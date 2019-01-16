Отмена лимита и обвал зарплат! Каким Дюков будет президентом?

Футбол 16 января 2019 17:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» изучил цитаты будущего президента РФС Александра Дюкова, чтобы понять, что в ближайшее время ждет наш футбол.

Единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза, выборы которого пройдут в феврале, остается нынешний глава «Зенита» Александр Дюков. Вряд ли кто-то сомневается, что именно в его пользу и качнется чаша весов на голосовании.

Выборы президента РФС – это не выборы президента страны, тем более, если на повестке – один кандидат: никаких предвыборных обещаний, программ и прочего. Что ожидать от кандидата? Куда он поведет наш футбол?

Понятно, что Дюков – это гарант того, что выделяемые на футбол в России деньги не пойдут на какие-то другие цели. Что бывает, когда человек, контролирующий расходы не имеет к структурам, дающим средства никакого отношения, мы уже видели на примере Николая Толстых. Больше не хочется. Вот и выбирают Дюкова. Но что от него ожидать?

«Советский спорт» собрал самые яркие цитаты кандидата в президенты, не о «Зените», а о российском футболе в целом. Картина мира начала проясняться.

О ЛИМИТЕ

Если предыдущий президент РФС, который, кстати, тоже на это должность пришел из «Зенита», Виталий Мутко, выступал идеологом лимита на легионеров, Дюков – ярый противник всяких ограничений. Так что, мы вполне в праве ожидать максимально быстрой отмены лимита на иностранцев в российском футболе. Во всяком случае, нам выпадет возможность проверить, насколько будут расходиться слова сине-бело-голубого Дюкова с делами президента Дюкова, ведь лимит – это не только прихоть Мутко, но и линия поведения, одобренная на самом верху российской власти.

Цитаты: «Я за полную отмену лимита. Я бы всё понял, будь мы настолько сильны в футболе, что обыгрывали бы всех под ноль и со скуки решили бы сами усложнить себе задачу, придумав нечто вроде нынешнего лимита. Или, к примеру, игру на одной ноге — чтобы добавить интриги. Но в сегодняшней ситуации зачем загонять самих себя в угол?»

«Моя оптимальная формула лимита – это системное развитие детского, юношеского и молодежного футбола и… полный отказ от лимита на легионеров. Различные формулы – "6+5", "10+15" или "8+17" по большому счету это как поставить себя в состояние неустойчивого равновесия и дальше подбирать грузики, которые помогут тебе хоть как-то удержать баланс, чтобы не упасть. Не вижу никаких угроз. Отмена не сделает сборную слабой и не помешает отечественным игрокам развиваться. Скорее наоборот».

О ЗАРПЛАТАХ

Александра Дюкова, как главу футбольного клуба, очень сильно беспокоило, что в условиях лимита зарплаты российских футболистов улетели в космос. Отмена лимита по его мнению должна снизить зарплаты,

Цитаты:«Зарплаты российских футболистов, по сути, изолируют их от европейского футбола: тяжело пойти на существенное понижение в доходах, которое, как правило, необходимо, если ты хочешь перейти в европейский клуб. Это ограничивает возможности развития наших игроков, они продолжают вариться в собственном соку».

«Потолок зарплат для всех футболистов, в том числе для иностранцев, сделает российский чемпионат неконкурентоспособным. К нам не поедут сильные легионеры. Такая модель вообще может работать только в закрытых американских лигах, у которых в принципе нет конкурентов. В европейском футболе это невозможно. А вводить потолок зарплат для россиян – это дискриминация».

О ФУТБОЛЕ

Несмотря на тот факт, что в самом начале работы Дюкова в «Зените», в сине-бело-голубых футболках на поле выходило едва ли не полсостава собственных воспитанников, а сейчас в основе нет ни одного выходца из сине-бело-голубой академии, кандидат в президенты считает, что важно, чтобы в каждой команде играли собственные кадры.

Цитата:«Нужен сам футбол как важная часть продукта, который был бы интересен зрителю. Такой интерес может быть построен на региональном патриотизме, но для этого в клубах должно играть больше своих воспитанников. А значит, нужна гораздо более эффективная работа местных футбольных школ и академий. Или этот интерес может быть построен на футболе, который имеет свой стиль, свое лицо. Желательно, конечно, чтобы и свои воспитанники были, и команды при этом имели свой стиль и играли в футбол, который интересно смотреть».

О ДЕТЯХ

Логично, что будущее футбола зависит от того, как страна воспитывает последующие поколения игроков. Дюков это понимает и даже знает, как правильно развивать в стране детско-юношеский футбол.

Цитата:«На мой взгляд, главной задачей сейчас является развитие детско-юношеского футбола — об этом мы уже давно говорим, но системно проблема подготовки молодых игроков все равно не решена. Нужно больше школ и академий с современной инфраструктурой, нужно больше квалифицированных детских тренеров. Явно назрела реформа юношеских и молодежных соревнований».

О СУДЬЯХ

Еще одна насущная проблема российского футбола – судейство. Не удивительно, что глава такого клуба, как «Зенит», прошелся и по нашим арбитрам.

Цитата: «Конечно, нам есть что улучшать и куда расти. Всех девушек не перецеловать, но стремиться к этому надо. Так же и с судейством. Идеальный арбитраж, конечно, невозможен, но стремиться к этому нужно. Определенная системная работа ведется: судьи уже прибавили в физической подготовке, но по-прежнему и зачастую одни и те же эпизоды трактуются по-разному. И система оценки качества работы арбитров пока недостаточно эффективна и прозрачна».