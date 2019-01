В пользу «Барселоны». «Севилья» и «Атлетико» победителя не выявили

Испанский чемпионат возобновился после новогодних праздников туров, в котором сошлись главные преследователи «Барселоны». «Севилья», трижды сыгравшая вничью в четырех последних турах, на два очка отставала от «Атлетико» и принимала конкурента на «Рамон Санчес Писхуан». Перед стартовым свистком наставники команд Пабло Мачин и Диего Симеоне тепло поприветствовали друг друга, но на поле благодушия ожидать не приходилось.

Симеоне столкнулся с трудностями при определении стартового состава. Из-за травм сыграть не смогли сразу трое защитников – Лукас Эрнандес, Филипе Луис и Хосе Хименес (он попал в заявку, но остался на скамейке). Аргентинец не стал менять схему 4-4-2 и не левый фланг обороны отправил номинального полузащитника Сауля. Вне состава остался и Диего Коста, который присоединится к партнерам не раньше февраля.

Для хозяев потерей стало отсутствие в старте из-за повреждения защитника Симона Кьяера, а также дисквалифицированных Франко Васкеса (он был удален в предыдущем туре с «Леганесом» за оскорбление судьи в подрибунном помещении) и Габриэля Меркадо. Зато на правый фланг вернулся моторный Хесус Навас. На скамейке запасных встретил стартовый свисток бывший лидер «Спартака» Квинси Промес, вышедший во втором тайме за 15 минут до финального свистка.

