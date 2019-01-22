Багаж Сульшера? Не слышали! ЦСКА обыграл «Мольде»

Футбол 22 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

ЦСКА провел второй товарищеский матч за два дня – на этот раз основным составом.

Два товарищеских матча за два дня – необычное явление для российского футбола, хотя в Европе встречается еще и не такое. Например, на прошлой неделе дрезденское «Динамо» вообще за два дня провело четыре игры – по две в сутки. И ничего – не плакали.

Да и в ЦСКА в испанском Кампоаморе на самом деле два полноценных матча на поле провел лишь один человек – голкипер Илья Помазун, который защищал ворота армейцев в игре за более резервный состав против «Вентспилса» в понедельник, и во вторник занял место Игоря Акинфеева в более основном составе, который встречался с норвежским «Мольде», бывшим клубом наставника «МЮ» Сульшера. Чуть меньше на поле провел Иван Обляков, отыгравший в понедельник все 90 минут, а во вторник вышедший на поле на 15 минут в концовке встрече.

Кроме того, в обоих матчах приняли участие восстановившиеся от травм Абель Эрнандес и Алан Дзагоев. В первой встрече оба отличились, а уругваец во втором тайме вышел на поле вместо россиянина. Во второй игре уже «Амиго», как называют Абеля в ЦСКА, сменил Дзагоева, начинавшего матч в основе. Правда, в первой встрече каждый из них по тайму красовался капитанской повязкой, а теперь роль лидера Виктор Гончаренко доверил Кириллу Набабкину.

Стартовый состав красно-синих против «Мольде» выглядел так: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Испанские качели

Первая половина встречи получилась откровенно скучной. ЦСКА, игравший по привычной схеме 5-2-3-1, вынужден был проводить позиционные атаки против норвежцев, которые старались поймать российского вице-чемпиона на контратаках.

В начале второго тайма армейцы активизировались. Впереди выделялся вышедший на замену Эрнандес. На 49-й минуте он едва не послал мяч в ворота, выиграв верховую борьбу. На 53-й минуте один на один выходил Федор Чалов, но пробил чуть неточно. а на 61-й минуте Никола Влашич бил в своем стиле – с линии штрафной в нижний угол ворот на исполнение – едва не попал.

После этого ЦСКА чуть сник и пропустил. Это произошло на 78-й минуте. После провала Бекао в центре поля соперник ворвался в штрафную и прострелил в район 11-метровой отметки. Все это закончилось голом.

Пропущенный мяч разбудил армейцев, которые ринулись отыгрываться. На это понадобилось всего две минуты. Обляков оперативно выбросил аут на Влашича. Хорват протащил мяч и выдал отличный пас на Ахметова на линию штрафной. Ильзат заводился, пробил, но удар заблокировали. Когда казалось, что момент упущен, мяч подхватил Марио Фернандес, справа прострелил на Эрнандеса. Норвежцы накрыли и этот прострел, но мяч отскочил к Ахметову и на этот раз молодой полузащитник не сплоховал – пробил в касание в дальний угол ворот – 1:1.

ЦСКА после гола не сбавил обороты и имел еще несколько опасных моментов. Но второй гол пришел, как это часто было накануне, со стандарта. Влашич навесил с углового и мяч после нескольких рикошетов отскочил к Кириллу Набабкину, караулившему подбор у линии штрафной. Долго не думая, капитан ЦСКА пробил в касание – точно в притирку со штангой – 2:1!

В этой игре мы увидели все тот же молодой ЦСКА, который в одном тайме может феерить, а в другом – проваливать встречу, а может все это делать и по ходу одного тайма. Мы увидели характер этой команды, которая может заснуть, а потом резко проснуться и за какие-то десять минут перевернуть игру с ног на голову. В общем, пока Гончаренко не удается избавить армейцев от всех болезней переходного возраста. Если за оставшийся месяц этого сделать не удастся, нас ожидает очень веселая и интересная концовка сезона.

ЦСКА – «Мольде» – 2:1 (0:0)

Голы: Чукву, 78 (0:1). Ахметов, 80 (1:1). Набабкин, 89 (2:1)

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников (Обляков, 77), Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 46), Чалов