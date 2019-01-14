Магомед Адиев: Даже «Реалу» нужно усиление. Что уж говорить об «Анжи»

Футбол 14 января 2019 16:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Единственным российским клубом, который начнет подготовку к весенней части сезона не за границей, станет «Анжи». Сегодня махачкалинцы приступят к тренировкам на базе «Центросоюз» в Кисловодске. Впрочем, перспективы клуба по-прежнему выглядят туманно. Многомиллионные долги по зарплатам не погашены, из-за чего РФС наложил запрет на регистрацию новичков. Обо всем этом мы расспросили 41-летнего наставника 15-й на данный момент команды РПЛ.

«ПОТЕРИ КОЛОССАЛЬНЫЕ. ВОТ И РАБИУ С ДЮПИНЫМ МОГУТ УЙТИ»

- Новогодние праздники позади, во вторник собираем команду в Кисловодске. Ведем переговоры с игроками, но в любом случае заедем на базу в усеченном составе. Некоторые ребята отказываются ехать. Из-за финансов. Пока ясности нет, кто именно согласится. И я думаю, после первого сбора проблемы усугубятся. После Кисловодска наверняка еще кто-то отсеется.

- Можете назвать тех, кто точно не едет в Кисловодск?

- Большинство лидеров первой части сезона. Всех называть не хочу. Говорю же, ведем переговоры… «Анжи» уже недосчитался Константина Савичева, Ивана Новосельцева, Джона Чансельора. Вот и Данил Глебов на днях перешел в «Ростов». Возможно, от нас уйдут Юрий Дюпин, Мохаммед Рабиу. Конечно, потери колоссальные.

- Какие-то деньги команде на праздниках все-таки выплатили?

- Нет. В этом плане ничего не изменилось.

- Что говорит руководство?

- Президент клуба пытается найти спонсоров, контакты с определенными людьми есть. Но кардинальных изменений, повторюсь, не происходит. Клуб в долгах как в шелках.

«САМ НЕ ЗНАЮ, В КАКИХ СОЧЕТАНИЯХ НАЧНЕМ ТРЕНИРОВАТЬСЯ»

- Сообщалось, что известная авиакомпания Fly Emirates якобы готова оказать «Анжи» помощь…

- Не в курсе. Я отвечаю за спортивную составляющую, а какие там переговоры велись или ведутся на уровне руководства, спрашивайте не у меня. Я на правах главного тренера лишь докладываю президенту о том, как команда готовится, в каком эмоционально-психологическом состоянии находится. Разумеется, интересуюсь, что там с деньгами, когда ждать поступлений. Пока никто не обнадеживает.

- В «Анжи» зимой сменился генеральный директор: обязанности ушедшего Олега Флегонтова теперь исполняет Абсалутдин Агарагимов. Чего ждете от этой перестановки?

- Не думаю, что это сильно повлияет на ситуацию. Олег Георгиевич до конца профессионально исполнял свои обязанности. Но, видимо, какие-то личные мотивы побудили его покинуть «Анжи». Новый гендир прекрасно знает внутреннюю кухню. Можно сказать, сам съел с нами пуд соли. Потому ему и доверили такую должность. Но он же не волшебник. Откуда ему взять деньги? Эти вопросы решаются на более высоком уровне.

Каково работать, даже не зная состав на вторую половину сезона?



- Любому тренеру нужна определенность. А еще лучше - усиление. Даже «Реал» и «Барселона» регулярно пополняются новичками. И я бы тоже хотел, чтобы в «Анжи» пришли 2-3 человека, способных стать лидерами. Вместо этого мы, наоборот, теряем имеющихся в наличии лидеров… На данный момент для меня самого загадка, в каких сочетаниях будем работать на сборах.



«В ТУРЦИИ ЛУЧШЕ, НО И В КИСЛОВОДСКЕ НЕПЛОХО»

- Почему в качестве тренировочной базы выбрали Кисловодск?

- По ряду обстоятельств. Лететь в Турцию, не определившись с составом, было бессмысленно. Грубо говоря, потратили бы деньги на билет, а человек перешел бы в другую команду… Для «Анжи» это слишком большая роскошь.

А в Кисловодске демократичные цены. Можно взять туда много ребят на перспективу, из молодежки, дубля, аренд. Чтобы проверить, кто готов будет весной сыграть в премьер-лиге. И погодные условия приемлемые. Под десять градусов тепла.

Конечно, в Турции тренироваться комфортнее. Надеюсь, второй сбор пройдет уже там. Но для начала нужно выяснить, кто в «Анжи» остается.

- Трансферное окно в России откроется через неделю. Но РФС запретил «Анжи» регистрировать новичков.

- Правда? Только от вас услышал эту новость.

- Значит, вы не сможете заявить 17-летнего воспитанника «ПСЖ» Николоза Кутателадзе, с которым вроде бы уже заключили контракт…

- Он молодой парень. Тренировался с нами осенью, но не более того. Ему еще надо набираться опыта.

«БЫТЬ В СИСТЕМЕ И ИГРАТЬ ЗА СУПЕРКЛУБ - НЕ ОДНО И ТО ЖЕ»

- Но вы же рассчитывали на Кутателадзе?

- Рассчитывали. Но давайте подождем, как будет развиваться ситуация. Может, запрет еще и снимут. Как бы то ни было, не понимаю, почему в прессе все внимание приковано к Кутателадзе. Прежде чем делать выводы о футболисте, он должен провести на высшем уровне матчей десять, не меньше. А у Кутателадзе за «Анжи» ноль игр. О чем можно говорить? Чтобы пробиться в основу, нашим молодым надо еще много отпахать на тренировках.

- Но вы же понимаете, что в итоге в «Анжи» может остаться только молодежь. А Кутателадзе - человек из системы «ПСЖ».

- Это ни о чем не говорит. Он играл за «ПСЖ»? Нет.

- Однако был в системе клуба, где его прозвали «новым Златаном».

- У нас в составе есть Лескано, который тренировался в системе «Реала». Быть в системе и выступать за команду - не одно и то же.