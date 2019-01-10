Азбука Андронова. «А» – Акинфеев: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 10 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Впервые в своей карьере Игорь Акинфеев проходит зимний перерыв точно зная – в 2019-м ему не придется разрываться на два фронта. Карьера в сборной закончена на отметке в 111 сыгранных за нее матчей. Продолжать ее дальше не позволяет ни состояние колена, ни, наверное, эмоциональное.

Известно, что Акинфеев очень хотел стать рекордсменом сборной России по числу сыгранных за нее матчей. И наверняка, стал бы им – если бы не возвращение в команду Сергея Игнашевича. Но отыгрывать фору в 16 матчей – вопрос даже не одного года.

Роль Акинфеева в современной сборной России осмыслят историки. Сейчас важнее текущее значение его статуса. ЦСКА покинул все сторонние турниры, и играть весной будет только в чемпионате России. Это даже позволило клубу предоставить Игорю возможность позже прибыть на первый сбор. Что логично – ему, вратарю, вряд ли необходимо закладывать фундаментальную физподготовку по схемам всей команды. Все то же колено наверняка заставило армейских тренеров выработать индивидуальный график.

Мне кажется, в игре Игоря теперь должно стать больше спокойствия. Все же стресс уже не тот. Кстати, это уже вполне конкретно отразилось на результатах – против «Реала» в Лиге чемпионов Акинфеев выдал два сухих матча.

Статус клубной легенды Акинфеев получил давно. Уход из сборной на этом никак не отразится. Но все же это определенная веха, декларация статуса. Теперь не может быть никаких сомнений – Игорь завершит свою карьеру в ЦСКА, никаких поездок за границу уже не будет. Армейские болельщики надеются на то, что сокращение количества матчей продлит карьеру Акинфеева – без него сегодняшний ЦСКА представить просто невозможно.

Даже руководители армейского клуба открыто признают – подбирая возможные варианты для селекции, позицию вратаря они не учитывают вовсе. Вратаря ЦСКА не ищет. Точка.

Уже весной мы сможем оценить, насколько «свобода от многозадачности» поможет в достижении текущих целей. А она у ЦСКА только одна – чемпионство. Да, в момент, когда перед сезоном с трудом собиралась новая команда, поверить в это было невозможно. Но Виктор Гончаренко очень быстро соорудил боеспособный коллектив. А молодость и задор стали своеобразными «разгонными элементами».

Оставим в покое победы над «Реалом» – они в самом деле были эпическими, хоть и не дали никакого турнирного результата. Главный матч осени ЦСКА сыграл против «Зенита». Да как! При счете 2:0, в перерыве, Сергей Семак был вынужден убрать с поля своего самого опытного и титулованного игрока – Клаудио Маркизио, которого армейцы в прямом смысле слова растерзали.

Ясное дело, что лидеры в командах всегда бывают в каждой линии. Но один лидер – всегда главный. И это, конечно, Акинфеев. С годами он становится чуть спокойнее, хотя по-прежнему «горит» в игре. Но разве не горел в ней Буффон? Вспомните, как, казалось, в своем последнем матче Лиги чемпионов, он покидал поле?

Акинфееву вряд ли предстоит выиграть Лигу чемпионов. Все остальное в клубной карьере он уже выиграл. Но, полагаю, о насыщении речь не идет. Это слишком простое чувство для того, для кого каждый матч – вызов.

Сроки своей карьеры Акинфеев определит сам. Он уже давно многое определяет сам, и этого заслуживает. Остается только наблюдать. Я уверен, что в этой песне еще не один куплет.