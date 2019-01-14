2019-й: скучно не будет! Колонка главного редактора

Футбол 14 января 2019 14:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Главный редактор «Советского спорта» ожидает совсем иного спортивного года, чем прежде.

В новогоднюю ночь отечественное телевидение показывало традиционный «Огонек» (или как он там теперь называется?). У ТВ – давно серьезные проблемы с бюджетом, поэтому праздничный набор песен не снимали, как раньше, в течение двух или трех месяцев, а быстренько организовали в последнюю пару недель перед новогодней ночью. Концепция была простая: песни «исполнялись» в различных точках столицы, которыми, по замыслу идеологов телеканала, нам всем стоит гордиться.

Обновленный ВВЦ-ВДНХ, свежеоткрытые станции метро, недавно выстроенные высотки – все то, чем по идее должны гордиться москвичи и гости столицы – стали интерьером для разного рода Лепсов, Антоновых и прочих кошмаров с улиц каштановых. Ни в коем случае не хочу никого обидеть – считайте, что у меня просто нет музыкального вкуса. Я вообще вот к чему все веду.

Кадры футбольного чемпионата мира были продемонстрированы в качестве нарезки ровно для одной песни. На станции «Шелепиха» спели две или три композиции, в павильонах ВДНХ – несколько, а вот о чемпионате мира вспомнили один раз. Но если подумать, ничего удивительного в этом нет вовсе. Чемпионат мира остался золотом на мраморе в нашей истории. Но теперь это – просто строчка в хронологии событий. При желании ее можно подновлять-подкрашивать, при желании – забывать. Надеюсь, хоть заклеивать не станут, как отдельные строчки в павильоне «Моя история» на той же ВДНХ. Да, будут наши воспоминания, наши эмоции, но для страны чемпионат – уже история. Не обязательно в том смысле, что галочка поставлена в графе «проведено» - нет, чемпионат будет ещё долго влиять на нашу сегодняшнюю жизнь. Не прямо, но косвенно – своими стадионами, инфраструктурой и много чем еще. Но сам чемпионат уже остался позади. И мы перешли совсем в иную эпоху – «после ЧМ в России». В свое время Олимпиада-80 заменила советским людям обещанный программой партии к 1980 году коммунизм. Я не знаю, чего мы лишились в 2018-м, но все мы, наверное, ничего против предложенного не имеем.

Уже нет возможности говорить о том, что главное спортивное событие впереди, что мы чем-то сегодня пожертвуем ради будущего праздника – олимпийского или футбольного. У нас наступила совершенно иная жизнь. И к этому надо совершенно нормально относиться. Получаем удовольствие не от предвкушения, а от самого события. Не от рассказов о том, какой будет твоя игра – от самой игры.

Не будем говорить, что мы получим спорт в чистом виде, без примеси политики и прочих наслоений – без этого уже не получается. Но будем хотя бы надеяться на то, что все это минимизируется. В конце концов, даже та комиссия WADA, с которой мы никак не можем найти общего языка, давно уже четко дала всем понять: Россию пора возвращать в мировой спорт в качестве полноценного участника и партнера. Да и спонсоры готовы платить за реальное состязание сильнейших.

В наступившем году – первом году после чемпионата мира – нас ждет немало игр, от которых мы, уверены, будем получать удовольствие. Молодежный чемпионат мира по хоккею уже подарил немало сенсаций и отсыпал изрядную долю эмоций. А впереди ещё – футбольный год, внутри которого на этот раз целиком поместился отборочный цикл чемпионата Европы. Не будем перечислять всего того, чем мы и без того наслаждаемся в повседневном спортивном режиме.

Внутри редакции «Советского спорта» у нас произошло немало изменений. Утомлять деталями вас не будем – это все внутренняя кухня. Но главная задача, ради которой все изменения происходят, неизменна: мы хотим сделать так, чтобы вы получали еще больше качественной информации – в газете, в еженедельном журнале, на сайте, в соцсетях и на многочисленных платформах, где мы намерены раз за разом завоевывать и удерживать лидирующие позиции.

Спасибо всем нашим читателям, которые остаются с нами и в новом году! Скучно с нами точно не будет!