Альфредо ди Стефано: Никогда не играл на публику!

Футбол 09 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт»

Он - первый игрок «Реала», получивший «Золотой мяч» (в 1956-м).

Всего таких мячей у него два – далеко до одноклубника Роналду, однако есть у Ди Стефано достижение, которое вряд ли кто-то повторит: пять раз подряд (!) выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов… Впрочем, как утверждал нападающий в одном из своих последних интервью, организация турнира тогда была «бардак», в отличие от «Реала», где «в плане организации все было на высшем уровне»…

ВСЕГДА БЫЛ ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ФУТБОЛ

- Вы перешли в мадридский «Реал» Мадрид в 1953 году (в 25 лет, из колумбийского «Мильонариос» – прим. ред.). В Европе ваша игра как-то изменилась?

- Нет. Я играл все в таком же стиле – как в «Реале», так до этого в «Ривер Плейт» или в «Миллионариос». Хотя, может быть, в «Реале» больше занимались тактикой.

Вы были всегда за зрелищный футбол, стремились сыграть на публику?



- Нет, я был всегда за эффективный футбол. Никогда не делал каких-то трюков, чтобы только развлечь трибуны. Главное, я играл в техничный футбол. Доставить удовольствие зрителям, это не просто взять и что-то такое отколоть. Красивый прием – это тот, который делаешь в нужный момент. Вот тогда это класс!

Нет, я был всегда за эффективный футбол. Никогда не делал каких-то трюков, чтобы только развлечь трибуны. Главное, я играл в техничный футбол. Доставить удовольствие зрителям, это не просто взять и что-то такое отколоть. Красивый прием – это тот, который делаешь в нужный момент. Вот тогда это класс!



Каковы были первые впечатления, когда очутились в Испании?



- Удивила какая-то печальная атмосфера в городе. Люди были закрытые. Много нищих. Все одеты в черное. Мне стало не по себе ... (Пауза). Если честно, я был в шоке. Такое впечатление, что оказался в 1820-м году. Какие-то прямоугольные допотопные такси, улицы в ужасном состоянии… Как будто Испания лет на пятьдесят отставала в развитии от Аргентины. И все же я остался. Сказал себе: «Ладно, закрою глаза на все это, буду думать только о футболе».

Если честно, я был в шоке. Такое впечатление, что оказался в 1820-м году. Какие-то прямоугольные допотопные такси, улицы в ужасном состоянии… Как будто Испания лет на пятьдесят отставала в развитии от Аргентины. И все же я остался. Сказал себе: «Ладно, закрою глаза на все это, буду думать только о футболе».

ЕСЛИ БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ – ЛУЧШЕ УЖ ДОМА

- До «Реала» был вариант – «Барса»…

- Двое из руководства «Барсы» пришли ко мне в Буэнос-Айресе, когда я подкрашивал забор вокруг моего нового дома. Они слышали обо мне от каталонцев, которые жили в Аргентине и в Колумбии. И вот сообщают, что, мол, уже купили меня, обо всем договорились с руководством «Ривер Плейт». Я не знал, правда это или нет, да еще не истек контракт с «Мильонариос» из Боготы. И все-таки полетел с ними в Барселону, потому что они сказали: там все оформим. Но не получилось.

- Почему?

- Потому что «Реал» подсуетился и договорился с «Мильонариос». Они меня заметили во время турнира по случаю пятидесятилетия «Реала» (турнир выиграл «Миллионариос»), и вышли сразу на колумбийцев. И сразу все договоренности «Ривера» с «Барсой» сошли на нет. Четыре месяца я был безработным – ждал, когда решат, наконец, мой вопрос.

- И чем занимались эти четыре месяца?

- Жил в Барселоне, дурака валял. Испанская федерация не разрешала мне играть, пока «Барса» и «Реал» не договорятся между собой. Кубала, он был в те времена звездой «Барселоны», пытался организовать товарищеские матчи, чтобы я поддерживал форму.

- А вы не могли как-то повлиять на процесс?

- Однажды позвонил руководителям обеих клубов и поставил ультиматум: даю неделю, не больше. Если не решат мой вопрос, возвращаюсь в Буэнос-Айрес.



- Шантаж?

Нет, просто мне все это опротивело, я действительно уже хотел домой! Даже забронировал билет на пароход. Ну, сколько еще можно было сидеть в Барселоне? Если бездельничать, то лучше уж дома.





МОЙ ПРИЕЗД В ИСПАНИЮ НЕ ИМЕЛ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ПОЛИТИКОЙ

- Ваш переход в испанский клуб стал политическим событием…

- В Испании, когда что-то случается, люди думают, что это все политики подстроили. Везде они видят какие-то заговоры! Но политика в моем случае была не при чем! Я ведь был простым футболистом, политикам был не интересен…

- Однако говорят, вы оказались в Мадриде, потому что этого захотел Франко…

- Нет! Мой приезд в Испанию не имел ничего общего с политикой. Просто на кону стояли большие деньги. Когда я приехал, я даже не знал, кто такой был Франко. Я вообще думал, что Испания была республикой, как и Аргентина. Знал только, что тореадор Манолете погиб в 1947-и, что «Реал» строит новый огромный стадион… Вот и все. Да я вообще не интересовался Испанией. Мое дело – играть в футбол, а не делать социально-экономические доклады. Была бы поляна, где гонять мяч, а остальное…

- Когда вы познакомились с Сантьяго Бернабеу (президент «Реала» в 1943-78 годах)?

- В 1951-м году, в радиостудии, где мы всей командой проводили своеобразную «рекламную акцию» турнира 50-летия «Реала». До этого понятия не имели друг о друге. Потом он увидел меня в деле, и начали контактировать. Ну а позже отношения стали очень близкими. Ведь до меня «Реал» двадцать один год не мог выиграть чемпионат, я пришел, и мы сразу взяли золото. Он был на седьмом небе от счастья!

- Легко адаптировались в «Реале»?

Везде, где бы ни играл, с этим проблем не было. Зашнуровывал бутсы, выходил на поляну и забивал. Просто делал свою работу.





ЭТИ РЕБЯТА СКАЗАЛИ, ЧТО ПОХИТИЛИ МЕНЯ В ЗНАК ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

- В Мадриде вы стали сразу звездой…

- Поэтому и похитили в 1963 году в Каракасе.

- Расскажите!

- «Реал» совершал турне по Венесуэле. Я жил в одном номере с Сантамарией, вдруг однажды в шесть утра раздается телефонный звонок. Сначала подумал, кто-то пошутил, но почти сразу стук в дверь, входят двое мужиков и представляются полицейскими. Говорят, что я арестован, а за что – объяснят в полицейском участке. Чищу зубы, причесываюсь и иду за ними. А когда мы очутились в машине, слышу: «Альфредо, ты - наш заложник, никакие мы не полицейские». И завязывают мне глаза.

- Как обращались с вами?

- Нормально. Дали сигареты, какое-то чтиво, чтобы скоротать время. Но я был в панике! Настоящий кошмар, а вдруг убьют! Та еще ситуация… Эти ребята сказали, что похитили меня в знак протеста против падения цен на нефть, цена за баррель тогда упала до пяти пьесо. Но я-то тут при чем! При чем тут футбол! «Вы, - говорят, - лучший игрок в мире, и весь мир нас услышит!» Но мне то от этого не легче…

- И как все закончилось?

- Освободили меня вечером на второй день, как и обещали. Я вышел из их машины и дал деру – боялся, как бы в спину не пальнули! Потом остановил такси и поехал в испанское посольство – а куда еще! Но оно оказалось закрыто. С ума сойти! Стучал, стучал, наконец, открыли. Спасен! Или почти спасен...

- Почему «почти»?

- Собрал журналистов на такую импровизированную пресс-конференцию, начинаю отвечать на вопросы, поворачиваю голову, вижу, стоит в сторонке один из тех двух моих похитителей! И туда добрались! (Смеется)



Так надо было сразу заявить в полицию!



- Да зачем! Ведь освободили, вреда не причинили. Кто знает, что было бы, если б заявил…





Я БЫЛ РОЖДЕН, ЧТОБЫ ТОЛЬКО ЗАБИВАТЬ

- Когда в 1956-м начали разыгрывать Кубок европейских чемпионов, вы с «Реалом» выиграли его пять раз подряд! Понимали ли вы тогда грандиозность свершенного?

- Нет! Какая там грандиозность! Мы же тогда не знали, каким престижным станет этот Кубок. Поначалу турнир казался странноватым. Не было никакой информации – что за клубы, против которых надо играть, что там за игроки, какие стадионы. Не организация, а бардак! Но, к счастью, у «Реала» в плане организации все было здорово.

- То есть…

- Защита - бетон, классные нападающие, техничные и работящие полузащитники. Все должны были играть максимально эффективно. С этой точки зрения оценивалась игра. А зрелищный был наш футбол или нет – не суть важно.



- Когда в 1962 году вы впервые проиграли в финале Кубка - « Бенфике» (3:5), все были в шоке?

- Да, это был финиш! Против «Бенфики» мы заканчивали матч вдесятером. Вели в счете, но что-то пошло не так. После матча чуть ли не до слез дошло. Против «Интера» в 1964-м - та же история. 70 минут мы их переигрывали, но все испортил Факетти на своем фланге. До сих пор не могу успокоиться – такая беспечность! Просто не могли подумать, что какой-то правый крайний защитник создаст столько проблем! Такая самоуверенность! Думали -умные, оказалось - дураки.



- Не слишком ли сильное выражение?

- Мы изучали игру «Интера», искали слабые места – и это была ошибка. Надо было думать не о слабых местах соперника, а как использовать наши сильные.



- Знали вы тогда, что это был ваш последний матч за «Реал»?

- Еще нет. После матча пошел к Сантьяго Бернабеу – поговорить о своем будущем, и он предложил остаться в клубе, выбрать на свое усмотрение, чем заниматься. Мне стало ясно, что он не хочет продлевать мой контракт... Но я-то не хотел завершать карьеру и сказал ему: «Если ты хочешь, чтобы я занимался разной ерундой, позвони своей тетушке - у нее это лучше получится». И через несколько дней я подписал контракт с барселонским «Эспаньолом». Мне было 37 лет.



- Что вам больше всего нравится в футболе?

- Голы! Я был рожден, чтобы только забивать и создавать голевые моменты. Никогда не смог бы играть в защите, всегда избегал единоборств.



- Для тех, кто не знает, кто такой Альфредо Ди Стефано, с кем или с чем его можно сравнить?

- Это спокойный бык в вольере, но запусти в чужую клетку – звереет.



- Поэтичное сравнение. Это из какого-то стиха?

- Да, автор – Ди Стефано! (Смеется).

