Качайте гениев из Франкфурта и плачьте по Нойеру. Итоги первого круга бундеслиги

Футбол 31 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Первый круг чемпионата Германии завершен. Самое время выписать достойным их заслуженные номинации.

Если бы вам кто-то сказал, что в этом сезоне бундеслиги «Бавария» не только не будет лидером, но и поплетется в шести очках от первого места к концу первого круга, не рассмеялись бы вы этому человеку в лицо?

Дело в том, что мюнхенцы воспитали в нас депрессию и фатализм – последние шесть лет к концу первой половины сезона они уже практически обеспечивали себе чемпионство, шли с отрывом и, откровенно говоря, глубоко плевать хотели на все попытки ближайших преследователей побороться за бронзу и серебро. Вся эта возня майских жуков в банке с березовыми листочками «Баварию» не интересовала. Но в этом году от былого высокомерия гранда не осталось и следа. Бамс! Гром! Молния! Ковач! И мюнхенский клуб уже сам оказался в непривычной роли догоняющего. Под бывшим гением «Айнтрахта» Нико Ковачем зашаталось тренерское кресло уже в Мюнхене. Особенно после вылета в трубу от менхенгладбахской «Боруссии» на своем поле 0:3. А ведь на хорвата возлагались огромные надежды! Пока что он их не особенно оправдывает.

Лидерство захватила «Боруссия» из Дортмунда. Пока экс-тренер «пчел» – Юрген Клопп – феерит в Англии со своим «Ливерпулем», его «бывшая» под руководством Люсьена Фавра творит чудеса в Германии. На футбол «Боруссии» в этом сезоне однозначно приятно смотреть. Усиления, которыми клуб обзавелся в межсезонье, сделал «шмелям» первую половину сезона. Тут и наш старый знакомый Аксель Витсель, и восставший из пепла Пако Алькасер. На поле разрывает в клочья соперников молодой английский талант Джейдон Санчо. Даже «старина» Марко Ройс стал лучшим футболистом ноября. И как, скажите мне, с такими успехами не быть лидером бундеслиги?

В общем, в первом круге произошло очень много всего. Но давайте все же выделим ключевые события и номинации половины сезона.

КОМАНДА-ПРОВАЛ – «ШАЛЬКЕ-04»

Помню, как писал превью к этому сезону бундеслиги и, честно говоря, выписывал авансы вице-чемпиону Германии прошлого сезона – «Шальке-04». Напрасно. Казалось, что 33-летнему Доменико Тедеско удалось сколотить зубодробительный коллектив, который пойдет на штурм чемпионского титула при первой же осечке «Баварии». Мюнхен оступился, но и «Шальке-04» напрочь провалил первый круг. Пять поражений подряд – месяц без побед на самом старте - отбросили «кобальтовых» на самое дно турнирной таблицы. Правда, Тедеско не сдавался и продолжал рихтовать игру своей команды. Но подводили исполнители. Украинец Евгений Коноплянка, на которого надеялся весь Гельзенкирхен, напрочь отказывался забивать. Всего лишь 1 голевая передача из 14 матчей в этом сезоне бундеслиге. Нетрудно догадаться, что Евгений тут же отправился в список ненужных игроков «Шальке». Зимой на трансферном рынке «кобальтовые» должны хорошенько потрудиться. Но пока что остаются главным провалом первого круга.

Отдельной номинацией «беспросветное дно первого круга» награждаю «Штутгарт». Как можно с таким составом бороться за сохранение прописки в бундеслиге? Это вопрос завис где-то между «что такое скрытая масса Вселенной?» и «какова физическая природа нашей памяти?». Над игрой «Штутгарта» в первом круге ученые всего мира тоже будут биться еще долгие годы.

ФУТБОЛИСТ-РАЗОЧАРОВАНИЕ – МАНУЭЛЬ НОЙЕР

Вообще сюда можно было бы вписать целый список: от Марио Гомеса до Бенжамена Повара с заходом в гости на рождественский глинтвейн к Томасу Мюллеру. Но именно «железный Ману» оказался самым беспомощно слабым в первом круге. Разочаровывает не только игра немца, но и те мучения, через которые ему пришлось пройти с травмами колена. Бедняга настрадался и, похоже, что на прошлый уровень вернуться уже не получится. Восемь пропущенных голов после восьми ударов – это голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ноябре этого года. Это ли не разочарование? А может быть Ману придется подыскивать другую команду?

КОМАНДА ГЕНИЕВ – «АЙНТРАХТ»

Абсолютно тренерский проект Ади Хюттера невозможно не назвать командой гениев. Кого качать, если не их после первого круга? Этим летом Ади сменил Ковача после его триумфа с «орлами». И в Хюттера, откровенно говоря, никто не верил. «Он ничего не добьется», – говорили специалисты. «У него нет шансов», – говорили они. Правда, вышло так, что «Айнтрахт» при Ади, по-моему, будет поинтереснее прошлогоднего проекта Ковача. Кстати, годом ранее Хюттер зажег в Швейцарии и принес чемпионство «Янг Бойз». Впервые за 32 года. Думаю, вы понимаете, что его там носили на руках от порога его дома до машины и обратно. Но неугомонный Хюттер переехал, взялся за «Айнтрахт» и пока ведет их в зоне еврокубков на шестом месте. Но «орлы» бьются еще и в Лиге Европы, где после группового этапа они стали одной из двух лучших команд со 100% набранных очков. В бундеслиге у «Айнтрахта» была серия без поражений, которая началась еще 30 сентября и закончилась лишь 2 декабря неудачным матчем против «Вольфсбурга». Франкфуртцы забивают в среднем по 2 мяча за игру и это отличный результат. В чем же секрет? Он кроется в связке двух нападающих – французе Себастьяне Алле и сербе Луке Йовиче. Молодые парни (обоим нет еще и 25 лет) на двоих наколотили 21 гол. С такими конкурентами даже серебряному призеру чемпионата мира в России Анте Ребичу пришлось несладко. Йович, кстати, делит первое место в гонке бомбардиров с новичком бундеслиги – Алькасером (по 12 голов). Но испанец победил в другой номинации…

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК – ПАКО АЛЬКАСЕР

Насидевшись в тени звезд «Барселоны», Пако решил изменить все и перебрался в «Боруссию» Фавра сначала в аренду, а потом и на постоянной основе. Кто бы мог подумать, что у испанца так попрет! Чтобы забить гол в бундеслиге Алькасеру нужен всего лишь один тайм – это сухая и суровая статистика. Уникально? Безусловно. Добавляем сюда только пяток матчей в основе и 10 голов из 12-ти после выхода на замену. Есть ведь такая категория нападающих, которым лучше не играть в основе. Похоже, что Алькасер – именно такое грозное оружие в руках Фавра. Кстати, его десятка мячей после замен – это рекорд в истории бундеслиги. Удачно зашел на огонек, не правда ли?

НОВАЯ ЗВЕЗДА – ДЖЕЙДОН САНЧО

«Джейдон Санчо – один из наиболее талантливых футболистов Европы», – говорит об игроке «Боруссии» спортивный директор дортмундского клуба Микаэль Цорк. Специалист также отмечает, насколько вырос в футбольном плане юный англичанин и подписывает с ним новый контракт до 2022 года. 18-летний вингер уже получил вызов в сборную Англии. И это, похоже, не предел. Если в свой первый сезон в бундеслиге ему требовалось 173 минуты на «ассист», то в этом году Санчо поднял планку до 113 минут. Джейдон лучший во всей лиге по количеству обводок – а это дорогого стоит. «Я так счастлив, что приехал в «Боруссию», – рассказывает Санчо. Еще бы! В этом году у него есть отличный шанс упрочить свое лидерство среди всех футболистов, родившихся в новом тысячелетии. А заодно и стать чемпионом Германии в свои 18 лет. Все это очень хорошо, только немного жаль Кристиана Пулишича. О нем как-то все подзабыли. Да и увидим ли мы его в «Боруссии» после зимнего перерыва?

СБОРНАЯ ПЕРВОГО КРУГА

Вратарь: Ян Зоммер («Боруссия» М)

Защита: Йозуа Киммих («Бавария»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»), Филипп Макс («Аугсбург»)

Полузащита: Аксель Витсель («Боруссия» Д), Флориан Нойхаус («Боруссия» М), Марко Ройс («Боруссия» Д)

Нападение: Лука Йович («Айнтрахт»), Пако Алькасер («Боруссия» Д), Джейдон Санчо («Боруссия» Д)

Вторая половина сезона обещает быть более чем интересной. Вопросов стало еще больше, чем даже перед началом сезона. Удержится ли «Боруссия» на вершине? Что делать «Баварии»? Куда катится «Штутгарт»? Кто попадет в еврокубки? Выдержит ли войну на несколько фронтов «Айнтрахт»? Что там у «Шальке» и «Герты»? Уволят ли Ковача и Тедеско? Впрочем, насчет последнего вопроса мы еще порассуждаем.