Евгений Ловчев: Романцев плохого не посоветует

Футбол 04 января 2019 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Сегодня исполняется 65 лет Олегу Романцеву.

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об Олеге Романцеве, Александре Якушеве и не только.

– Я очень люблю Новый год. 1 января у меня собираются все мои дети. Люблю в эти дни смотреть английскую премьер-лигу. Но при этом жизнь продолжается. 2 января был день рождения у моего старого товарища, выдающегося хоккеиста Александра Якушева.

Мы вместе выступали за общество «Спартак», хотя и в разных видах спорта. Вместе сидели на комсомольских собраниях. Мы ходили на хоккей, они, хоккеисты, приходили на футбол, поболеть за нас.

Не могу не сказать еще об одном моем близком друге. 3 января исполнилось 70 лет бывшему генеральному директору «Уренгойгазпрома» Риму Султановичу Сулейманову. Он очень много сделал для мини-футбольного «Спартака», для меня, как тренера этого клуба. Этот клуб существовал много лет только благодаря Риму Султановичу, большому болельщику «Спартака».

И, наконец, еще об одном выдающемся спартаковце. 4 января исполняется 65 лет Олегу Ивановичу Романцеву.

Нас нельзя назвать близкими друзьями. Но, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. А истина заключается в том, что лучшее время в течение долгих лет «Спартак» провел под руководством Романцева.

Кто-то скажет, что ему досталась хорошая команда от Бескова. Кто-то скажет, что Романцев переманил Пятницкого из Ташкента, Онопко, Цымбаларя и Никифорова из Украины. Но это итог большой работы по созданию команды, которой на протяжении 10 лет не было равных в стране. И при этом, какой футбол показывал «Спартак» Романцева! Сколько прекрасных мастеров вышли из романцевского «Спартака», уехали за границу, где сделали успешную карьеру.

26 декабря собирались ветераны «Спартака» и на этот вечер пришел Олег Кононов. Как только он возглавил команду, сразу же сказал, что хочет пообщаться с Романцевым. И вот на этом вечере они сидели вместе – нынешний тренер «Спартака» и легендарный тренер. Скажу так: Романцев плохого не посоветует.

Желаю Олегу здоровья, в нашем возрасте это самое главное.