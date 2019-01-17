«Монако» взял одно очко в дерби и поделился планами на будущее

Футбол 17 января 2019 17:45

В Монако на стадионе «Луи II» прошел матч 17-го тура французской Лиги 1.

В дерби Лазурного берега сошлись два легендарных француза – Анри и Вийера, наставники «Монако» и «Ниццы» соответственно. Выявить победителя не удалось – обе команды отличились единожды. На 30-й минуте гостей вывел вперед Сен-Максимен, но в самом конце первого тайма «Ницца» осталась в меньшинстве – за игру прямой ногой красную карточку получил полузащитник Сако. Во втором тайме монегаски сравняли счет – с углового отличился защитник Бенуа Бадьяшиль. Хотя у хозяев было немало моментов, чтобы дожать обороняющегося в меньшинстве соперника, счет так и остался ничейным. Гости, в свою очередь, опасно огрызались и чуть было не вырвались вперед вдесятером, когда на 76-й минуте тот же Сен-Максимен не реализовал пенальти.

«У нас были шансы забить, однако мы их не использовали, это уже не впервой. Во втором тайме наша команда проснулась, однако они были в меньшинстве. «Ницце» даже удалось заработать пенальти. Видя то, как Атал проходит сквозь наши линии, понимаешь, что это не нормально. Ведь играть в меньшинстве всегда непросто. В центре поля мы считали ворон. Этого было мало, одно очко – это недостаточно. Возвращение Фалькао, Йоветича и Сидибе – это хорошая новость. Что касается Бенуа, он забил очень важный гол. Мы можем говорить о положительной динамике, но нам еще многое предстоит сделать. Просто прямо сейчас стало чуть больше позитива. Всегда хорошо, когда ты не проигрываешь, но надо побеждать. Нам необходимо как можно скорее взять эти три очка», - прокомментировал результат дерби Тьерри Анри. Благодаря ничьей «Ницца» поднялась на 7-ю строчку французского чемпионата с 30-ю очками, а вот у монегасков вдвое меньше и по-прежнему предпоследнее 19-е место.

Перед матчем на домашней арене монегасков состоялась презентация планов развития княжеского клуба в долгосрочной перспективе. Президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев представил три ключевых инфраструктурных проекта клуба на ближайшие годы: строительство Центра спортивных достижений в Ля-Тюрби и общежития для воспитанников академии клуба в Кап д’Ай, а также реконструкция премиальных лож стадиона.Инвестиции в строительство Центра спортивных достижений ФК «Монако», который будет расположен на территории в 5 га и иметь общую площадь в 7500 м2, составят 55 млн евро. Ожидаемые сроки ввода в эксплуатацию– сезон 2020-21 гг. Реконструкция VIP-лож на трибунах «Луи II», финансируемые правительством княжества, продлятся завершатся к сезону 2019-2020 гг. Общежитие для воспитанников академии клуба «Диагональ», также финансируемое княжеством, будет построено в Кап д’Ай в непосредственной близости от стадиона «Луи II». Завершение строительства ожидается к сезону 2020-21 гг.

Президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев сказал: «Я обещаю сделать для клуба всё, что от меня зависит. Мы уже инвестировали 335 миллионов евро. Клуб стал зарабатывать деньги. И эти средства реинвестируются в его развитие. Наверное, вы знаете о слухах про возможную смену владельца клуба. Мы много раз это опровергали. И я думаю, что проекты, которые мы сегодня представляем вам, - лучшее подтверждение долгосрочности наших планов».

Как сообщают французские СМИ, на мероприятии присутствовали представители администрации Монако. На опубликованных в прессе фото вместе с Рыболовлевым можно заметить государственного министра (премьер-министра) княжества Сержа Теля, министра внутренних дел Патриса Селларио, а также вице-президента Национального совета Монако Бриджитт Бокконе-Паже. Перед фотокамерами позировал и испанский полузащитник Сеск Фабрегас, одно из главных приобретений монегасков в нынешней трансферной кампании.

Слева направо - вице-президент Национального совета Монако Бриджитт Бокконе-Паже, Дмитрий Рыболовлев, Сеск Фабрегас, премьер-министр княжества Серж Телль, министр внутренних дел княжества Патрис Селларио.