«Если бы Каррера хотел работать, куда-нибудь пристроился бы»

Переводчик Массимо Карреры в «Спартаке» Артем Фетисов рассказал, как дела у бывшего главного тренера красно-белых, и о том, чем он сам занимается после ухода из клуба.
- От работы уже отдохнул, побывал в Италии несколько раз. На данный момент я не занятой человек. Нахожусь в поисках работы, - рассказал Фетисов, который, напомним, покинул «Спартак» осенью вслед за Каррерой.
- Какие-то предложения уже поступали?
- Да, были.
- Из футбольной среды?
- Нет.
- В каком направлении вы хотели бы двигаться дальше?
- Как минимум продолжить работу с итальянским языком. Это точно. Какой смысл запирать такой навык в ящик?
Долго отходили от работы в «Спартаке»?
- Часто бываете в этой стране?
- Да. У меня там половина семьи, даже больше. Родители, другие родственники. Даже была мысль переехать туда жить.
- Почему не переехали?
- Понимаете, Москва обладает энергетикой, которая меня притягивает. В принципе, везде есть плюсы и минусы. Что-то лучше там, что-то здесь. Отчасти, правдива поговорка «Хорошо там, где нас нет». Впрочем, это сложный вопрос.
- Где живет ваша семья в Италии?
- В провинции. Название вам ни о чем не скажет.
- После ухода из «Спартака» бывали на домашних матчах команды?
- Да, конечно. Ходил на игру с «Рейнджерс», когда победили 4:3. Посетил фанатку первый раз в жизни. Было классно! А так, смотрел «Спартак» по телевизору, так как какое-то время жил в провинции и не горел желанием часто выезжать в Москву.
- Следите за тем, что сейчас происходит в команде?
- Конечно, слежу. Мне интересно. Читаю новости. Смотрел игру с «Ростовом» на сборах в Дохе. Понятно, что это тренировочные матчи, хотя все говорят о трофее, о турнире, но, по сути, для всех команд это просто проверка… Но не суть. Получилась интересная победа. Саша Максименко отбил пенальти, и спартаковцы тут же забили. Красавцы! Веселая концовочка оказалась.
Для вас «Спартак» - уже чужая команда?
- Из ребят, из персонала с кем поддерживаете связь?
- Иногда переписываюсь с некоторыми футболистами, узнаю, как дела. Может, с кем-то пересекусь, когда команда вернется в Москву. Пока после увольнения ни с кем не виделся. Игроки были в отпуске, потом начались сборы. Им некогда встречаться. Да и я редко бывал в столице в последние три месяца.
- После ухода Карреры у «Спартака» начались проблемы с болельщиками. Как вы со стороны к этому отнеслись?
- Если честно, я на это не смотрел. Данная ситуация все равно рано или поздно замнется, какого бы мнения кто ни придерживался.
- Вы наверняка общаетесь с Каррерой. Чем он сейчас занимается?
- Насколько я знаю, Массимо продолжает отдыхать. Я подробно его не расспрашивал, но как понимаю, он приятно проводит время.
- Когда последний раз с ним общались?
- Недели две назад. Он находился в Италии. Возможно, сейчас куда-то уехал.
- Удивлены, что он до сих пор сидит без работы?
- Да нет. Мне кажется, если бы ему так горело – куда-нибудь пристроился бы. Наверное, ему приятно сделать паузу, заняться собой.
В Москву он не собирается?
- Периодически всплывает информация, что Каррера может возглавить какой-то клуб. Вы следите за ситуацией? Он ведь может и вас пригласить поработать.
- Если он позвонит и скажет: «Артем, ты хотел бы поехать в тот или иной клуб со мной работать?», тогда я поверю и отвечу. Читал, что в Италии его якобы приглашали разные команды, а потом всё оказывалось мыльным пузырем. Поэтому не придаю значения тому, что пишут.
- Проходила информация, что у него были варианты в России. Якобы в «Оренбурге».
- И в Италии он должен был пойти работать в «Удинезе». Это оказалось фейком.
- Были на родине Массимо, в Ломбардии?
- Нет. Это ведь определенная дистанция, не то, что сходить в гости к соседу.
- Ломбардия – глухая провинция?
- Он живет совсем в другом регионе. Понятно, что там расстояния не такие, как в России, но все равно дорога отнимает время. Как-то мы с Массимо еще не договаривались о личной встрече.
- Планируете учиться на тренера?
- Нет. Меня журналисты часто об этом спрашивают, но, если честно, я бы не пошел. А если и пошел – то уже давно учился бы. Но я считаю, для этого недостаточно поработать два года переводчиком.
- А сколько надо поработать?
- Мне кажется, все зависит от человека, от его способностей, восприятия информации, насколько он умеет раскладывать все по полочкам… По сути, даже просто быть частью персонала в таком клубе, как «Спартак» - уже много. Мне нравится этот образ жизни. Ты бываешь в разных местах, видишь интересных людей, многие ситуации складываются особым образом. Это огромный мир, в который не так-то легко попасть.