«Scheiß RB»! Ультрас «Боруссии» ненавидят «РБ Лейпциг» и бойкотируют матчи

Футбол 21 января 2019 14:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Один из главных матчей тура в бундеслиге не досчитался сотен фанатов. Почему?

Второй круг немецкой бундеслиги стартовал в прошедшие выходные. Истосковавшиеся по футболу немцы, которые, кстати, исправно половину января ходили на мини-футбол и хоккей, повалили на стадионы. Посещаемость как всегда была на высоте, но в Лейпциге не досчитались нескольких сотен фанатов «Боруссии». Что же произошло?

Да, именно игра «РБ Лейпциг» против «Боруссии» Дортмунд была одним из главных событий немецкого уик-энда. Лидеры чемпионата приехали в гости к выскочке концерна Red Bull – клубу, который свято ненавидят по всей Германии. В чем причина этой ненависти? Об этом говорилось уже очень много. При всей своей финансовой прагматичности, немцы максимально сентиментальны. Особенно в вопросах футбола. Это на себе почувствовали такие клубы, как «Байер» и «Вольфсбург». Эти команды издавна принадлежат концернам и с этим уже ничего не поделаешь. За что, собственно, и носят прозвище «пластиковых».

Но «РБ Лейпциг» - это другое. Нынешнее руководство клуба стучалось в десятки дверей разных команд в попытке прикупить себе клуб повыше статусом. Не вышло. Пришлось вкладывать деньги в малыша из низших лиг. Многие болельщики, кстати, отказались поддерживать свою «новую» команду. «Наш клуб умер», - говорили они. Но благодаря маркетингу и стратегии «РБ Лейпциг» не только нашел себе новых фанатов, но и пробился практически на самую вершину немецкого футбола.

Поменялось ли к нему отношение в обществе? Конечно, нет. Его стали ненавидеть еще сильнее. Он не считается народным, как подавляющее большинство клубов в Германии. Заплатив взнос, вы можете стать полноправным членом сообщества. Что касается «РБ», то тут вас, говорят, должны одобрить «верхи». Такая позиция просто неприемлема для немецкого футбола. Сразу же включается свободолюбие немцев, их желание решать самим, что и как делать.

Потому-то с момента подъема «РБ Лейпциг» во вторую и затем первую бундеслиги фанаты активно протестуют при первой же возможности. Даже аэропорт Лейпцига (где на каждом шагу рекламные щиты «РБ») пестрит стикерами “Scheiß RB” (аналог известной российской оскорбительной кричалки в адрес «Спартака» – прим. ред.). Ультрас «Динамо» Дрезден во время матча против «РБ» выбросили на поле бычью голову, а фанаты «Боруссии» закидывали камнями автобусы с болельщиками. «Мы ненавидим «РБ Лейпциг». Это попса и коммерция. А еще больше мы ненавидим тех, кто его поддерживает», - рассказывал мне один знакомый фанат «Униона». Еще во времена выступлений «РБ» во второй бундеслиге, мне посчастливилось съездить на выезд к ним вместе с берлинским «Унионом». Ну и ощутить весь градус ненависти, неприязни и агрессии.

Ультрас «Униона» не бойкотировали матчи в Лейпциге, но фанаты «Боруссии» пошли дальше. Уже три года ультрас из Дортмунда не ездят в Лейпциг. Бойкот поездок на матчи дошел и до руководства клуба, отдел по работе с болельщиками которого просто перестал организовывать автобусы на этот матч. Все желающие могут отправиться на выезд на поезде, что совсем недешево. Вот и на вчерашней игре лидера чемпионата Германии против крепкого «РБ» на гостевом секторе недосчитались сотен фанатов в черно-желтых шарфах. Это дело принципа.

Интересно, что и руководство клуба выступает единым фронтом со своими ультрас, а не препятствует выражению законного протеста. В России пока такое сложно представить по многим причинам. Тут нет ни правила 50+1, большинство клубов принадлежат госкорпорациям или содержатся на бюджетные деньги, руководства команд не имеют такой тесной связи с активными фанатами, да и протесты в виде отказа приходить на матч – не особо действенная мера в отечественных реалиях. Зато это работает в Германии. Что подтверждают сотни примеров. В том числе, и подобные вчерашнему в Лейпциге.