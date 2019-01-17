Данил Глебов: Мне все равно, вернет «Анжи» долг, не вернет – просить не буду

Футбол 17 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Находящийся на грани банкротства «Анжи» начал подготовку ко второй части сезона в Кисловодске, расставшись со многими футболистами. В том числе с 19-летним воспитанником «Томи» и «Локомотива» Данилом Глебовым, который недавно подписал контракт с «Ростовом».

«КАРПИН ХОТЕЛ ВИДЕТЬ МЕНЯ В КОМАНДЕ»

– Ваша новая команда завершила первый сбор в Турции. В заключительном контрольном матче против «Атырау» (1:0) вы отыграли второй тайм. Как вас приняли в команде?

– Отпуск провел в родном Томске, оттуда вылетел на медосмотр в Москву. Там 4 января была уже вся команда, познакомился с ребятами. Сразу почувствовал доброжелательную атмосферу. В «Ростове» сплоченный коллектив. И в Турции еще больше сдружился с новыми одноклубниками.

– С главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным была отдельная беседа?

– Конечно. Валерий Георгиевич – замечательный специалист и человек. Диалог был недолгим. Он спросил, как мое самочувствие, обсудил игровые качества, сказал, что на меня рассчитывает. Я пообещал сделать все от себя зависящее, чтобы оправдать доверие.

– Как возник вариант с «Ростовом»?

– Впервые на меня вышли еще в ноябре, но тогда я был сосредоточен на выступлениях за «Анжи». Потом улетел в отпуск – и уже там, в Томске, меня опять разыскали. Предложили прибыть на медосмотр, потому что Карпин заинтересован в моем переходе. Я, разумеется, сразу согласился.

Колебаний никаких не было. Домашние обрадовались, сказали, чтобы это отличный вариант. Конечно, сообщил о своем решении «Анжи». Там сказали, чтобы я поступал по зову сердца.

– Не пытались вас отговорить? Или, с учетом финансовой ситуации в «Анжи», это было невозможно?

– У нас состоялся довольно откровенный разговор со спортивным директором. Каждый высказал свою точку зрения, без обид и в довольно спокойном тоне. Расстался с «Анжи» по-тихому.

«ОБМЕНЯЛИСЬ С АДИЕВЫМ ЭСЭМЭСКАМИ»

– Но ведь вам, как и остальным, так и не заплатили долги за первую часть сезона. Не обидно?

– Знаете, мне все равно, вернет «Анжи» долг, не вернет. Ничего страшного, просить не буду. В моем возрасте самое важное – играть. А достаток потом сам придет.

– Вы действительно не будете ничего требовать с «Анжи»?

– Нет, не буду. Если клуб сам возместит задолженность, конечно, не откажусь… Но просить о чем-то… А смысл? Я благодарен «Анжи» за опыт выступления в премьер-лиге. Я же провел в Махачкале три года. Прошел молодежку, вторую лигу. После всего этого требовать деньги с клуба, который столкнулся с такими серьезными проблемами, не считаю правильным. Я свое еще заработаю.

– «Анжи» покинул целый ряд ведущих игроков. Скорее всего, сезон команда будет завершать молодежным составом. Главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев не просил вас остаться?

– Он тоже все прекрасно понимает. Мы нормально расстались. На Новый Год я послал ему СМС, поздравил, поблагодарил за оказанное доверие. В ответ он написал мне хорошие слова, сказал, что будет следить за моим развитием, и пожелал удачи.

Насчет того, что происходит в «Анжи» сейчас, даже не знаю, что и сказать… Знаю, что они собрались в Кисловодске, кто-то приехал, кто-то нет. Думаю, ко второму сбору определятся, кто возобновит сезон, а кто – нет.

Что касается меня, то я покинул «Анжи» не из-за долгов. Не хотел упускать возможность перейти на более высокий уровень. «Ростов» претендует в чемпионате на самые высокие места. Это приятнее и полезнее для профессионального роста, чем бороться за выживание в премьер-лиге.

«УДИВИЛСЯ, КОГДА ПОДОШЕЛ ГАЦКАН»

– Чем запомнился турецкий сбор?

– Ничего такого, чтобы сказать «вау», не было. В «Анжи» примерно такая же предсезонка. Просто уровень клуба и класс исполнителей здесь намного выше.

– Карпин и Адиев отличаются в подходе к игре?

– В оборонительном плане я больших отличий не заметил. А про другие аспекты пока сказать не могу. На первом сборе мы уделяли основное внимание именно защите.

– Кто в первую очередь помогает вам освоиться в новом коллективе?

– Общаюсь со всеми. Меня поразило, что подошел Александр Гацкан, спросил, как идет притирка к команде, нравится ли мне здесь. Никогда еще не встречал такого внимательного отношения возрастных футболистов к новичкам.

– Какие ближайшие планы?

– Скоро начинается второй сбор, уже в Катаре. Там будут серьезные матчи – против «Локомотива», «Спартака», «Зенита». Думаю, такая проверка всегда полезна. Впрочем, это все неофициальные игры. Главное – заложить базу для успешного выступления в Кубке и чемпионате России.

– Ростов-на-Дону уже посетили?

– Я там был пару раз с «Анжи». Города пока не знаю.

