Владимир Рыков: После гола «Спартаку» захотелось добавить еще парочку

Футбол 24 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

В среду «Динамо» провело в Турции спарринг против одноклубников из Бухареста.

Ведущий защитник бело-голубых в игре не участвовал, так как продолжает восстановление после операции на мениске. 31-летний ветеран рассказал о ходе подготовки команды ко второй части сезона.

«РАНОВАТО ТОП-КЛУБЫ СОБРАЛИ В ДОХЕ»

- У вас вырезали мениск, это одна из самых распространенных травм в футболе. Впервые делали такую операцию?

- Да.

- Непривычные ощущения?

- Конечно. Еще и неприятные. Травмы радости не доставляют. Но страшного ничего нет – переживем!

- Уже подключаетесь к работе с основной группой?

- Потихоньку. Делаю вместе с ребятами некоторые упражнения, но, в основном, занимаюсь по индивидуальному графику.

- Когда начнете работать по максимуму? На втором сборе?

- Это врачи подскажут. Конечно, хочется поскорее начать тренироваться вместе со всеми.

- В Дохе проходит крупный предсезонный турнир с участием «Зенита», «Локомотива», «Спартака» и «Ростова». Как считаете, нормально сразу после отпуска бросать игроков в такую мясорубку?

- Мне кажется, рановато он проходит. Все-таки первые сборы должны быть втягивающими и подготовительными. Хоть турнир и не официальный, команды все равно бьются за победу изо всех сил. Соперники-то принципиальные&helpp; Но мышцы в конце января еще не готовы. Отсюда и травмы – как у Мацея Вилюша из «Ростова». Похоже, у него в Дохе «кресты» полетели.

- Матчи «Спартака» с «Ростовом» и «Локо» с «Зенитом» смотрели?

- Ребята – да, а я был на процедурах. Но все голы видел.

«РАД ПРОГРЕССУ ДИНАМОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ»

- Часто вспоминаете первую часть сезона?

- Нет, назад не оглядываемся. Мысли больше о весеннем отрезке чемпионата России. Мне кажется, для «Динамо» он будет гораздо сложнее. Нужно подниматься выше.

- Команда занимает 12-е место в турнирной таблице. По делу?

- Думаю, почти все скажут, что могли бы стоять и повыше. Мы, считаю, не добрали 5-6 очков. Дальше сами считайте. А концовка точно всех расставит по своим местам.

- Вас можно назвать ветераном «Динамо». Сейчас среди ваших партнеров много молодежи, в том числе и выпускников клубной академии. Подпирают «старичков»?

- Не сказал бы. Вот на первых сборах им точно полегче восстанавливаться. Это их шанс. Но потом опытные ребята обычно свое добирают (улыбается).

- Какие отношения в команде между старшим поколением и молодежью?

- Отличные. Мы поддерживаем ребят, подсказываем. На поле же вместе придется выходить и бороться за победы. Лично я очень рад прогрессу нашей молодежи.

«МАКСИМЕНКО ОШИБСЯ, НО Я БИЛ ЗРЯЧЕ»

- Сейчас в Дохе вратарь «Зенита» Андрей Лунев пропустил курьезный гол от Федора Смолова. Но в РПЛ-2018/19 самым необычным стал мяч, забитый вами «Спартаку» с 55 метров. Тренируете такой удар?

- Его точно невозможно натренировать. Но когда вижу, что голкиперы выходят далеко из ворот, стараюсь проверять их бдительность (смеется).

- Считаете тот гол супергол своей заслугой или ошибкой Александра Максименко?

- Максименко, конечно, ошибся. Но бил я зряче и именно туда, куда попал. Если помните, с «Арсеналом» тоже похожий удар был.

- Да, было дело&helpp; Гол в ворота красно-белых считаете особенным, учитывая отношения между болельщиками команд?

- Да, этот мяч особенный, остался на долгую память. Жаль только, гол не принес ни одного очка. «Динамо» проиграло 1:2.

- У вас редкий сезон обходится без голов, что необычно для защитника. Любите забивать?

- А кто ж не любит? Обычно получается отправить мяч в сетку после розыгрышей стандартных положений, а со «Спартаком» забил с игры. В тот момент подумал: вот бы еще парочку добавить до конца сезона&helpp;

«ПОКА ВИДЕЛ НОВОЕ ПОЛЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СТЕКЛО»

- Пару лет назад ходили разговоры, что Рыкова стоит, как минимум, попробовать в составе сборной России. До вас эти разговоры доходили?

- Конечно, каждый хочет играть в национальной команде. Я – не исключение. Антон Шунин, наш капитан, сказал: «Работай - и все сложится».

- Сильно расстроились, когда потеряли шансы сыграть на домашнем чемпионате мира?

- Если бы готовился и в последний момент не попал в окончательный состав, огорчения было бы больше. А так – воспринял как данность. Тренер сделал свой выбор, и сборная сыграла очень хорошо.

- На матчи ЧМ-2018 удалось попасть?

- Нет, у нас уже начались сборы. Смотрели игры только по телевизору.

- Вам довелось сыграть на старом стадионе «Динамо», который начали реконструировать в 2008 году?

- Нет, но много о нем слышал. Сейчас ждем новоселья – 10 марта планируем сыграть со «Спартаком» на обновленной динамовской арене.

- Когда проезжаете мимо по Ленинградке, глаз радуется?

- Я уже побывал там, на первом матче хоккейного «Динамо». Очень приятно было сидеть на динамовских трибунах, среди наших болельщиков. Они же и на футбольные матчи в Химки, где мы до сих пор играли, ходили.

– Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказывал нам, что для него сделали специальную экскурсию в раздевалку «ВТБ Арена парка» и к футбольному полю. Вас не просили присоединиться?

– Я видел поле через стекло – на него можно было посмотреть с хоккейной арены. Очень красиво все, хоть и покрыто снегом. Дмитрий Валерьевич на сборах тоже это подметил.

– Перед «Динамо» стоит задача попасть в еврокубки. Она достижима?

– Будем стремиться. Хочется смотреть вверх, а не вниз турнирной таблицы. Но для того, чтобы подняться, надо хорошо подготовиться к сложной весне. Этим мы сейчас и занимаемся на сборах в Турции.