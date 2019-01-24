Владимир Рыков: После гола «Спартаку» захотелось добавить еще парочку

В среду «Динамо» провело в Турции спарринг против одноклубников из Бухареста.
Ведущий защитник бело-голубых в игре не участвовал, так как продолжает восстановление после операции на мениске. 31-летний ветеран рассказал о ходе подготовки команды ко второй части сезона.
- У вас вырезали мениск, это одна из самых распространенных травм в футболе. Впервые делали такую операцию?
- Да.
- Непривычные ощущения?
- Конечно. Еще и неприятные. Травмы радости не доставляют. Но страшного ничего нет – переживем!
- Уже подключаетесь к работе с основной группой?
- Потихоньку. Делаю вместе с ребятами некоторые упражнения, но, в основном, занимаюсь по индивидуальному графику.
- Когда начнете работать по максимуму? На втором сборе?
- Это врачи подскажут. Конечно, хочется поскорее начать тренироваться вместе со всеми.
- В Дохе проходит крупный предсезонный турнир с участием «Зенита», «Локомотива», «Спартака» и «Ростова». Как считаете, нормально сразу после отпуска бросать игроков в такую мясорубку?
- Мне кажется, рановато он проходит. Все-таки первые сборы должны быть втягивающими и подготовительными. Хоть турнир и не официальный, команды все равно бьются за победу изо всех сил. Соперники-то принципиальные&helpp; Но мышцы в конце января еще не готовы. Отсюда и травмы – как у Мацея Вилюша из «Ростова». Похоже, у него в Дохе «кресты» полетели.
- Матчи «Спартака» с «Ростовом» и «Локо» с «Зенитом» смотрели?
- Ребята – да, а я был на процедурах. Но все голы видел.
- Часто вспоминаете первую часть сезона?
- Нет, назад не оглядываемся. Мысли больше о весеннем отрезке чемпионата России. Мне кажется, для «Динамо» он будет гораздо сложнее. Нужно подниматься выше.
- Команда занимает 12-е место в турнирной таблице. По делу?
- Думаю, почти все скажут, что могли бы стоять и повыше. Мы, считаю, не добрали 5-6 очков. Дальше сами считайте. А концовка точно всех расставит по своим местам.
- Вас можно назвать ветераном «Динамо». Сейчас среди ваших партнеров много молодежи, в том числе и выпускников клубной академии. Подпирают «старичков»?
- Не сказал бы. Вот на первых сборах им точно полегче восстанавливаться. Это их шанс. Но потом опытные ребята обычно свое добирают (улыбается).
- Какие отношения в команде между старшим поколением и молодежью?
- Отличные. Мы поддерживаем ребят, подсказываем. На поле же вместе придется выходить и бороться за победы. Лично я очень рад прогрессу нашей молодежи.
- Сейчас в Дохе вратарь «Зенита» Андрей Лунев пропустил курьезный гол от Федора Смолова. Но в РПЛ-2018/19 самым необычным стал мяч, забитый вами «Спартаку» с 55 метров. Тренируете такой удар?
- Его точно невозможно натренировать. Но когда вижу, что голкиперы выходят далеко из ворот, стараюсь проверять их бдительность (смеется).
- Считаете тот гол супергол своей заслугой или ошибкой Александра Максименко?
- Максименко, конечно, ошибся. Но бил я зряче и именно туда, куда попал. Если помните, с «Арсеналом» тоже похожий удар был.
- Да, было дело&helpp; Гол в ворота красно-белых считаете особенным, учитывая отношения между болельщиками команд?
- Да, этот мяч особенный, остался на долгую память. Жаль только, гол не принес ни одного очка. «Динамо» проиграло 1:2.
- У вас редкий сезон обходится без голов, что необычно для защитника. Любите забивать?
- А кто ж не любит? Обычно получается отправить мяч в сетку после розыгрышей стандартных положений, а со «Спартаком» забил с игры. В тот момент подумал: вот бы еще парочку добавить до конца сезона&helpp;
- Пару лет назад ходили разговоры, что Рыкова стоит, как минимум, попробовать в составе сборной России. До вас эти разговоры доходили?
- Конечно, каждый хочет играть в национальной команде. Я – не исключение. Антон Шунин, наш капитан, сказал: «Работай - и все сложится».
- Сильно расстроились, когда потеряли шансы сыграть на домашнем чемпионате мира?
- Если бы готовился и в последний момент не попал в окончательный состав, огорчения было бы больше. А так – воспринял как данность. Тренер сделал свой выбор, и сборная сыграла очень хорошо.
- На матчи ЧМ-2018 удалось попасть?
- Нет, у нас уже начались сборы. Смотрели игры только по телевизору.
- Вам довелось сыграть на старом стадионе «Динамо», который начали реконструировать в 2008 году?
- Нет, но много о нем слышал. Сейчас ждем новоселья – 10 марта планируем сыграть со «Спартаком» на обновленной динамовской арене.
- Когда проезжаете мимо по Ленинградке, глаз радуется?
- Я уже побывал там, на первом матче хоккейного «Динамо». Очень приятно было сидеть на динамовских трибунах, среди наших болельщиков. Они же и на футбольные матчи в Химки, где мы до сих пор играли, ходили.
– Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказывал нам, что для него сделали специальную экскурсию в раздевалку «ВТБ Арена парка» и к футбольному полю. Вас не просили присоединиться?
– Я видел поле через стекло – на него можно было посмотреть с хоккейной арены. Очень красиво все, хоть и покрыто снегом. Дмитрий Валерьевич на сборах тоже это подметил.
– Перед «Динамо» стоит задача попасть в еврокубки. Она достижима?
– Будем стремиться. Хочется смотреть вверх, а не вниз турнирной таблицы. Но для того, чтобы подняться, надо хорошо подготовиться к сложной весне. Этим мы сейчас и занимаемся на сборах в Турции.