«Динамо» начало год с победы

Футбол 18 января 2019 19:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

В первом матче года московские динамовцы переиграли польскую «Погонь» (3:1). К перерыву бело-голубые уступали 0:1, но во втором тайме забили три безответных мяча. Дублем отметился Евгений Марков, еще один гол на счету Станислава Лацевича.

Ожидаемо ни в основе, ни в резерве «Динамо» не оказалось Самбы Соу и Владимира Рыкова, которые восстанавливаются после травм. Зато с первых минут на поле вышел Кирилл Панченко, сыгравший в четырех последних матчах чемпионата России всего один тайм. В основе появился и пока единственный динамовский новичок Артур Юсупов. Он, к слову, уже играл в «Динамо» шесть лет (2009-2015 гг.), в том числе и под руководством Дмитрия Хохлова.

Наставник динамовцев еще до начала сбора предупреждал, что первые две игры будут на фоне серьезных нагрузок. Возможно, этот факт и сказался, когда поляки на 31-й минуте провели стремительную атаку по правому флангу. Стец получил мяч подал на Делева, который точно пробил головой – 0:1.

А перед этим моментов динамовцы дважды серьезно угрожали воротам «Погони». Сначала Евгений Луценко пробил головой метров с пяти после прострела Грулева. Вратарь Залуска успел вскинуть руки, мяч от них ударился о перекладину, отскочил снова к Евгению, которого блокировали. Луценко отдал на Панченко, но его удар тоже накрыли защитники.

В перерыве в динамовских майках вышли 11 новых игроков. Об этом тоже заранее предупреждал Хохлов. И «Динамо» достаточно быстро сначала сравняло счет, а затем и вышло вперед. На 56-й минуте отличился Евгений Марков. Жоаозиньо подключился к атаке, отдал на дальнюю штангу, а Кардозу головой скинул мяч в центр на Маркова – 1:1.

Через четыре минуты «Динамо» мгновенно организовало быструю контратаку, Кардозу получил справа дошел до штрафной и отдал в центр Станиславу Лацевичу. 19-летний воспитанник динамовской академии, впервые попавший на сбор в первой командой, эффектно ушел от соперников и четко пробил в дальний угол – 2:1!

А в концовке Марков забил второй мяч. Его толкнули в спину в штрафной, и сам нападающий реализовал пенальти. «Динамо» начало год с победы.

«Динамо» (Москва) – «Погонь» (Польша) – 3:1 (0:1)

Голы: Делев (Стец), 31 – 0:1. Марков (Кардозу), 56 – 1:1. Лацевич (Кардозу), 60 – 2:1. Марков, 83 – с пенальти – 3:1.

«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Хольмен, Евгеньев, Юсупов, Панченко, Терехов, Москвичёв, Грулев, Соснин, Липовой, Луценко

(2-й тайм): Лещук, Морозов, Козлов, Шунич, Теттех, Кардозу, Жоаозиньо, Школик, Лацевич, Марков, Черных