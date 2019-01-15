Петр Чех закончит карьеру в конце сезона. Он дважды мог умереть, но стал легендой

Футбол 15 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Один из лучших вратарей Европы – Петр Чех объявил о завершении карьеры в конце сезона-2018/19. А ведь его биография достойна отдельного фильма!

Завершение карьеры большого футболиста – это всегда нечто трогательное и грустное. Когда уходят легенды – плачут стадионы – это закон жизни. Похоже теперь настало время Петра Чеха уходить из футбола. 36-летний голкипер опубликовал в своем твиттере душевное обращение к болельщикам.

«Это мой двадцатый сезон в качестве профессионального футболиста и двадцатый год, как я подписал свой первый профессиональный контракт. Я чувствую, что это правильное время, чтобы заявить, что я ухожу с футбола в конце этого сезона. Сыграв 15 лет в премьер-лиге, и выиграв каждый возможный трофей, я ощущаю, что я достиг всего, чего мог достичь. Я буду тяжело работать с Арсеналом, надеясь выиграть еще один трофей в нынешнем сезоне, потом же, я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что же приготовила мне жизнь вне поля».

Его кумир – Доминик Гашек

Обычно футболисты выбирают себе кумиров из того же вида спорта. Но Чех – не такой, как все. С раннего детства он любил хоккей гораздо больше футбола, молился на легенду чешского хоккея – Доминика Гашека. Правда, этого всего могло и не случиться, если бы новорожденного Петра, весящего меньше килограмма, постигла участь его брата. Выходить малыша не смогли и он умер. Чеху повезло. В будущем ему повезет снова, но уже при других обстоятельствах.

«В детстве я любил хоккей больше, чем футбол, наверное, потому, что в хоккее больше работы. Больше ударов, которые нужно отбивать», – рассказывал Чех в одном из многочисленных интервью.

Почему не получилось с хоккеем? Просто у родителей не оказалось денег на амуницию. Потому Петра и отправили в футбольную школу одного из самых неудобных соперников по еврокубкам московского ЦСКА – «Виктории» Пльзень. Четыре года мальчик играл нападающего, пока волею случая не встал в ворота. Уже тогда отличавшийся ростом Чех заменил травмированного вратаря в одном из матчей. Да так и остался в них на всю жизнь.

Он подарил «молодежке» Чехии золото

После старта профессиональной карьеры в «Хмеле», Чеха пригласили в пражскую «Спарту». Ну а там уже было рукой подать до молодежной сборной. В 2002 году вратарь поехал во Францию на чемпионат Европы и откровенно вытянул за уши свою команду. Старый знакомый болельщиков «Спартака» Мартин Йиранек, подававший надежды всю карьеру Милан Барош и Зденек Грыгера – все они были костяком той сборной. Но настоящей звездой стал именно Чех. В финальном матче против Франции он дважды взял послематчевые пенальти и принес Чехии победу.

«Решающий матч стал наградой за огромный труд, проделанный нами на чемпионате и за два года квалификации. Та победа остается одной из самых важных в моей карьере. Последние годы я играю в одном из лучших клубов мира. Я по три раза побеждал в чемпионате и Кубке Англии, завоевал множество трофеев, но тот успех с молодежной сборной Чехии был особенным», – рассказывал Чех.

Уже тогда на него обратил внимание лондонский «Арсенал». Никаких приключений в «Челси» могло и не быть вовсе, но перейти к «канонирам» чешский вратарь не смог. Не хватило матчей за сборную, чтобы играть в Англии. Да и вроде бы одному из скаутов «Арсенала» Чех показался недостаточно перспективным. Интересно, кусал ли он потом локти?

Вдумчивый гений пенальти

Умение брать пенальти стало визитной карточкой Чеха. После молодежной сборной Франции в этом убедились еще десятки нападающих из разных стран и клубов. Победа «Челси» в Лиге чемпионов над «Баварией» стала возможна благодаря феноменальной игре Чеха в серии послематчевых пенальти. Случайность ли это? Конечно нет.

«Роббен всегда бьет в разные углы. Нет никакой закономерности. Поэтому я не знал, что делать. Половину пенальти он бьет в левый угол, половину в правый. Он даже разбегается всегда одинаково. Но когда ты устал, когда отыграл 95 минут, игроки делают выбор в пользу силы, а не техники. Я подумал, что он постарается пробить куда-то в сторону угла и будет надеяться, что пробьет вратаря. Он левша. Я тоже левша и подумал, что в данной ситуации мне было бы удобнее бить в правый угол. Поэтому я и прыгнул в правый, левый от себя, угол», – рассказывал Чех.

Но гением пенальти Чех стал не только благодаря своему дару, но и кропотливой работе. Как рассказывал сам вратарь, он потратил все время полета в самолете на финал Лиги чемпионов, чтобы посмотреть абсолютно все пенальти «Баварии» с 2007 года.

А чего еще ждать от человека, который говорит на английском, португальском, французском, немецком и испанском языках, изучает историю и психологию и имеет много разных увлекательных хобби?

13 трофеев с «Челси» и трижды лучший вратарь Лиги чемпионов

Ждать остается только больших успехов. Приход Чеха в «Челси» совпал с одним из наиболее успешных периодов в истории «синих». За свою карьеру в клубе Романа Абрамовича чешский вратарь выиграл 13 трофеев! Среди них: четыре титула чемпиона АПЛ, четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги, Лига Европы и Лига чемпионов. Именно в последнем турнире Чех трижды становился лучшим вратарем. Эту награду он получал в розыгрышах 2005, 2007 и 2008 годов.

Прибавьте к этому всего 180 игр подряд, за которые он достиг планки в сотню «сухих» матчей. Давайте вспомним, как Чех был непробиваем с 12 декабря 2004 года до 5 марта 2005-го. 1025 «сухих» минут, 21 матч без пропущенных голов. Лишь 15 раз за сезон мяч побывал в его воротах.

Его не сломила ужасная травма

Если бы череп Чеха был продавлен на несколько миллиметров сильнее, то его уже было бы невозможно спасти. Так говорили врачи в 2006 году, когда вратарь получил ужасную травму – перелом черепа – в матче против «Рединга». Даже сейчас видеозапись того момента очень тяжело смотреть. Жизнь Чеха висела на волоске.

«В тот день, когда это произошло, мне сказали, что я не смогу больше сыграть в текущем сезоне, – вспоминал Петр. – А может, и в следующем не смогу. Мне сказали, что все будет зависеть от моего восстановления. Это был вопрос жизни и смерти, потому футбол отошел на второй план», – рассказывал Петр.

Чех стал одним из эталонов воли и силы, восстановившись после серьезной травмы чуть более, чем за год. Спустя месяц после возвращения он стал игроком месяца в АПЛ. С того момента мы стали узнавать чешского вратаря не только по его игре, но и по регбийному шлему, в котором ему придется играть всю жизнь. Ну а на профессиональном уровне – еще полгода.

Кстати, Абрамович тогда после травмы Чеха предоставил ему в пользование свою яхту. «Мы поехали вместе с женой, с нами также был Арьен Роббен с семьей, потому что он тоже был травмирован в тот момент, и мы отлично общаемся. Мы прошли от Ниццы до Портобелло в Италии, ныряли с аквалангом, катались на водных мотоциклах и просто расслаблялись. Вечером мы заходили в гавань и отправлялись на ужин. Это была идиллия», – вспоминал Петр.

Благотворительность и рок-н-ролл!

Желание делать добро и играть добротный рок на барабанах – эти две стороны прекрасно сочетаются в Чехе. Федерация футбола Англии выплатила вратарю 5000 фунтов в качестве премии за рекорд премьер-лиги по количеству матчей на ноль. Всю сумму чешский голкипер пожертвовал на благотворительность.

Ну а умение играть на ударных можно оценить на youtube-канале футболиста. Мой любимый кавер – вот этот:

Правда, любимая группа Чеха – Foo Fighters. Именно с их каверов он начинал. Но уже в 2013 году в программе Football Focus сыграл на ударных вместе с барабанщиком Queen и болельщиком «Челси» Роджером Тэйлором.

Теперь Петр Чех уходит. Было ли это сугубо его решение или повлияли ли на это медицинские показания – мы не узнаем, наверное, никогда. Но впереди еще полгода отличной игры Чеха за «Арсенал». Так что наслаждайтесь каждой минутой!