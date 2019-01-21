Сделали их, как Аргентина Ямайку. ЦСКА крупно победил в первом матче 2019 года

Футбол 21 января 2019 20:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Резервный состав армейцев в товарищеском матче разделался с вице-чемпионом Латвии «Вентспилсом».

Плюс 16 градусов, идеальный зеленый газон, красивый скалистый фон и пальмы за воротами – вот антураж первого товарищеского матча московского ЦСКА, который они проводили в испанском Кампоаморе.

Соперник – латвийский «Вентспилс». С одной стороны противник сильный – клуб, который за 20 лет лишь раз не попал в призы чемпионата своей страны. С другой стороны – соперник так себе – все-таки в Латвии не так много качественных клубов, в высшей лиге всего восемь команд и нижняя часть турнирной таблицы начинается уже с пятого места.

Плюс-минус ЦСКА

ЦСКА играл на фоне серьезных нагрузок, которые футболисты в первой части сборов – десять дней в режиме жестоких двухразовых тренировок, настолько интенсивных, что исландские футболисты даже начали жаловаться, что они так не работали ни разу в жизни. Несмотря на тяжесть, все работали с горящими глазами.

Причина проста – соревновательный момент. Многие занятия шли игрокам в зачет соревнований «плюс-минус». Каждый хотел оказаться первым, ведь призерам даже полагались какие-то премиальные. В итоге победителей было двое – Иван Обляков и Родриго Бекао. Третьим стал Ильзат Ахметов.

Но вернемся к матчу. В нем, кстати, принял участие лишь один из призеров системы «плюс-минус» - Обляков. Состав вообще больше напоминал резервный: второй вратарь в рамке – Илья Помазун, защитник из второй команды – Семен Матвийчук. Ему в обороне помогали Никита Чернов и неожиданно для себя оказавшийся защитником Яка Бийол. В полузащите играли Дмитрий Ефремов, больше времени проводящий на скамейке, а не на поле, молодой Наир Тикнизян, восстановившийся от травмы Константин Кучаев, и уже упомянутый Иван Обляков. А атаке вышли японец Такума Нисимура, Тимур Жамалетдинов и выздоровевший Абель Эрнандес, который появился на поле с капитанской повязкой.

Армейцы начинали играть в привычной расстановке с тремя защитниками. Несмотря на усталость, ЦСКА уверенно играл первым номером, практически не подпуская соперника не то что к воротам, а вообще на свою половину поля.

Дали пять!

ЦСКА забил уже на седьмой минуте – отличился капитан Абель Эрнандес. Гол пришел с левого фланга – оттуда после стандарта отлично навесил Обляков. Уругвайскому нападающему даже бороться не пришлось – без прыжка он «кивнул» мяч в сторону ворот, а потом первым же успел на отскок от перекладины – 1:0!

Второй мяч стал первым в форме ЦСКА для японского нападающего Такумы Нисимуры. Он откликнулся на прострел с правого фланга от Дмитрия Ефремова и точно пробил по воротам – 2:0!

Третий мяч забил третий нападающий ЦСКА в этом матче – Тимур Жамалетдинов. После навеса с правого фланга с углового в штрафной площади возникла неразбериха. Тимус быстро сориентировался и в подкате послал мяч в дальний от вратаря угол – 3:0!

Кстати, изначально в стартовом протоколе имя Жамалетдинова не значилось – вместо него должен был появиться на поле Алан Дзагоев, по которому мы все уже порядком соскучились. Ничего страшного не произошло – просто Алан вышел на поле во втором тайме. Но не вместо Жамалетдинова. После покинул Абель Эрнандес. Капитанская повязка перекочевала как раз к Дзагоеву.

Может именно капитанская повязка и стала удачной. Алан на 54-й минуте реализовал 11-метровый удар, который сам же и заработал. Игроки «Вентспилса» усадили россиянина на пятую точку в собственной штрафной, за что он их и наказал – 4:0!

Счет стал совсем уж приятным для ЦСКА, неприличны для соперника и красивым для болельщиков на 86-й минуте. ЦСКА заработал штрафной на правом фланге и быстро разыграл стандарт. Иван Обляков ворвался в чужую штрафную и выполнил прострел, который замкнул Яка Бийол, забивший первый мяч за ЦСКА – 5:0! Для ЦСКА – отлично, а для анонимного вратаря, который проходил просмотр в «Вентспилсе», наверное, не очень, хоть он и несколько раз выручил свой потенциальный клуб.

Итого

Во-первых, ЦСКА в хорошем настроении начинает сбор, пусть и почти резервным составом, но все же разгромив вице-чемпиона Латвии «Ветспилс».

Во-вторых, мы поняли, что уже здоровы и почти готовы играть Алан Дзагоев, Абель Эрнандес и Константин Кучаев.

В-третьих, стало понятно, что на протяжении десяти последних дней, пока не было товарищеских матчей, ЦСКА усиленно отрабатывал стандартные положения – четыре гола из пяти армейцы забили либо непосредственно со стандартных положений, либо после их розыгрышей.

Уже в четверг красно-синие проведут свой второй товарищеский матч, в котором примут участие уже все игроки основного состава. Да и соперник будет более серьезный – норвежский «Мольде».