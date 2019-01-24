«Если бы Каррера хотел работать, куда-нибудь пристроился бы»

Футбол 24 января 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Переводчик Массимо Карреры в «Спартаке» Артем Фетисов рассказал, как дела у бывшего главного тренера красно-белых, и о том, чем он сам занимается после ухода из клуба.

«ОТХОДИЛ ОТ «СПАРТАКА» МЕСЯЦОК»

- От работы уже отдохнул, побывал в Италии несколько раз. На данный момент я не занятой человек. Нахожусь в поисках работы, - рассказал Фетисов, который, напомним, покинул «Спартак» осенью вслед за Каррерой.

- Какие-то предложения уже поступали?

- Да, были.

- Из футбольной среды?

- Нет.

- В каком направлении вы хотели бы двигаться дальше?

- Как минимум продолжить работу с итальянским языком. Это точно. Какой смысл запирать такой навык в ящик?

Долго отходили от работы в «Спартаке»?



- Месяцок. Было такое моральное состояние, когда ничего не хочется. Ездил отдыхать в Италию, по сути, к себе домой. Проводил там время с родственниками, с друзьями.







- Часто бываете в этой стране?

- Да. У меня там половина семьи, даже больше. Родители, другие родственники. Даже была мысль переехать туда жить.

- Почему не переехали?

- Понимаете, Москва обладает энергетикой, которая меня притягивает. В принципе, везде есть плюсы и минусы. Что-то лучше там, что-то здесь. Отчасти, правдива поговорка «Хорошо там, где нас нет». Впрочем, это сложный вопрос.

- Где живет ваша семья в Италии?

- В провинции. Название вам ни о чем не скажет.

«КОНФЛИКТ С ФАНАТАМИ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЗАМНЕТСЯ»

- После ухода из «Спартака» бывали на домашних матчах команды?

- Да, конечно. Ходил на игру с «Рейнджерс», когда победили 4:3. Посетил фанатку первый раз в жизни. Было классно! А так, смотрел «Спартак» по телевизору, так как какое-то время жил в провинции и не горел желанием часто выезжать в Москву.

- Следите за тем, что сейчас происходит в команде?

- Конечно, слежу. Мне интересно. Читаю новости. Смотрел игру с «Ростовом» на сборах в Дохе. Понятно, что это тренировочные матчи, хотя все говорят о трофее, о турнире, но, по сути, для всех команд это просто проверка… Но не суть. Получилась интересная победа. Саша Максименко отбил пенальти, и спартаковцы тут же забили. Красавцы! Веселая концовочка оказалась.

Для вас «Спартак» - уже чужая команда?



- Да нет, почему? С большей частью ребят, которые продолжают выступать за «Спартак», я находился бок о бок на протяжении двух с половиной лет. Забавно смотреть какие-то интервью или смешные моменты. Пресс-служба выкладывает много всякого контента в соцсети. Вроде бы в команде сейчас восстановился хороший микроклимат. Я буду рад, если «Спартак» добьется больших успехов. Надеюсь, все пойдет в гору.







- Из ребят, из персонала с кем поддерживаете связь?

- Иногда переписываюсь с некоторыми футболистами, узнаю, как дела. Может, с кем-то пересекусь, когда команда вернется в Москву. Пока после увольнения ни с кем не виделся. Игроки были в отпуске, потом начались сборы. Им некогда встречаться. Да и я редко бывал в столице в последние три месяца.

- После ухода Карреры у «Спартака» начались проблемы с болельщиками. Как вы со стороны к этому отнеслись?

- Если честно, я на это не смотрел. Данная ситуация все равно рано или поздно замнется, какого бы мнения кто ни придерживался.

«ОБЩАЛСЯ С МАССИМО НЕДЕЛИ ДВЕ НАЗАД»

- Вы наверняка общаетесь с Каррерой. Чем он сейчас занимается?

- Насколько я знаю, Массимо продолжает отдыхать. Я подробно его не расспрашивал, но как понимаю, он приятно проводит время.

- Когда последний раз с ним общались?

- Недели две назад. Он находился в Италии. Возможно, сейчас куда-то уехал.

- Удивлены, что он до сих пор сидит без работы?

- Да нет. Мне кажется, если бы ему так горело – куда-нибудь пристроился бы. Наверное, ему приятно сделать паузу, заняться собой.

В Москву он не собирается?



- Пока нет, как я понял. Но если соберется – мы его где-нибудь увидим (улыбается).







- Периодически всплывает информация, что Каррера может возглавить какой-то клуб. Вы следите за ситуацией? Он ведь может и вас пригласить поработать.

- Если он позвонит и скажет: «Артем, ты хотел бы поехать в тот или иной клуб со мной работать?», тогда я поверю и отвечу. Читал, что в Италии его якобы приглашали разные команды, а потом всё оказывалось мыльным пузырем. Поэтому не придаю значения тому, что пишут.

- Проходила информация, что у него были варианты в России. Якобы в «Оренбурге».

- И в Италии он должен был пойти работать в «Удинезе». Это оказалось фейком.

«УЧИТЬСЯ НА ТРЕНЕРА НЕ ПЛАНИРУЮ»

- Были на родине Массимо, в Ломбардии?

- Нет. Это ведь определенная дистанция, не то, что сходить в гости к соседу.

- Ломбардия – глухая провинция?

- Он живет совсем в другом регионе. Понятно, что там расстояния не такие, как в России, но все равно дорога отнимает время. Как-то мы с Массимо еще не договаривались о личной встрече.

- Планируете учиться на тренера?

- Нет. Меня журналисты часто об этом спрашивают, но, если честно, я бы не пошел. А если и пошел – то уже давно учился бы. Но я считаю, для этого недостаточно поработать два года переводчиком.

- А сколько надо поработать?

- Мне кажется, все зависит от человека, от его способностей, восприятия информации, насколько он умеет раскладывать все по полочкам… По сути, даже просто быть частью персонала в таком клубе, как «Спартак» - уже много. Мне нравится этот образ жизни. Ты бываешь в разных местах, видишь интересных людей, многие ситуации складываются особым образом. Это огромный мир, в который не так-то легко попасть.