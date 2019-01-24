От Пулишича до Балотелли: 10 самых дорогих футболистов зимы в мире

Футбол 24 января 2019 18:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» собрал десятку самых дорогостоящих переходов зимнего трансферного окна.

10. Марио Балотелли – 20 млн евро

Наконец-то итальянец Марио Балотелли вырвался из цепких рук французской «Ниццы». Трансфер из клуба с Лазурного побережья в «Марсель прошел бесплатно, но масштаб игрока и его оценочная стоимость в 20 млн евро позволили нам включить его в наш рейтинг самых дорогостоящих переходов зимы.

9. Амаду Айдара – 18 млн евро

Еще год назад вряд ли кто-то знал, кто такой Амаду Айдара. Он был простым 19-летним пареньком из Мали, который попробовал себя в европейском футболе – в австрийском «Ред Булле». За год Айдара успел стать игроком основного состава и подрасти в цене до 20 млн евро. Тут же его приобрела более «старшая» команда энергетического концерна – немецкий «Лейпциг» - за 18 млн евро.

8. Доминик Соланке – 21,2 млн евро

Вряд ли сам Доминик Соланке, нападающий, за 21 матч в «Ливерпуле» забивший лишь один гол, мог представить, что за него кто-то согласится заплатить хотя бы 10 млн евро. Однако «Борнмут» укусила какая-то очень большая муха, раз они согласились выложить за форварда 21,2 млн евро.

7. Сеск Фабрегас – 10 млн евро

В 31 год испанский полузащитник Сеск Фабрегас все же решил попробовать свои силы в очередном для себя чемпионате – переехал из лондонского «Челси» в «Монако» - к Александру Головину. За игрока монегаски заплатили всего 10 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро – выгодная сделка, которая может помочь княжескому клубу не утонуть.

6. Талиска – 19,2 млн евро

В принципе, бразилец Талиска в свои 24 года мог бы рассчитывать на приглашение от топ-клубов Европы. В «Бенфике» он сделал себе очень неплохую прессу. Однако игроку сделали предложение из Китая, от которого невозможно было отказаться. Португальский клуб, кстати, получил не так много, как мог бы рассчитывать. При рыночной цене в 25 млн евро, игрока отпустили в «Гуанчжой Эвергранд» за 19,2 млн евро.

5. Кшиштоф Пентек – 35 млн евро

Буквально год назад польский форвард итальянского «Дженоа» Кшиштоф Пентек оценивался в 900 тысяч евро. Этот сезон футболист стартовал так, что от удивления приспустилась челюсть у Криштиану Роналду – 19 голов в 21 матче. «Милан» тут же среагировал и за игрока, которого оценивают в 15 млн евро заплатил сразу 35 млн евро. Чтобы приобрести поляка, россонери отказались от Гонсало Игуаина.

4. Лукас Пакета – 35 млн евро

21-летний бразильский футболист – настоящая черная лошадка. Воспитанник «Фламенго» всего два раза вызывался в сборную Бразилии и отыграл 55 минут в товарищеских матчах. В чемпионате страны он особо ничем не выделялся, но скауты восторгались его игрой. Парня вели сразу несколько европейских топ-клубов. «Милан» просто быстрее всех предложил за него сумму в 35 млн евро. Повезло? Это покажет только игра.

3. Паулиньо – 42 млн евро

Бразилец Паулиньо, тот самый, который в свое время доплачивал китайскому клубу «Гуанчжой Эвергранд», чтобы перейти в «Барселону», все же вернулся в Поднебесную. Сначала его вернули в Китай в аренду, а этой зимой – заплатили за Паулиньо 42 млн евро, хотя в свое время продали его на два миллиона дешевле. Мы все понимаем, но за 30-летнего игрока на излете карьеры столько платить… Не слишком ли?

2. Гонсало Игуаин – 45 млн евро

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин в «Милане» был несчастлив – у него просто там не шло. Не то что в «Ювентусе». На протяжении полугода игрок думал, куда бы деть себя… А тут подоспело предложение от «Челси». «Юве» оперативно отозвал футболиста из «Милана», которому для приобретения Пентека пришлось разгружать зарплатную ведомость. Тут же игрока отдали в «Челси» в аренду за 9 млн евро с обязательной опцией выкупа еще за 36 млн евро – в общей сложности 45 млн евро.

1. Кристиан Пулишич – 64 млн евро

«Боруссия» - знаменитая фабрика по производству молодых талантов и продаже их за сумасшедшие деньги, либо «Баварию», либо в Англию. Правый вингер с американским паспортом Кристиан Пулишич в свои 20 лет уехал в лондонский «Челси» за 64 млн евро. Вернее, он еще не уехал. Сделка уже заключена, но футболист присоединится к своему новому клубу только летом.