Раймон Копа: В ту пору на чемпионат мира мы брали удочки

Футбол 09 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Туманов Дмитрий

В 50-е годы футболисты могли позволить себе порыбачить между матчами главного футбольного турнира

В последних номерах минувшего года мы немало внимания уделили Модричу – новому обладателю «Золотого мяча». Сегодня предлагаем вспомнить о тех, кто владел этой престижной наградой в прежние годы - ещё задолго до тотального превосходства Месси и Роналду над остальными.

«КОПА» - такое звучное название!

В 1958 именно его, а не кого-то из «золотой» бразильской сборной, признали лучшим игроком ЧМ в Швеции. В том же году получил «Золотой мяч». С последним обладателем «Мяча» Модричем его роднит не только принадлежность к одному клубу – «Реалу», но и то, что оба – из восточной Европы (один – поляк, другой – хорват). Оба начали гонять мяч во время войны (один – во время второй мировой, другой – во время гражданской). Но биография Копы круче – ведь в семнадцать он еще грузил и толкал в шахте вагонетки! «Футбол спас меня» - признается Раймон в одном из своих последних интервью - сайту SOFOOT.com.

ЧЕТЫРЕ РАЗА ПОДРЯД МЕНЯ НОМИНИРОВАЛИ НА «ЗОЛОТОЙ МЯЧ», А ДАЛИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЧМ В ШВЕЦИИ…

- Не думаете ли, что вас как-то начали подзабывать во Франции?

- Да, нет, я – известный человек. Во всяком случае, журналисты всегда называют в тройке лучших, вместе с Платини и Зиданом.

- Приятно быть в одном ряду с Платини и Зиданом?

- Думаю, это им должно быть приятно – находиться в одном ряду со мной (Смеется).

Ваш переход в «Реал» в 1956-м - как все произошло?

- В те времена в испанском чемпионате за клуб могли играть только трое иностранцев. Они меня приметили в матче сборных Франции и Испании, мы их сделали 2:1 ( в 1955-м, в Мадриде, Копа забил на 35-й минуте – прим. ред .). Вот и сделали предложение. К счастью для меня, Ди Стефано тогда получил испанское гражданство, и я сразу начал играть. Я перешел в «Реал» вовсе не ради денег, как многие говорили. Да, платили там больше ( чем в «Реймсе» ), но разве сравнить с современными зарплатами! Мы были лучшей командой в Европе, за три года проиграли дома всего один матч – «Атлетико» Мадрид. И после матча на следующий день президент Бернабеу собрал команду и заявил: если такое повториться – уволит всех к такой- то матери!

.). Вот и сделали предложение. К счастью для меня, Ди Стефано тогда получил испанское гражданство, и я сразу начал играть. Я перешел в «Реал» вовсе не ради денег, как многие говорили. Да, платили там больше ( ), но разве сравнить с современными зарплатами! Мы были лучшей командой в Европе, за три года проиграли дома всего один матч – «Атлетико» Мадрид. И после матча на следующий день президент Бернабеу собрал команду и заявил: если такое повториться – уволит всех к такой- то матери!

- Насколько престижным был в те времена Кубок европейских чемпионов?

- Конечно, престижным. Финал в Париже. Я три раза с «Реалом» играл в финале кубка, четыре раза подряд меня номинировали на «Золотой мяч», а дали только в 1958-м - после того, как отличился на ЧМ в Швеции.

Тогда было непросто попасть в сборную, играя за границей?



- Наши журналисты писали, с какой стати кого-то оцеплять ради меня, я ведь не сыграл ни одного отборочного. Но тренер взял меня. Ведь почему не вызывали на отборочные - потому что иностранцы, которые играли в Испании, их вообще не отпускали на чемпионаты мира. Но у меня в этом плане с президентом «Реала» проблем не возникало.



ПОЕХАЛИ НА ЧМ В ШВЕЦИЮ… С УДОЧКАМИ

- Очень хотели поехать в Швецию?

- Да, это было важно для меня. И сыграл там отлично - назвали лучшим игроком ЧМ.

- Хотя тот же Жюст Фонтен забил свои рекордные 13 голов…

- Да, потому что те, кто голосовал, были умные ребята. Ведь тот, кто забивает больше всех, не обязательно лучший. Полагаю, немножко ему помог в забивании голов. Ведь именно я руководил атакой. Думаю даже, что он должен был забить больше. Вы ведь знаете, бразильцы привезли выдающуюся сборную: Пеле и прочие. Но они нас побаивались! До матча с нами (полуфинального, Бразилия выиграла 5:2) бразильцы не пропустили ни одного гола. Нам тогда просто не повезло – Жонке ушел с поля в начале матча (капитан, центральный защитник, на 35-й минуте в столкновении с Вава сломал малую берцовую кость), а тогда замены не разрешались.

- Кто из игроков произвел на вас самое большое впечатление в Швеции?

- Гарринча был лучшим! Это был настоящий спектакль – этот парень делал только один финт и каждый раз защитник на него покупался.

- То есть вы, играя против Бразилии, были в некотором роде еще и зрителем?

- Ну, я-то видел, как это он все проделывает, издалека, а вот защитнику было не сладко. Бразильцы были счастливы, что стали чемпионами, мы же рады были и третьему месту. Ведь изначально французская пресса не давала нам ни одного шанса. Поехали в Швецию, как на прогулку! Многие взяли с собой даже удочки. Мы сами думали, что ничего особенно нам не светит. Сейчас-то пишут: классная была команда…

- Вы тоже ходили на рыбалку?

- А как же! Даже поймал одну рыбку.

У ДИ СТЕФАНО БЫЛИ ДВА АВТОРИТЕТА – КОПА И ПУШКАШ…

- До «Реала» вас сватал «Милан»?

- Действовали через мою жену. Пытались охмурить, не знаю, что уж обещали. Надо ее спросить. Кристина!

(В комнату входит жена Кристина: - Встретились на вокзале. Начали мне рассказывать, какой прекрасный город Милан, как нам там будет комфортно. Думали, что я смогу как-то повлиять на мужа. Но в тот же день, ближе к вечеру у нас была встреча с Сапорта – человеком «Реала». Он оказался убедительнее. Потому что гарантировал, что контракт заключат только на три года, и после – свободен).

- Пушкаш – один из ваших великих партнеров в «Реале»…

- Он был одноногий – то есть бил только с левой. Но когда приближался метров на 30-35 к воротам соперника, вратарей уже начинало трясти. Как только появился в «Реале», сразу задвинул на второй план Ди Стефано – нашего штатного бомбардира.

- Как вообще действовала впереди ваша троица: Пушкаш, Ди Стефано и Копа?

- Ди Стефано был на острие, Пушкаш – левый инсайд, я – правее. Но не надо забывать еще и Хенто – левый крайний, настоящая электричка! Никто с мячом не бежал так быстро как он.

- Пушкаш и Ди Стефано – игроки с характером, как уживались вместе?

- Когда я ушел из «Реала», периодически все-таки туда приезжал и каждый раз заходил в гости к Ди Стефано. Он был всегда мне рад. У него ведь тоже были авторитеты. Знаете кто? Копа и Пушкаш. Не то чтобы других как-то недооценивал, но к этим двум было у него особое отношение. Потому что, мы были ему нужны. На поле ведь ничего не сделать в одиночку.

- Когда вы перешли в «Реал», в Испании был режим генерала Франко, диктатура… Не то что во Франции. Почувствовали разницу?

- Не особо. Да, диктатура, но все жили футболом. По большому счету народ я видел только на стадионе. Власть никто не критиковал. Да, люди были недовольны, когда «Реал» проигрывал. Но дело то в том, что мы всегда побеждали.

- «Реал» был на особом положении в Испании, любимый клуб Франко…

- Как-то это не замечал.

- А с Франко были знакомы?

- Ну, может быть, разговаривал с ним один раз, не больше. С его женой – да, были знакомы. Но как-то не предавали этому значения.

Могли бы как-то использовать эту связь…



- Зачем! Если мы – футболисты - что-то имели, то не за счет связей, а за счет умения на поле.



РЕАЛ» ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ ЕЩЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ

- Вы поздно закончили карьеру…

- В сорок лет. Вернулся из Испании (в 1959-м), заканчивал в «Реймсе» (играл там до 1967-го). Потом бегал за ветеранов – до семидесяти! Каждое воскресенье утром – матч. Но я ведь играл еще и в теннис, был зарегистрирован в федерации. Вы знаете, футболисты – это такие упертые чуваки, со здоровьем у них все в порядке, защищаются классно. Я был грозой соперников в своем разряде. Правда, не так часто участвовал в турнирах – работал, продвигал товарную марку «Копа». Ведь я вернулся во Францию только потому, что получил предложение от пяти французских фабрикантов.

- То есть могли еще поиграть в «Реале»?

- Они предложили продлить контракт еще на пять лет, но тогда какой-то социальной защиты у футболистов не было. Получил бы тяжелую травму – что тогда? А так у меня была гарантированная работа.

- Вы один из первых футболистов, кто пошел в такой рекламный бизнес…

- Но чем я еще мог заняться! Только – контакты с клиентами, консультации… Но в принципе всегда справлялся. Кончалось же все раздачей автографов!

- Вас так и называли – Копа?

- Нет, официально я был «Копашевский, он же Копа». Фамилию не изменил в паспорте. Хотя мог - сокращать фамилию было не запрещено.

- Многие футболисты вашего поколения после окончания карьеры стали, как вы, торговыми представителями?

- Многие. Для этого ведь не надо было иметь никакого диплома. Ездили по магазинам, предлагали товар. Если товар – фирменный, проблем нет. То, что я предлагал, тоже было высокого качества. Конкурентами фирмы «Копа» был только «Адидас», но мирно сосуществовали - поделили рынок.

- Торговая марка носила ваше имя, значит, могли устроить на работу кого-то из приятелей футболистов?

- Мы, конечно, не были такой большой фирмой как «Адидас» - они, к примеру, могли привлечь полсотни ветеранов, мы же, скажем, пятнадцать. Тот же Фонтен - он при нашей фирме открыл свой спортивный магазин.

- Когда ушли на пенсию?

- В шестьдесят лет. И торговая марка загнулась. До сих пор не понимаю, почему. Но я уже не имел права голоса, хотя торговая марка и носила мое имя. У нас были заводы во Франции и за границей, дела шли нормально. Жалко. «Копа» – такое звучное название…

- Но «переквалифицировались» – стали участником ралли «Париж – Дакар»…

- Скажите еще, чуть не выиграл! Финишировали на шестьдесят каком-то месте. Я ведь в этом был чайник. Задача была – просто добраться до финиша. Не рисковать. Я сидел рядом с водителем, был штурманом.

ВЫХОДИЛ ИГРАТЬ, А ПОТОМ… ТОПАЛ В ЗАБОЙ

- Когда вас начали называть Копой – в «Анже» (первый профессиональный клуб Раймона, играл за него в 1949-51-х годах)?

- Нет. Лет в десять уже я был Копа.

- А как начали играть в футбол?

- Во дворе. Всегда была проблема с мячом. Однажды я спер мяч у немцев. Ей богу, не вру! Мы жили рядом со стадионом, перелезь через стену и ты там. Во время войны немцы играли в футбол. Однажды, когда они бегали, я стыбрил у них мяч – он лежал в сетке (Смеется).

- Как жилось в то военное время?

- Да не очень-то и плохо. В городке стояла немецкая часть, ходили солдаты, но мне было как-то по барабану, кто это такие.

- А что это был за клуб «Не-ле-Мин» (Копа начал играть в нем за детские команды с десяти лет, пока в восемнадцать не перешел в «Анже»)?

- Любительский клуб, даже, можно сказать, полупрофессиональный. Меня уже пацаном брали в первую команду – играл против мужиков. Поэтому и подписал первый профессиональный контракт так рано – в семнадцать лет.

- Были какие-то проблемы с национальностью - вы же были поляк?

- Никаких. В принципе французы очень хорошо к нам относились. Поляки приезжали в эти места в поисках работы. И получали – на угольных шахтах, выбора то не было. Мне тоже пришлось попахать шахтером.

- Что вы делали в шахте?

- Грузил вагонетки. Толкал их наверх. Да всем занимался.

- Работа – не сахар…

- Но главная трудность заключалась в том, что инженером этой шахты был президент нашего клуба! Он вполне мог мне найти работенку и полегче. Но не хотел. Скотина. Я там лишился пальца на руке, а мог потерять всю руку. Была авария - обвал породы. Самое опасное на шахте. Работал на глубине 612 метров. Вместе с отцом и братом.

- Было страшно?

- Нет. Ну, случается такое… Слава богу, не так часто. Ни с моим отцом, ни с братом за годы работы не было ни одного несчастного случая.

- Но работенка то из самых вредных…

- Да. Отец умер в возрасте 57-ми лет, мой брат в 61 год… Могли еще пожить. Вот такой он - уголь, угольная пыль и все такое…

- Когда работали на шахте, думали, что станете профессиональным футболистом?

- Только об этом и мечтал – чтобы свинтить с этой шахты. Но президент хотел, чтобы я остался. А потом утвержал, что только благодаря ему, я так рано сделал карьеру. Но его-то какая заслуга! Давал играть, а потом то я топал в забой. Не он, а футбол стал для меня спасением. Слава богу, мной заинтересовался один профессиональный клуб («Анже», 2 дивизион). Но ведь гораздо ближе были города Ланс, Лилль с футбольными командами, но никто оттуда так и не приехал, посмотреть, как я играю.

Благодаря вам, семья решила финансовые проблемы?



- Да, благодаря футболу. Мне повезло в жизни – двадцать лет играл на профессиональном уровне, получил замечательную работу, смог что-то скопить. Не миллионер, конечно, но… В другой жизни, наверное, стану…



P . S . «ИНОГДА МНЕ ЗВОНЯТ ПРИЯТЕЛИ: «ПРИВЕТ, МЕССИ!»

- Поддерживаете сейчас связь с «Реалом»?

- Не так регулярно, как раньше. Но если звоню и говорю, что приезжаю – никаких проблем. Я ведь переживаю за «Реал». «Барселона» тоже классная команда, какое-то время они были лучшими в Европе. Но когда я играл за «Реал», ситуация была другая, мы были круче… Мне всегда нравились команды, играющие в красивый футбол. Потом там ведь Месси… Иногда мне звонят приятели: «Привет, Месси!» Ну что ж – это честь для меня. Но и честь для него. Иной раз слышу, что его дриблинг напоминает мой.

- Что такое Польша для вас?

- Были там однажды с женой – в Варшаве. Нас так здорово принимали. Я ведь не забыл еще польский. Однажды мы играли в Польше. Или в России? Вот, черт, забыл уже…

- Не в России – в СССР…

- Да, в те времена там была популярна Бриджит Бордо, Раймон Копа и кто там еще… Во всяком случае, это писала пресса…