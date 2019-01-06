В пользу «Барселоны». «Севилья» и «Атлетико» победителя не выявили

Футбол 06 января 2019 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Квинси Промес вышел на замену и провел на поле около 15 минут, но ничем примечательным не отметился.

Дуэль преследователей «Барселоны»

Испанский чемпионат возобновился после новогодних праздников туров, в котором сошлись главные преследователи «Барселоны». «Севилья», трижды сыгравшая вничью в четырех последних турах, на два очка отставала от «Атлетико» и принимала конкурента на «Рамон Санчес Писхуан». Перед стартовым свистком наставники команд Пабло Мачин и Диего Симеоне тепло поприветствовали друг друга, но на поле благодушия ожидать не приходилось.

Симеоне столкнулся с трудностями при определении стартового состава. Из-за травм сыграть не смогли сразу трое защитников – Лукас Эрнандес, Филипе Луис и Хосе Хименес (он попал в заявку, но остался на скамейке). Аргентинец не стал менять схему 4-4-2 и не левый фланг обороны отправил номинального полузащитника Сауля. Вне состава остался и Диего Коста, который присоединится к партнерам не раньше февраля.

Для хозяев потерей стало отсутствие в старте из-за повреждения защитника Симона Кьяера, а также дисквалифицированных Франко Васкеса (он был удален в предыдущем туре с «Леганесом» за оскорбление судьи в подрибунном помещении) и Габриэля Меркадо. Зато на правый фланг вернулся моторный Хесус Навас. На скамейке запасных встретил стартовый свисток бывший лидер «Спартака» Квинси Промес, вышедший во втором тайме за 15 минут до финального свистка.

It’s 3rd vs 2nd in La Liga this afternoon and the teams are in! 🇪🇸



Wissam Ben Yedder and Andre Silva start in attack for Sevilla 🔥



Saul Niguez fills in at left-back again for Atleti 🤔#SevillaFCAtleti pic.twitter.com/2XG60UvgGq — Goal (@goal) 6 января 2019 г.

Фланг Хесуса

Первые 35 минут игры прошли практически без ворот. Севильцы, имевшие численное преимущество в середине поля, завладели мячом, но до чужих ворот добирались нечасто. Если это и получалось, то благодаря Навасу, которому противостоял на фланге Сауль. Впрочем, подачи Наваса цели не достигали, а другого способа проникнуть в штрафную у них не нашлось. Мадридцы выходили на чужую половину поля и того реже.

Однако в последние 10 минут все изменилось. Разбудил игру Андре Силва, пальнувший из-за пределов штрафной в дальнюю от Яна Облака штангу. Этот эпизод вдохновил красно-белых, и уже в следующей атаке Виссам Бен-Йеддер открыл счет. И вновь не обошлось без Наваса, прострелившего в штрафную справа. Через минуту все тот же Бен-Йеддер мог добивать опешившего противника, но запорол выход один на один, пробив точно в Облака.

Гости бросились отыгрываться и перед самым свистком на перерыв сравняли счет. Антуан Гризманн, до которого мяч доходил крайне редко, как рукой уложил мяч в девятку со штрафного, назначенного в 21 метре от ворот Томаша Вацлика. В первые полчаса команды нанесли на двоих всего один удар в створ, а к перерыву статистика была уже 3-3.

Ничья в пользу «Барсы»

После перерыва футболисты «Атлетико» стали встречать соперника выше и перевели мяч на половину поля хозяев, но в концептуальном смысле игра вернулась к безмятежности первого получаса. Первым из наставников отреагировал Симеоне, освеживший левый фланг атаки с помощью вышедшего на замену Витоло. Трибуны встретили своего бывшего любимца (он выступал за «Севилью» с 2013-го по 2017 год) гулом, свистом и различными наверняка неприличными кричалками.

Игра во втором тайме получилась равной и рваной. Интересные моменты можно перечислить по пальцам одной руки, не снимая варежки. Гости больше владели мячом, но в основном катали его без продвижения вперед. Севильцы пытались поймать соперника на контратаке, но на скорости им недоставало слаженности действий. Минут за 15 до конца заметно подустал и Навас, и конструктивная игра практически сошла на нет.

В концовке команды все-таки создали по моменту. Гризманн проиграл дуэль Вацлику, а удар Йориса Ньяньона с радиуса штрафной в дальний угол в красивом прыжке парировал Облак. За второй тайм футболисты обеих команд получили в сумме 10 предупреждений, но мячей так и не забили. В результате матч завершился вничью, что, конечно, на руку «Барселоне» и «Реалу», чьи матчи против «Хетафе» и «Реала Сосьедад», соответственно, стартовали чуть позже тем же вечером.

«Севилья» - «Атлетико» 1:1 (1:1)

Голы: Бен-Йеддер (Каррису), 37 – 1:0. Гризманн, 45 – 1:1.

«Севилья»: Вацлик, Эскудеро, Серхи Гомес, Каррису, Ньяньон (Амаду, 90), Навас, Сарабия (Промес, 79), Меса, Банега, Силва, Бен-Йеддер (Хиль, 90+3).

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Сауль, Родриго, Парти, Коке, Лемар (Витоло, 60), Гриманн, Корреа (Монтеро, 79).

Предупреждения: Корреа, 14. Навас, 45+1. Сарабия, 47. Сауль, 49. Гризманн, 54. Банега, 72. Родри, 77. Годин, 78. Парти, 90+1. Силва, 90+2. Савич, 90+2. Каррису, 90+4.

Судья: Лаос (Валенсия).