«Кокорин не знал, что можно вызвать врача с воли»

Футбол 14 января 2019 19:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Правозащитник Светлана Метегина последними новостями из СИЗО «Бутырка», где с октября прошлого года находятся обвиняемые в хулиганстве форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«АЛЕКСАНДР ПОПРАВИЛСЯ И ОБРОС»

Напомним, что в декабре суд отклонил апелляцию адвокатов, требовавших заменить меру пресечения для их подзащитных на домашний арест. Таким образом, Кокорин и Мамаев вместе (правда, в разных камерах) встретили Новый год в «Бутырке» и пробудут там по крайней мере до 8 февраля.

- Мы ходили в «Бутырку» с проверкой в прошлую в пятницу, одиннадцатого января, - рассказала Метегина. - Кокорина застали не в камере, а в спортзале со своим сокамерником. Они играли в пинг-понг. Жалоб от ребят не поступало. Александр хорошо питается. Что-то присылают его родители, что-то он заказывает через интернет-магазин.

- Сообщалось о том, что на территории «Бутырки» может быть организован товарищеский футбольный матч…

- По словам Кокорина, пока он не давал согласия на участие в таком матче. По условиям контракта, Александр должен сначала получить разрешение «Зенита»… А вот с Мамаевым поговорить не удалось. Он находился на следственных действиях.

- Это правда, что в СИЗО у Кокорина разболелось колено, которое он залечил незадолго до инцидентов с драками в Москве?

- Действительно, сейчас у него нет необходимой нагрузки, он же не проводит постоянных интенсивных тренировок. Это отрицательно сказывается на прооперированном ранее колене… Мне даже показалось, что Кокорин немного поправился. Первое время, когда ребят только поместили в СИЗО, он выглядел немного иначе.

- Вы только вес имеете в виду?

- Мне кажется, что волосы сейчас у него стали длиннее. Арестанты могут пригласить человека, который приведет прическу в порядок – есть услуга парикмахера в интернет-магазине, но Александр не то чтобы не подстриженный… Возможно, просто отращивает шевелюру. Я не интересовалась.

«ЗДОРОВ, НО КОЛЕНО БОЛИТ»

- Кокорин рассказывал, как отпраздновал Новый год?

- Да. Александр с сокамерником смотрели телевизор, слушали новогоднее обращение президента. Все прошло спокойно, без бурных отмечаний.

- Сами камеры были как-то украшены к празднику?

- Мы заходили в камеры, в частности, к Мамаеву. Никаких дополнительных украшений там не было. Все как обычно.

- Ходили слухи, что Кокорин приболел в праздничные дни…

- Это не соответствует действительности. Чувствовал он себя неплохо, поскольку пошел в зал играть в настольный теннис со своим сокамерником. Но оперированная крестообразная связка его правда беспокоит.

- К докторам СИЗО Александр не обращался по поводу колена?

- В любом случае в «Бутырке» нет таких специалистов. Но мы ему сказали, что есть возможность пригласить специалиста с воли. Кокорин, как оказалось, не знал об этом, и попробует воспользоваться такой возможностью.

- Кокорин вроде бы принципиально не ест пищу из СИЗО, а питается тем, что передают родственники или что заказывает в интернет-магазине. Это обычная практика?

- Вполне. Это не значит, что в СИЗО плохо кормят, но все равно это не питание на воле, конечно. И Кокорин пользуется своими правами… В камере у Мамаева тоже как раз обеды разносили: котлеты, пюре. И первое, и второе было. По боксам понятно, что это не тюремная еда, а заказанная.

- Еще говорят, что в карцере сломалось отопление. В камерах из-за этого не холодно?

- Нет, там комнатная температура. В футболках и шортах ходить можно. А вот в карцере действительно было прохладно. Мы обратили на это внимание. Но там по необходимости выдают одежду и пытаются устранить поломку.