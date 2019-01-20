Алексей Зуев: Родионов должен был уйти за Каррерой

Футбол 20 января 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Бывший голкипер «Спартака», защищавший цвета красно-белых с 2001 по 2007 год, высказался о трансферах команды Олега Кононова и ее подготовке к решающей части сезона.

«ШАНСЫ СЫГРАТЬ ВЕСНОЙ У РЕБРОВА ЕСТЬ»

– Начнем с вратарской темы. У Артема Реброва на сборах в Эмиратах повредил плечо. До этого долго восстанавливался после травмы Александр Селихов. Видите здесь тенденцию?

– Надо находиться внутри команды и чувствовать нагрузку, чтобы знать наверняка, почему так происходит. Возможно, просто невезение. Не буду говорить, что с вратарями кто-то плохо поработал. Дай бог, чтобы Ребров скорее восстановился.

– Кто для вас сейчас вратарь номер один в «Спартаке»?

– Трудно сказать, потому что есть и перспективная молодежь, и Артем Ребров, который все доказал. При нем «Спартак» стал чемпионом. Поэтому пусть первого номера определяет тренер. Когда начнутся матчи, увидим, кого выберет Олег Кононов.

– Как думаете, Ребров потерял шанс начать весеннюю часть сезона в воротах?

– Не знаю точно, что у него с плечом: надрыв или растяжение. Если Артем восстановится в кратчайшее время, проведет пару контрольных матчей, то я думаю, шансы сыграть весной у него есть.

«САМЕДОВ – НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ СНИКНУТЬ»

– Зимой в «Спартак» пришли молодые Максим Глушенков и Наиль Умяров из «Чертанова». Что думаете об этих трансферах?

– Раз пришли, значит, хорошие ребята. Хочется, чтобы у них все получилось. Можно быть где угодно в порядке, но когда попадаешь в такую команду, как «Спартак», ощущаешь груз ответственности. Ты понимаешь, сколько у клуба болельщиков. Лично мне это в какой-то степени мешало. Перед матчами волновался, не хотелось портить людям настроение. Может быть, молодежи в «Спартаке» не помешал бы психолог.

– Вас не удивляет, что берут двух молодых парней со стороны, хотя своя академия – очень сильная?

– Может, это стратегический план? Взять парней, чтобы они заиграли, а потом продать. Я не знаю, что у руководителей «Спартака» в голове. Но собственная молодежь, согласен, должна быть в приоритете. Если же у нас не вырастают ребята, которые забивают так же много, как новички из «Чертанова», возможно, в клубе ведется неправильная работа.

– Как восприняли уход Александра Самедова в «Крылья Советов»?

– Я очень хорошо знаю Сашку. Удивлен, что так получилось. Но никто от такого не застрахован… Уверен, он принесет пользу самарцам. Саша давно и себе, и всем всё доказал. Теперь надо получать удовольствие от футбола. Это не тот человек, чтобы сникнуть.

«МНОГОЕ ПРО ГЛУШАКОВА – ВРАКИ»

– К уходу Романа Еременко в «Ростов» отнеслись без сожаления?

– Роман получал не так много игрового времени. Ему сложно, все-таки он набирает кондиции после длительной дисквалификации. Но на мой взгляд, «Ростов» – оптимальный для него в нынешней ситуации вариант.

– Чего ждете от стартующего в понедельник представительного турнира в Катаре?

– Задачи занять первое место никто, думаю, не ставит. Несмотря на столь сильный состав участников. Это шанс для тренеров проверить новичков, наиграть связи, попробовать разные схемы. Кононов сейчас в поиске той игры, которую хочет видеть у «Спартака» весной. Вот посмотрим, что уже получается, а где, наоборот, надо прибавлять.

– В ситуации с Денисом Глушаковым вы на чьей стороне?

– Так получилось, что вынесли внутреннюю кухню на всеобщее обозрение. Это некрасиво. Возьмите любую семью – если ковырнуть, у каждого найдутся скелеты в шкафу… Поэтому и лезть туда не нужно.

Я и к Денису, и к болельщикам «Спартака» отношусь с уважением. Надеюсь, они найдут взаимопонимание. И хочется верить, что прошлогодняя история не нарушит микроклимат. Советую болельщикам не верить всему, что пишется. Многое – откровенные враки.

«ХОЧУ ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЕ У КОНОНОВА ПОЛУЧИТСЯ»

– В руководстве «Спартака» тоже произошли перемены. Поменяли свои должности Сергей Родионов и Наиль Измайлов.

– Я считаю так: если режете, значит режьте! А не так, что человек сидел на одной должности, а потом перешел на другую. Родионов не справился – в равной степени с Массимо Каррерой. Значит, после увольнения итальянца тоже должен был уйти. Считаю, не один главный тренер отвечает за результат. Должны отвечать и те, кто подписывал с ним контракт…

Вообще, это сложная тема. Надеюсь, все самое плохое у «Спартака» в нынешнем сезоне уже позади. И дальше будет только движение вперед.

– После первого контрольного матча в Эмиратах Кононова сказал, что больше новичков ему не нужно.

– Значит, его устраивает сформированный состав. Он соответствует задачам, которые ставятся высшим начальством перед Кононовым.

– Вы, как спартаковец, доверяете Кононову? Считаете, что он поступает правильно?

– Да у меня даже к себе нет полного доверия (улыбается). Только на девяносто девять процентов… Наблюдая за первыми шагами Кононова в его нынешней роли, кое-какие сомнения присутствуют. Но я гоню подобные мысли прочь. И хочу верить, что все у «Спартака» с этим тренером получится.