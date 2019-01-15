«Глушенков должен перепрыгнуть в «Спартаке» через две-три ступеньки»

Футбол 15 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Тренер команды ФНЛ, из которой сразу три игрока зимой перешли в клубы высшего дивизиона, рассказывает о том, как это случилось и чем хороши его воспитанники.

Главный тренер клуба ФНЛ «Чертаново» Игорь Осинькин рассказал о трех своих бывших подопечных – Максиме Глушенкове, Наиле Умярове и Антоне Зиньковском, которые в январе пошли на повышение: первые двое – в «Спартак», третий – в «Крылья Советов».

«ИЗ «ЧЕРТАНОВА» ЗОВУТ В КЛУБЫ С ХОРОШИМИ СЕЛЕКЦИОННЫМИ СЛУЖБАМИ»

- Первым делом хотелось бы узнать, что означает уход ведущих футболистов для «Чертанова». На перерыв команда ушла на четвертом месте, в зоне стыковых матчей с РПЛ. В сложившихся обстоятельствах реально будет бороться весной за выход в элиту? Или такая задача уже не актуальна?

- Найдется ли замена ушедшим или нет - покажет время. Философия клуба подразумевает использование внутренних ресурсов - мы берем новых игроков из своей второй команды, в академии. Понятно, что быстро компенсировать такие потери очень сложно. Но таковы правила игры в «Чертанове» - сразу отпускать сильных ребят, которые перерастают наш уровень. Тех, кто вызывает на рынке наибольший интерес. А их места тут же занимают более молодые. При этом задачи клуба не корректируются: главное для нас - продолжать прогрессировать.

- Сколько игроков в итоге покинут «Чертаново»?

- Пока ушли трое. Но, возможно, еще кого-то отдадим в аренду. Ясность наступит после первого или второго сбора.

- У кого из ушедших футболистов наилучшие шансы ярко проявить себя в РПЛ?

- Не хочу давать такие оценки. У каждого есть потенциал. И мы ждем, что все трое заиграют на высоком уровне. Зависит от них самих - от самоотдачи, умения работать, стремления прогрессировать. Предугадать, у кого получится лучше, невозможно.

- Но кого-то зовут в «Спартак», а кого-то - в «Крылья Советов». Это же о чем-то говорит?

- Да ни о чем это не говорит! У каждого футболиста свой путь наверх. Зиньковский чуть постарше, побольше был у нас в обойме. Ранее он уже ездил на просмотры, потом возвращался. А вот Глушенков и Умяров сменили команду первый раз. При этом у Наиля не так много матчей за основу.

Впрочем, все трое - очень талантливые. И их позвали в клубы премьер-лиги с хорошими селекционными службами. Думаю, решение по ним принимали не один и не два человека.

«ВАЖНО, ЧТО В «СПАРТАКЕ» ДОВЕРЯЮТ МОЛОДЕЖИ»

- Расскажите о ребятах поподробнее.

- Для начала отмечу, что Глушенков и Зиньковский забили в этом сезоне на двоих 22 мяча. У четырех клубов ФНЛ меньше голов. По-моему, это показатель.

Глушенков чаще играет в центре, а Зиньковский на краю. Умяров же действует ближе к опорной зоне. Наиль обладает многими положительными качествами. Не по годам умно ведет игру, проделывает огромный объем оборонительной работы.

- С кем Глушенков и Умяров будут конкурировать в «Спартаке»?

- Там есть с кем конкурировать. Глушенков, кстати, способен сыграть в трех амплуа - крайнего хава, нападающего или атакующего хава. Тут многое зависит от того, где его увидит Олег Кононов. Хотя, конечно, мы не исключаем, что Максим, как и Наиль, не сразу попадет в основной состав «Спартака». Чтобы это произошло, надо перепрыгнуть ни через одну ступеньку, а, пожалуй, через две или три. Это серьезный вызов. Его надо принять и, по возможности, каждый день приближаться к своей мечте.



- До Кононова молодежи в «Спартаке» доверяли. И новый главный тренер красно-белых вроде бы придерживается тех же принципов.

- Конечно, мы это понимали и учитывали. В этом сезоне в «Спартаке» играло больше молодежи, чем раньше. Но, повторюсь, каждый случай индивидуален. Никто не будет ставить человека в состав за то, что он молодой и перспективный. В любом возрасте ты должен доказывать свое право играть работой на тренировках. Крайне важно произвести впечатление на тренера с первого же дня зимних сборов. От этого будут во многом зависеть дальнейшие перспективы.

- Вас удивил интерес к вашим ребятам со стороны «Спартака», у которого своя сильная школа?

- В «Спартаке» уже выступают двое футболистов, которых я тренировал. Это Илья Кутепов и Роман Зобнин. Они же начинали в Тольятти. Красно-белые всегда вели активный поиск перспективной российской молодежи. А «Чертаново» сейчас - как раз поставщик таких кадров. Поэтому интерес «Спартака» к нашим лидерам меня не удивил.

«В «МАН СИТИ» ЗИНЬКОВСКОГО НЕ ЗВАЛИ, НО ИНТЕРЕС ИЗ-ЗА РУБЕЖА БЫЛ»

- В контрактах Глушенкова и Умярова есть пункт о том, что в случае их перевода в основу «Чертаново» получит бонусные отчисления?

- Я - главный тренер. И предпочитаю тренировать, а не думать о контрактах игроков или о будущих доходах клуба. Конечно, дополнительные выплаты, о которых вы сказали, часто практикуются при переходах молодых футболистов. Но точными суммами я не интересовался. Повторюсь, это не мое дело.

- Сообщалось о том, что Зиньковским интересовались зарубежные клубы. Это правда?

- Да, конечно. Но конкретизировать не буду. Скажу только, что «Манчестер Сити» Антона не звал. И оба клуба, в которых оказались наши игроки, превосходят по уровню остальных претендентов.



- Скауты часто посещают матчи «Чертанова» в ФНЛ?

- Это обычное явление. За молодежью все следят. А те, кто от нас ушел, давно на слуху. Парни прошли через юношеские сборные. В нынешнем сезоне скауты оценивали их прогресс на взрослом уровне.

«ДАЖЕ В ПЯТЬ ЛЕТ МОЖНО ПОЙМАТЬ ЗВЕЗДУ»

- В сети можно увидеть ролик с суперголом игрока «Чертанова» Сергея Пиняева ударом рабоной. Видео набрало более трех миллионов просмотров…

- Это очень красивый и эффектный гол, но я бы поменял его на любой мяч, забитый за первую сборную России. Рабона - конечно, хорошо. Тем не менее, уровень мастерства определяет не эффектность голов, а их количество и важность. Сергей сейчас прикреплен к академии «Чертанова». У него огромный потенциал. Но ему только-только исполнилось 14 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram That friend without a left foot 🦶😁 @fcchertanovo Публикация от 433 (@433) 9 Янв 2019 в 9:50 PST

- Некоторые специалисты причисляют его к самым талантливым европейским футболистам своего поколения.

- Его талант бесспорен. Но выводы делать рано. Я с Сергеем разговаривал пару дней назад. И еще раз посоветовал сконцентрировался на тренировках, а не на интервью, лайках и просмотрах. Нет игроков без пробелов в футбольном образовании. Это даже Лионеля Месси и Криштиану Роналду касается.

- В 14 лет тоже можно «поймать звезду»?

- Да и в пять лет такой риск присутствует! Поэтому я всегда очень осторожен в прогнозах относительно перспектив того или иного игрока. Сергею надо продолжать расти и прогрессировать. Значение будут иметь его будущие голы, а не те, что он наколотил на юношеском уровне. Потом о них никто и не вспомнит.

- Как вы относитесь к моментам, когда игрок во время матча позволяет себе трюки вроде рабоны Пиняева?

- Ну, это же было уже при счете 3:0. В такой ситуации подобное позволительно. Но нельзя забывать, что любой гол - плод труда всей команды. И нельзя ради внешнего эффекта жертвовать эффективностью, сводить на нет усилия партнеров. Да, мы играем для зрителей. Однако есть же еще и счет на табло. При 0:0 удар рабоной уже не так оправдан.

- Возможно, Пиняев через пару лет станет лидером главной команды «Чертанова». А в какой лиге вы хотели бы к этому моменту выступать?

- Нашей задачей в нынешнем дебютном сезоне в ФНЛ было и остается демонстрировать свои лучшие качества в каждом матче. То, что мы забили больше всех в турнире, - отличный результат. И текущее четвертое место тоже не может не радовать. Однако цель обязательно попасть в РПЛ на данный момент звучала бы слишком нескромно. У нас очень молодая команда. И мы не собираемся отказываться от стратегии формирования состава из своих воспитанников.

- Не опасаетесь, что потеря лидеров приведет к резкой сдаче позиций в ФНЛ-2018/19?

- На каком-то отрезке мы действительно можем сдать в отношении конкурентов. Однако команда изначально была готова к тому, что лучшие могут уйти. Поэтому ситуацию нельзя назвать экстремальной. И я уверен, что при качественной работе на тренировках имеющиеся в наличии игроки способны удержать «Чертаново» на плаву. А не продавать футболистов у нас возможности нет. На этом построена наша экономическая модель. К тому же, если начнем отказываться отпускать лидеров в более сильные клубы, потеряем доверие своих игроков. «Чертаново» же воспринимается именно как трамплин для карьеры. Здесь можно и в мастерстве прибавить, и подготовить себя для выступления в топ-клубе. Нас такое положение вещей устраивает.