиге чемпионов, под победу в которой команда строится вот уже на протяжении 9-10 лет. Можно было бы определить лучший клуб первого круга за исключением «Ювентуса», но, положа руку на сердце, стоит сказать, что в первом круге в Италии никто особо не блеснул. Лучше остальных смотрелся «Наполи», но и у «Интера», и у «Лацио» были отличные отрезки, которые сменялись небольшими спадами, которые присутствовали и в первой части сезона неаполитанского клуба. А «Юве»… Да что там говорить, «Юве» – чемпион!

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР – МАССИМИЛИАНО АЛЛЕГРИ

Мы называем Массимилиано Аллегри лучшим тренером первой половины сезона в серии А не потому что его «Ювентус» лидирует с рекордным показателем и перевесом над ближайшим преследователем в 11 очков. Это мог бы сделать любой водитель автобуса.

Мы аплодируем итальянцу стоя за то, как он умудрился вписать в игру «Ювентуса» такого футболиста, как Криштиану Роналду, не нарушив баланса. Криш умудряется не тянуть одеяло на себя. «Юве» не играет исключительно на португальца. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» умудрился стать винтиком системы, очень важным, но одним из, тем, который можно заменить, не сломав игру. Поверьте, сделать это очень сложно. Нынешний руины, в которых находится «Реал» – тому доказательство.

ОТКРЫТИЕ – КШИШТОФ ПЕНТЕК

В Италии в этом сезоне все происходит более или менее предсказуемо. Те, кто должен быть наверху – находятся наверху. Те, кто должен бороться за выживание – борются за выживание. Единственна неожиданность – польский парнишка, который до последнего момента лидировал в споре бомбардиров – Кшиштоф Пентек из «Дженоа». Генуэзская команда начала сезон за здравие, а теперь идет на 14-м месте, но Пентек продолжает клепать голы, хоть и не с таким усердием, как в начале сезона. Его уже называют наследником Роберта Левандовски, хоть Пентек и выглядит куда более технически оснащенным игроком, чем громадный центрфорвард «Баварии». Ценник на 23-летнего нападающего вырос с 900 тысяч евро в январе до 15 млн евро в декабре.

РАЗОЧАРОВАНИЕ – «МИЛАН»

Мы долго гадали, кого же назвать разочарованием первого круга в Италии. В кандидатах значился и Дженнаро Гаттузо, и Гонсало Игуаин, и Хакан Чалханоглу… В итоге получается, что разочаровал весь «Милан». От россонери ждали как минимум борьбы за второе месте, а как максимум – попытку помешать «Ювентусу» стать чемпионом. В итоге мы все сейчас обсуждаем отставку тренера, финансовые скандалы… Пока что «Милан» борется лишь за четвертую строчку – и это со вторым бюджетом в лиге. Р – разочарование!

СБОРНАЯ ПЕРВОГО КРУГА СЕРИИ А

Вратарь: Луиджи Сепе («Парма»)

Защита: Жоао Канселу («Ювентус»), Герман Паццелла («Фиорентина»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алекс Сандро («Ювентус»)

Полузащита: Сусо («Милан»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Алехандро Гомес («Аталанта»)

Нападение: Лоренцо Инсинье («Наполи»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Кшиштоф Пентек («Дженоа»)